Існування музею Булгакова в Києві неприпустиме, натомість у будівлі варто відкрити музей композитора Кошиця, - Спілка письменників України
У спілці письменників заявили про недопустимість функціонування в Києві музею російського письменника Михайла Булгакова, який ненавидів Україну і паплюжив її у своїх творах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Секретаріату Національної спілки письменників України.
"Виникає закономірне питання: чи може - після жаху смертей і руйнувань, який чинить росія в Україні, після проявів геноциду і намагання знищити українську державність, - чи може в самому центрі Києва й далі працювати музей письменника, який люто ненавидів Україну і її незалежність, а також паплюжив, як тільки міг, її у своїх творах, наприклад, у романі "Біла гвардія" (1925 р) ?!", - йдеться у документі
Наводиться цитата з вказаного роману про гетьмана Павла Скоропадського: "Я б вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым!.. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман…"
"Які до болю знайомі мотиви, і наскільки вони є "суголосними" до теперішніх драматичних реалій, коли сатанинська пітьма зі сходу нависла над Україною, а криваве мурло "русского міра" побачив увесь світ!
Булгаков, по суті, є одним із предтеч цього горезвісного "русского міра", і це яскраво відбито в його небезпечних книжках, де він оспівав і возвеличив не лише царат і монархію, а й нелюдську жорстокість, яка притаманна росіянам і є основною рисою російської нації. Його зневажливе пихате ставлення до України викликає тільки щирий гнів і відчуття огиди", - констатують в НСПУ.
Там підкреслюють нонсенс того, що держава утримує й опікується закладом, який зберігає пам’ять про одного з найпідступніших ворогів України - Михайла Булгакова.
"Ми вельми обурені цим фактом, який паплюжить героїчну українську історію не лише минувшини, а й сьогодення.
Наша місія як культурних діячів - піклуватися про те, щоб зберегти й передати у спадок прийдешнім поколінням нашу самобутню культуру, нашу мову, нашу трагічну історію, тому ми цілковито переконані, що музею М. А. Булгакова - не місце в Україні, бо присутність цього письменника в культурному просторі України приховує в собі небезпеку не лише для українців як нації, а й для української ідентичності і державності.
Наша пропозиція чітка: закрити музей Булгакова; всі музейні експонати передати на архівне зберігання в Національний музей літератури; у приміщенні, де розміщувався музей Булгакова, створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку до 1906 року і його заслуги як українського культурного діяча є дуже вагомими не лише для України, а й для всього світу. Тому увічнення пам’яті цієї видатної постаті буде і логічним, і беззаперечним, і слушним", - резюмують у НСПУ.
Будь ласка, зачекайте...
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«На Руси возможно только одно:
вера православная, власть самодержавная!»
И затем с отчаянием людей, которые обречены и, кажется, подсознательно чувствуют это,
«господа офицеры» яростно поют запрещенный в гетманском Киеве 1918-го гимн «Боже, царя храни!»...
А вот откровения Шервинского: «Край украинский, здесь есть элементы, кторые хотят балакать на этой мове своей, - пусть»
Дожился до того, что его уже посещали черти онлайн.
Еще будучи в браке, на улице он делал вид, что не знает Татьяны и отворачивался от нее.
М. Булгаков
Через полгода Булгаков стал конченым наркоманом: «Он был, - говорила Тася (так Булгаков называл свою жену), - такой ужасный, такой, знаете, какой-то жалкий». Писатель бегал за собственной женой с револьвером, требуя наркотика. Потом в Вязьме, когда Тася соврёт, что в аптеках морфия уже нет, швырнёт в неё горящий примус. Не сгорели чудом. Однажды, озверевший и уже гонявшийся по ночам за «призраками», Булгаков выхватит револьер с криком: «Ищи!»
Жизнь с наркоманом - всегда испытание, а если кругом разруха и безденежье, это становится настоящим бедствием. Чтобы достать морфий, приходилось продавать семейные драгоценности, отказываться от самого насущного.. Татьяне даже пришлось сделать аборт - Михаил боялся, что из-за его тяги к наркотикам ребенок родится больным. В феврале 1917 года Булгаков все же поехал в Москву лечиться от своей зависимости. Однако избавиться от пристрастия к наркотикам Булгакову помогли не врачи, а верная Татьяна.
https://teletype.in/@kankordia/f-h8igWK
«...На севере есть варварская земля Московия, где бывают такие жестокие морозы, от которых может лопнуть мозг человеческий...»
Раньше, в марте 1833 года, Гоголь писал с сарказмом о «старой толстой бабе Москве, от которой, кроме щей да матерщины, ничего не услышишь».
БУЛГАКОВ:
"Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина!
Полгода он (Скоропадский) издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман.
Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман.
Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман".
"Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький..."
ни в одном своем произведении он не сказал хорошего слова об Украине и украинцах.
Они там всегда гротескные и антипатичные персонажи. А Петлюру он вообще ненавидел.
А вот Булгаков совсем не бедствовал, праздновал в ресторанах, свадьбу праздновал в Коктебеле, и вел разговор с самим Сталиным.