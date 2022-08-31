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Новини Війна
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Війська РФ вдарили по Київському району Харкова, влучили в одне з підприємств, - Терехов

обстріл,харків

Російські загарбники обстріляли Київський район Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Обстріл Київського району. Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Наслідки нічого обстрілу Харкова: Поранено двох жінок, загорілась квартира. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28156) Харків (5546) Терехов Ігор (311)


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Сволота кацапська
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31.08.2022 13:35 Відповісти
Дайте ответку, *******
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31.08.2022 13:41 Відповісти
Коли вже по військовим обєктам Бєлгорода буде відповідь на обстріли Харкова ???
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31.08.2022 13:44 Відповісти
для этого яйца нужно иметь...., а с этим кое у кого туго......
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31.08.2022 13:47 Відповісти
Найвеличніше щось там обіцяло відповідати та і замовкло.
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31.08.2022 13:50 Відповісти
Хітрожопа тамада.
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31.08.2022 13:56 Відповісти
москальська орда буде й далі безкарно гатити по Харкову зі своєї території, поки не почнемо гатити у відповідь по їхній, звідки прилітає. Західну зброю не дозволяють використовувати по території москальських свиней, але ж нашу зброю ніхто нам не забороняє використовувати у відповідь. Тож, чому не б"ємо по оркам на їх території??? Доречі, в перші дні широкомасштабної війни, десь 25 чи 27 лютого наші лупили по москальським аеродромам у Ростовській області, чи то Точкой У, чи то ще чимось, знищили декілька орківських літаків ... Чому потім припинили цю практику??? Чи може хтось хоче "сохраніть ліцо" кремлівським партнерам??
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31.08.2022 13:48 Відповісти
 
 