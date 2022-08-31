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Бюджет на освіту буде меншим, ніж торік, - голова комітету ВР Бабак

школа,діти

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що бюджет на освіту буде меншим, ніж минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми чітко знаємо, що він (бюджет на освіту. - Ред.) буде меншим, ніж бюджет минулого року. На жаль, наша економіка дуже постраждала від збройної агресії, всі сфери життя постраждали. Тому він буде дещо меншим", - сказав парламентар.

Водночас Бабак висловив сподівання, що освітня субвенція буде запланована у повному обсязі.

Щодо капітальних витрат на освіту, за його словами, з ними будуть проблеми, але влада має намір вишукувати кошти у міжнародних донорів.

Також читайте: У Міносвіти розробили чотири варіанти організації освітнього процесу під час війни

Автор: 

бюджет (2978) освіта (1297) Бабак Сергій (37)


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Топ коментарі
+5
треба ж робити дороги.. а лопата не потрібна
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31.08.2022 12:18
+5
А на утримання Офісу преЗедента, Верховної Ради, Кабміну та міністерств буде скорочення фінансування?
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31.08.2022 12:27
+4

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31.08.2022 12:25
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треба ж робити дороги.. а лопата не потрібна
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31.08.2022 12:18 Відповісти
А куди ті неучі підуть після такого освітнього процесу? Тільки лопатою махати. 1 підручник з англійської мови і до нього зошит для 6-го класу коштує 760 гривень. *********?
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31.08.2022 16:21 Відповісти
А як же зарплата в $4000?...
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31.08.2022 12:19 Відповісти
... зменшать до $3000!
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31.08.2022 14:16 Відповісти
Да понятно, уже куча школотронов в Германии в школу пошла. Им теперь ваши бюджеты и вообще вы сами до одного места. Язык выучат, освоятся в стране, там и останутся, а вы пилите дальше всё уменьшающееся бабло
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31.08.2022 12:20 Відповісти

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31.08.2022 12:25 Відповісти
А на утримання Офісу преЗедента, Верховної Ради, Кабміну та міністерств буде скорочення фінансування?
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31.08.2022 12:27 Відповісти
Та кому та освіта потрібна?! Дуже сподіваюсь, що фінансування дорожнього будівництва не скоротять. (сарказм, якщо що)
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31.08.2022 12:33 Відповісти
бюджетные места для Вузов Украины сократятся не для всех. Вузы, которые эвакуировались с 2014 г по настоящее время с луганской и донецкой области, с оккупированных территорий, получат наибольшее количество бюджетных мест, остальные будут платить.
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31.08.2022 12:39 Відповісти
Эвакуировали и Донецкий универ Внутренних дел. Он сейчас сильно нужен? Когда всё абсолютно - от еды и до проживания - на Государстве? "учиться" там разве будут? ЧЕМУ? Нам сейчас нужны места в медицинских и образовательных ВУЗАХ БЕСПЛАТНО! Чтобы потом было кому учить и лечить. Но нет... полицаи, сплошные бездельники и нахаляву жрущие(.
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31.08.2022 14:13 Відповісти
Вчителям не звикати, і в такий час неетично тягнути ковдру на себе. Мене зовсім не дивував жалюгідний стан ЗСУ в 14 році, і неготовність у 22, бо й освіта, й оборона - такі самі поїдачі бюджету і залежать від уряду і ВР. Сподіваюсь, зекономлені кошти не закатають в асфальт
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31.08.2022 13:25 Відповісти
Вже катають і досить впевнено.
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31.08.2022 16:39 Відповісти
Зарплата вчителя з двадцятирічним стажем (і на півтори ставки), та ще й з купою відзнак - трохи меньше 12 000 грн. Щось не тягне на "ковдру".
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31.08.2022 22:45 Відповісти
Війни виграють не генерали, священики та вчителі (фраза, яку приписують Бісмарку)
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31.08.2022 22:43 Відповісти
 
 