Окупанти заливають бетоном тіла загиблих у Драмтеатрі в Маріуполі, а запах "ховають" хлоркою, - Стратком ЗСУ
Окупанти при так званій "реконструкції" Маріупольського драмтеатру, де загинули люди під час бомбардування, заливають трупи бетоном і засипають ці місця хлоркою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки", йдеться у повідомленні.
Зазначається, щопро це повідомляють місцеві мешканці на правах повної анонімності, остерігаючись за власне життя:
"Тиждень кукуїмо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорки і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону".
За їх словами, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".
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А где были ВСУ? В зоне ОСС дежурная смена,а остальные на западе,с вооружением!
Впечатление,что ВЕРХОВНЫЙ гавнокомандующий(В.О.З.) собрался воевать с Польшей!
А как с тяжелым вооружением ВСУ ПРОРЫВАЛИСЬ сквозь потоки беженцев,в панике бегущих на запад - отдельная тема!
трупы бетонируют...
хреново Мариуполь жил до "особождения"... теперь будет лучше с руцкиммиром...
Последнее достижение - закатать/размародерить 11 миллиардов на дорогах! А ведь через два месяца начнуться холода! Их это не волнует!
Если пенсионеры ЕС на время холодов могут поехать в тропики,или длительный круиз(дешевле отопления дома),то куда денуться укрпенсы,чьи дети не являються депутатами "слуг у(на)рода",и прочего чиновничества? Или зеля поселит их в свои виллы и аппартаменты?
а вони у відповідь - а ваш порошенко де, в лондоні?