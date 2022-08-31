Війська РФ вдарили по Київському району Харкова, влучили в одне з підприємств, - Терехов
Російські загарбники обстріляли Київський район Харкова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Обстріл Київського району. Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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Василий Воробец
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Chandler Bing
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