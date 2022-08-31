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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Налякані росіяни почали ховати військові склади на свинофермах в окупованому Криму, - член Меджлісу Барієв

крим,вибухи

Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.

Про це в ефірі Еспресо сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає Цензор.НЕТ.

"У Криму підвищується протестний потенціал. Багато проукраїнських громадян підтримують "бавовну", яка проводиться в Криму і за нашими підрахунками, 43 "бавовни" було в Криму в різних містах", - зазначив він.

За даними Барієва, окупаційна влада забороняє підконтрольним ЗМІ інформувати про якісь вибухи на військових об'єктах.

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"Окупанти почали розміщувати свої військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах. Це роблять, щоб ЗСУ не мали інформацію про місця зберігання зброї", - підсумував член Меджлісу.

Автор: 

армія рф (17143) Крим (14122) зброя (7430) Барієв (32)


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Топ коментарі
+11
По матюках.Свині не вміють матюкатися
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31.08.2022 12:15
+8
З свиней багато користі для людини,а з кацапів одні збитки.Тому рашисти не варті навіть свинячої ратиці.
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31.08.2022 12:11
+7
свиня до свині..-що ж тут дивного там руссю пахнет
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31.08.2022 12:03
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свиня до свині..-що ж тут дивного там руссю пахнет
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31.08.2022 12:03 Відповісти
З свиней багато користі для людини,а з кацапів одні збитки.Тому рашисти не варті навіть свинячої ратиці.
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31.08.2022 12:11 Відповісти
До рідні потягнуло.
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31.08.2022 12:05 Відповісти
ще в собачих будках, 148 % маскіровки, свинособаки
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31.08.2022 12:07 Відповісти
Супутники все бачать, але вони про це не знають.
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31.08.2022 12:08 Відповісти
А хтось знає - як відрізнити свиноферму від кацапського житла?
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31.08.2022 12:13 Відповісти
По матюках.Свині не вміють матюкатися
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31.08.2022 12:15 Відповісти
Получается, что свиньи умнее кацапов.
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31.08.2022 12:21 Відповісти
Та це само - собою...
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31.08.2022 12:37 Відповісти
В свинарнике гораздо меньше смердит чем в жилье кацапа.
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31.08.2022 12:23 Відповісти
Это так символично, так по домашнему, так душевно, что свинособаки прячут бк на свинарниках.
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31.08.2022 12:20 Відповісти
Я уявляю собі, як вони рилами по вуглах сараю рилами БК закопують....
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31.08.2022 13:18 Відповісти
Вполне логично!
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31.08.2022 12:23 Відповісти
Прекрасно!!!! Теперь к раскатам взрыва добавится визг прокацапских свиней! Веселее будет!
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31.08.2022 12:40 Відповісти
Логічно. Свино-собачатина (доречі, навіщо так ображати свиней і собак?) ховається в свинофермі, де ж ще?
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31.08.2022 12:45 Відповісти
прятать военные объекты среди гражданского населения - плохая идея. Нет никаких гарантий, что какая-нибудь патриотично настроенная свинья не сообщит ЗСУ геолокацию, или не устроит пожар на складе б\к.
А свиньи из тамбощины и рязанщины ехать в Крым уже не хотят.
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31.08.2022 13:20 Відповісти
Петро, дивись, снаряд хрюкае..
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31.08.2022 14:15 Відповісти
Навіщо про це триндіти? Одне незрозуміло.
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31.08.2022 17:00 Відповісти
 
 