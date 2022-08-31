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Новини Війна
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Окупанти заливають бетоном тіла загиблих у Драмтеатрі в Маріуполі, а запах "ховають" хлоркою, - Стратком ЗСУ

маріуполь

Окупанти при так званій "реконструкції" Маріупольського драмтеатру, де загинули люди під час бомбардування, заливають трупи бетоном і засипають ці місця хлоркою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки",  йдеться у повідомленні.

Зазначається, щопро це повідомляють місцеві мешканці на правах повної анонімності, остерігаючись за власне життя:

"Тиждень кукуїмо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорки і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руйнація та нищення: знесено перші три будинки у Маріуполі, - Андрющенко

За їх словами, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".

Маріуполь (3220) окупація (6652) театр (158)


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Топ коментарі
+33
Не "просравших",а тупо здавших! Ведь там небыло не только ВСУ,а и тероборона не имела НИЧЕГО! Как и на севере. Могли только сделать фигуру из пальцев и сказать " пиф-паф!".
А где были ВСУ? В зоне ОСС дежурная смена,а остальные на западе,с вооружением!
Впечатление,что ВЕРХОВНЫЙ гавнокомандующий(В.О.З.) собрался воевать с Польшей!
А как с тяжелым вооружением ВСУ ПРОРЫВАЛИСЬ сквозь потоки беженцев,в панике бегущих на запад - отдельная тема!
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31.08.2022 12:07
+31
Немає там ніякого списку. Просрав Буратіна. Все інше похідне від цього.
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31.08.2022 11:57
+23
Спасибо зелупам,что сдали весь юг кацапью. Надеюсь эту предательскую зелёную падаль повесят после победы.
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31.08.2022 12:04
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31.08.2022 11:52 Відповісти
скажу так как юрист сотрудник прокуратуры и адвокат пришлось иметь дела с телами трупами закатаных в бетон в бочке брошенную в озеро... или под полом строения... в стене.. под смтолбом освещения... или траншее...так вот бетон-- это склеп прекрасно сохраняет тело труп травмы ранения кости потом любой бетон забирается и тело эксгумируют останки и устанавливают причину смерти- гибели время возраст и даже генетику проводят...
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31.08.2022 12:32 Відповісти
нічого там встановлювать коли все і так зрозуміло
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31.08.2022 12:42 Відповісти
як от ви - цілий юрист і адвокат - не ставите ні крапок, ні ком?
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31.08.2022 13:10 Відповісти
Та то - "казкар"! Юристи відрізняються від решти людей "дивним" поглядом на деякі речі в людських стосунках і "********" (юридичною) мовою Але саме головне - їх вчать логічному викладенню думок! Чіткість у висловлюваннях - "наше все" А у "казкаря" "сумбур" Я до цих пір не розберуся - він такий "по життю", чи просто часом сідає до компа "під мухою"?
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31.08.2022 19:05 Відповісти
Як практик - юристу : під шаром бетону тіло людини трухне ; не буду розписуватися за бетонну діжку , а могили на яких розміщена бетонна плита під собою містять лише жалісні решки а не збережені тіла ; у випадку коли під бетоном шар хлорного вапна - там взагалі все перегорить , не те що останків , окремих фрагментів днем з вогнем не знайдуть за певний час ((
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31.08.2022 22:00 Відповісти
А мы в этом время до сих пор не знаем всего списка просравших Юг страны в целом и не подготовивших оборону Мариуполя и Херсона в частности
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31.08.2022 11:53 Відповісти
Немає там ніякого списку. Просрав Буратіна. Все інше похідне від цього.
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31.08.2022 11:57 Відповісти
Не "просравших",а тупо здавших! Ведь там небыло не только ВСУ,а и тероборона не имела НИЧЕГО! Как и на севере. Могли только сделать фигуру из пальцев и сказать " пиф-паф!".
А где были ВСУ? В зоне ОСС дежурная смена,а остальные на западе,с вооружением!
Впечатление,что ВЕРХОВНЫЙ гавнокомандующий(В.О.З.) собрался воевать с Польшей!
А как с тяжелым вооружением ВСУ ПРОРЫВАЛИСЬ сквозь потоки беженцев,в панике бегущих на запад - отдельная тема!
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31.08.2022 12:07 Відповісти
73% избирателей. Это будет очень длинный список.
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31.08.2022 16:02 Відповісти
Уявляю який запх буде у тому театрі! Як у моргу,який проіснував кілька десятків років!
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31.08.2022 11:55 Відповісти
Ви вірите що без України там відновлять драмтеатр ? (( Ця споруда тим падлюкам потрібна для п"єси з однією дією - судилища над полоненими оборонцями Маріуполя , а далі якщо ЗСУ не встигне швидко звільнити - розтягнуть по цеглині ((
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31.08.2022 22:05 Відповісти
Хай москсвини вірять! Я знаю ЯКЕ амбре буде в такому приміщені! А як використають - до деокупації від нас не залежить.
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31.08.2022 22:20 Відповісти
https://youtu.be/xtSTPVDsfgs уже восстанавливаю
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31.08.2022 23:04 Відповісти
асвабадили Марик....
трупы бетонируют...
хреново Мариуполь жил до "особождения"... теперь будет лучше с руцкиммиром...
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31.08.2022 12:00 Відповісти
Зачем вообще там что-то проводить? Они дибилы, что ли?
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31.08.2022 12:02 Відповісти
нет, они руские, єто особьій сорт
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31.08.2022 12:07 Відповісти
Які вони "рускіє" - це кацапи!!
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31.08.2022 12:26 Відповісти
Попытка скрыть следы массового уничтожения женщин и в основном ДЕТЕЙ!
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31.08.2022 12:09 Відповісти
Потім зубами будуть гризти цей бетон і доставати наших людей...
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31.08.2022 12:04 Відповісти
Спасибо зелупам,что сдали весь юг кацапью. Надеюсь эту предательскую зелёную падаль повесят после победы.
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31.08.2022 12:04 Відповісти
Сейчас ффективнее! Ускорит победу,ибо они кэруют!
Последнее достижение - закатать/размародерить 11 миллиардов на дорогах! А ведь через два месяца начнуться холода! Их это не волнует!
Если пенсионеры ЕС на время холодов могут поехать в тропики,или длительный круиз(дешевле отопления дома),то куда денуться укрпенсы,чьи дети не являються депутатами "слуг у(на)рода",и прочего чиновничества? Или зеля поселит их в свои виллы и аппартаменты?
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31.08.2022 12:20 Відповісти
Хай "гріються", мізки провітрять, будуть думати як треба голосувати!
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31.08.2022 12:28 Відповісти
та вони тупі як пробки. їм кажуть - полонені азовці!
а вони у відповідь - а ваш порошенко де, в лондоні?
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31.08.2022 13:13 Відповісти
Я сьогодні пару годин спілкувався із " свідками секти зе " - голова колеться , про які мізки ви кажете у них і досі на устах - "убив брата " , "барига" і "молодим дорогу " (( Моя б воля - я б ними заселив схід України і нехай би там себе показали , спасителі суспільства ((
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31.08.2022 22:09 Відповісти
Повернемо Маріуполь - ніякої будови на місці драмтеатру Поки не проведуть повну ексгумацію та перезахоронення Якщо ж ні - то тільки поховальний меморіал Можливо - храм Бо зводить якусь нову будівлю іншого характеру "на кістках" - гріх!
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31.08.2022 12:05 Відповісти
Яр Холодний,кацапи завжди любили будувати на тих місцях де багато вбитих,вони ж діти диявола.Красна площа,це ж майже кладовище
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31.08.2022 13:40 Відповісти
Не майже. Урни з прахом "найвидатніших" замуровані в нішах, в самій кремлівській стіні. Ще багатенько могил під стіною. І, нарешті, мавзолей з мумією леніна. Якась некрофілія.
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31.08.2022 16:21 Відповісти
Обычный ультразвук тоже прекрасно работает!
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31.08.2022 12:11 Відповісти
Ви знаєте принцип роботи рентгенівського апарата ? Якщо ні - не страшно , якщо так - як пропонуєте отримувати знімки поховань під бетоном ? Буду радий узнати таку практику , вона допоможе робити знімки тяжко хворим і пораненим без переміщення їх під рентгенапарат !
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31.08.2022 22:18 Відповісти
Після другої світової так само красножопиє кацапи позаливали бетоном без ексгумації купу місць (меморіалів) а потім склали казки що нібито там німці розстрілювали людей.
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31.08.2022 12:11 Відповісти
фашисти знають що вбили купу народу і прибирають сліди злочинів
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31.08.2022 12:16 Відповісти
Комендант Освенцима в пеклі нервово курить в кутку. Це треба Україні знаходитися між цивілізацією і кацапським злом та варварством.
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31.08.2022 12:16 Відповісти
Саме так. Особливо якщо з Аушвіца випиляти усі казки які СРСР разом зі США рясно написали, та додати те, що багато людей там загинуло від голоду та хвороб через те що були вщент розбомблені усі шляхи постачання продовольствія під час бойових дій. Абсолютне зло це СРСР та ГУЛАГ.
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31.08.2022 12:25 Відповісти
а потім можна буде спокійно дивитись усі святкові концерти "діди воєвалі" - пісні співали..., я розумію - далеко не всі там у Маріуполі ******* свою батьківщину, багато хто любить чомусь іншу і на росію чекали, але ж там, можливо, сусіди, або родичі залишаться у тому бетоні ...
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31.08.2022 13:21 Відповісти
Я ТАК ЗРОЗУМІВ ЩО ЦЕ ТЕПЕР НЕ ДРАМТЕАТР МАРІУПОЛЯ, А МЕМОРІАЛ І БРАТСЬКА МОГИЛА ОДНОЧАСНО.

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31.08.2022 14:06 Відповісти
Они еще додумаются там концерты проводить, ''асвабадители'' хреновы
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31.08.2022 15:24 Відповісти
І таким чином вся расєя побудована....на трупах цивільних...
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31.08.2022 19:15 Відповісти
 
 