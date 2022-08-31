Бюджет на освіту буде меншим, ніж торік, - голова комітету ВР Бабак
Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що бюджет на освіту буде меншим, ніж минулого року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми чітко знаємо, що він (бюджет на освіту. - Ред.) буде меншим, ніж бюджет минулого року. На жаль, наша економіка дуже постраждала від збройної агресії, всі сфери життя постраждали. Тому він буде дещо меншим", - сказав парламентар.
Водночас Бабак висловив сподівання, що освітня субвенція буде запланована у повному обсязі.
Щодо капітальних витрат на освіту, за його словами, з ними будуть проблеми, але влада має намір вишукувати кошти у міжнародних донорів.
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