УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5285 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 336 44

Росія відмовилась робити місії МАГАТЕ спецперепустки для проїзду на окуповані території

магате

Окупаційна влада зайнятої російськими військами частини Запорізької області оголосила, що не робитиме спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ. Там хочуть, щоб місія чекала у загальній черзі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Місія МАГАТЕ стоятиме у черзі, щоб потрапити на звільнену (захоплену росіянами - Ред.) частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть. Могли б швидко та без перешкод потрапити туди з Росії", - написав Володимир Рогов, який називає себе членом головної ради окупованої Запорізької області України.

Російська агенція ТАСС натомість повідомляє, посилаючись на "місцеву владу", що у військовій адміністрації окупованого Енергодара очікують на прибуття місії зранку 1 вересня. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна імплементує рекомендації МАГАТЕ, надані після візиту місії на Запорізьку АЕС, після деокупації станції, - Галущенко

Нагадаємо, останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною. З усім тим в Україні наголошували, що місія має прямувати неокупованими територіями.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво. Паралельно російські загарбники обстрілюють Енергодар, щоб створити відповідну "картинку" для місії МАГАТЕ.

Читайте також: Зеленський закликає ввести санкції проти Росатома за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС

Автор: 

МАГАТЕ (708) окупація (6652) Запорізька область (3552) Запорізька АЕС (1400)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Заберите у них лицензии на строительство и єксплуатацию атомних станций.
показати весь коментар
31.08.2022 13:52
+17
skolko mozhno cackatsa s etoi rusnjoi ? raz MAGATE treba zhdatj v ocheredi - pustj rjuzke korabli , poezda ta vantazivki tezh podozhdut na granicah , poki MAGATE doedet do ZAES.
показати весь коментар
31.08.2022 13:48
+14
Цікава фотка. Чуваки їдуть в вагончику до тествого полігону в Black Mesa?
показати весь коментар
31.08.2022 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікава фотка. Чуваки їдуть в вагончику до тествого полігону в Black Mesa?
показати весь коментар
31.08.2022 13:48 Відповісти
"The right man in the wrong place can make all the difference in the world"
показати весь коментар
31.08.2022 14:36 Відповісти
Тільки в них нема худого фізика з бородою, окулярами і монтировкою
показати весь коментар
31.08.2022 14:43 Відповісти
Поки їх кацапи пропустять - вони схуднуть та відпустят бороди. А монтіровку вже десь на місці підберуть...
показати весь коментар
31.08.2022 14:52 Відповісти
skolko mozhno cackatsa s etoi rusnjoi ? raz MAGATE treba zhdatj v ocheredi - pustj rjuzke korabli , poezda ta vantazivki tezh podozhdut na granicah , poki MAGATE doedet do ZAES.
показати весь коментар
31.08.2022 13:48 Відповісти
Заберите у них лицензии на строительство и єксплуатацию атомних станций.
показати весь коментар
31.08.2022 13:52 Відповісти
Абсолютно вірне зауваження , браво 👍🏼🙁
показати весь коментар
31.08.2022 13:59 Відповісти
а что кто то ждал иного.... ***** нее было бы *****м если бы не начало по новой *********** этот гандонишка конченный не может без выпендриваний понимает только пулю промеж глаз... пока МАГАТЭ будет в очереди стоять.... Украина освободит "освобожденную" кацапами террииторию Запорожской области включая Зап. АЭС и Эннергодар...но показательно будет и для МАГАТЭ и ООН понять.... какой же ******** *****.
показати весь коментар
31.08.2022 14:46 Відповісти
ще б до них дійшло, яке оте МАГАТЕ нікчемне...

звичайні підрахуї - користі від них ніякої
показати весь коментар
31.08.2022 14:51 Відповісти
тю..а шо, вони думали їх туди пустять???
показати весь коментар
31.08.2022 14:00 Відповісти
Т.е. миссия МАГАТЕ будет стоять в очереди на птичьих правах?

Кацапы , ви ох@ ели 😠
показати весь коментар
31.08.2022 14:02 Відповісти
Да, будет стоять.
В общем-то это полезно для отрезвления мировой общественности.
Надеюсь в очереди чиновники МАГАТЕ снимут интересное кино.
показати весь коментар
31.08.2022 14:13 Відповісти
Так, знімуть. А потім їм "засвітять плівку". І в око.
показати весь коментар
31.08.2022 14:47 Відповісти
.. кіно буде цікавим! Там на окуповану територію пруться сотні машин .... От і кіно... І скаже русня...Бачите скільки народу тікають від нацистів ..... А зараз русняві всім хто вїджає на окуповану територію дають статус біжанця і пільги.... Кацапопропаганда працює по повному!
показати весь коментар
31.08.2022 15:43 Відповісти
А чому ви не обурювались на протязі 8 років, коли наша влада, нинішня, так само як і попередня, казали, що не можна заважать нашим "арбайтерам" працювати на інтервента (візовим режимом, розірванням дипвідношеннь та ін.)? Вважаю, що ота влада, та депутати - і є набільші зацікавлені "арбайтери" на інтереси мордора, обрані нашими "свідомим" виборцями.
показати весь коментар
31.08.2022 17:25 Відповісти
..а хто Вам сказав, що ті хто туди зараз їдуть... будуть там працювати? Хто Вам сказав, що з України на даунбасію їхали люди працювати? Вони їхали додому. І зараз їдуть додому... А тема була у використанні ціх людей рашкою у пропагандистськіх цілях..як втікаючих з Україну до *визволителів*. Тому смердячі і дають їм статус біженців з України. Насильно...не дуже переймаючись. Це називається ПРОПАГАНДА! Постарайтеся наступного разу зрозуміти про що мова ...щоб не писати далі відверту маячню.
показати весь коментар
31.08.2022 21:31 Відповісти
Звісно, будуть там працювати, на ворога і вони на це йдуть свідомо. Чі їм там дають вибирати, на кого вони хочуть працювати? Повномаштабна війна йде в країні, і саме ви несете маячню!
показати весь коментар
31.08.2022 22:31 Відповісти
началась очередная сцанина рашостана очередной международной организации пока будете с ними разговаривать тем больше они будут срать вам на голову
показати весь коментар
31.08.2022 14:03 Відповісти
ни мытьем так катаньем...
теперь главное чтоб очередь не обстреляли...типа "ВСУ беспредельничает, как всегда"..
показати весь коментар
31.08.2022 14:05 Відповісти
так прикопали б их уже там ивсе....
показати весь коментар
31.08.2022 14:09 Відповісти
Ядерный шантаж по факту для стран НАТО а не Украине,для хмыря мавзолейного закончицца очень пльохо...Очень. . .
показати весь коментар
31.08.2022 14:10 Відповісти
Тем временем в Крыму высадился десант с Бавовной..и прямо на нефтебаза... горить палає аж Гай шумитЬ
показати весь коментар
31.08.2022 14:13 Відповісти
По-подробнее???
показати весь коментар
31.08.2022 14:23 Відповісти
Все подробности только в Ютьюбе...с видосами от самих крымчан..
показати весь коментар
31.08.2022 14:28 Відповісти
крисчани у захваті))
показати весь коментар
31.08.2022 14:53 Відповісти
МАГАТЕ - це таке ж безпорадне ОБСЄ тільки в профіль.
показати весь коментар
31.08.2022 14:13 Відповісти
При чому тут МАГАТЕ? Краще скажіть, чому випускють оті полчіща шпигунів-колаборантів, що рвуться з Запоріжжя до своїх "асвабадітелей" та утворили оту саму "чергу"? Де це бачено, щоб під час нападу німецького рейху на виїзд до гітлера стояли черги громадян, з благословіння влади окупованої країни?
показати весь коментар
31.08.2022 17:12 Відповісти
І після цього МАГАТЕ буде соплі розмазувати, замість рішучих дій?
показати весь коментар
31.08.2022 14:16 Відповісти
вести с дурдома!
///

https://t.me/FastFocus/30385

РосговноСМИ рассказывают, что россиськие военные задержали в Энергодаре группу лиц,
которая якобы по приказу из Киева готовили теракты на территории города и Запорожской АЭС
во время приезда миссии МАГАТЭ.
показати весь коментар
31.08.2022 14:24 Відповісти
Це Україна захопила ЗАЄС та погрожує Мавзолєйной рабZeї знищити її до нестями...
Крыса ********* страх потеряла...типа это наша станция.. Як кажуть у Одесі....
Покажите мне такое дерьмо в Швабростане...где каждый баран живёт в Скотостане...
показати весь коментар
31.08.2022 14:26 Відповісти
Благодаря вашей поддержке у этой петиции есть шанс на победу! До следующей цели осталось всего 72 431 подписей. https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un?signed=true
З нинішнім членством в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.

Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!

У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.

Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.

Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.
показати весь коментар
31.08.2022 14:26 Відповісти
Знов русня знущається з імпотентів толерантніх.
показати весь коментар
31.08.2022 14:28 Відповісти
Рашостан-это государство-падлюка и ждать гадости от нее можно в любой момент,их фюрер безнадежно болен,поэтому у него идея фикс забрать с собою как можно больше душ.Ну а мы как подобает должны сделать Крав чука мега героем и "увековечить память тому из за кого собственно и началась эта война,ибо имея хотя бы тактическое ЯО рашка бы не рыпнулась даже в Крым..
показати весь коментар
31.08.2022 14:30 Відповісти
Весь этот цирк давно заказан ЗеКодломойскими чуваками...и возможно Патрушевым в Омане...
показати весь коментар
31.08.2022 14:31 Відповісти
a esho ani zakazali tebja zaspamitj kak poludurka
показати весь коментар
31.08.2022 14:38 Відповісти
В ответ на отказ выдать пропуска дальняя авиация МАГАТЕ должна нанести массированный удар по российским нефтепромыслам.
А потом сделать повторный запрос на счёт пропусков.
Без силовых рычагов МАГАТЕ будет сосать путинского тунца с причмоком.
показати весь коментар
31.08.2022 14:31 Відповісти
Тупые ООН,МАГАТЕ,ОБСЕ,еще раз не поняли с кем имеют дело?Дураки учатся на собственных ошибках.
показати весь коментар
31.08.2022 14:36 Відповісти
Кадры решают всё. Чей это постулат?
Кто сидит во всех европейских структурах, "не видящих" зверства России?
показати весь коментар
31.08.2022 20:28 Відповісти
то і москалям би візи в європу не видавали, такі хитрожопі кацапи знайшлись
показати весь коментар
31.08.2022 14:48 Відповісти
А що черги щоб поїхати до окупантів великі? З якою метою туди їдуть люди?
показати весь коментар
31.08.2022 14:53 Відповісти
Это только начало кацапских приколов , надеюсь накормят с дороги.
показати весь коментар
31.08.2022 15:06 Відповісти
насправді, це добре - самі все побачать, почують, поміняють декілька разів памперси
показати весь коментар
31.08.2022 15:15 Відповісти
Що побачать? Багатокілометрову чергу колаборантів з Запоріжжя до своїх "асвабадітелей", з благословіння зеленої влади?
показати весь коментар
31.08.2022 17:40 Відповісти
"Могли б швидко та без перешкод потрапити туди з Росії" - есть правила въезда на оккупированные территории и в отличии от руzzких МАГАТЕ закон соблюдает.
показати весь коментар
31.08.2022 16:07 Відповісти
 
 