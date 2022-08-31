Росія відмовилась робити місії МАГАТЕ спецперепустки для проїзду на окуповані території
Окупаційна влада зайнятої російськими військами частини Запорізької області оголосила, що не робитиме спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ. Там хочуть, щоб місія чекала у загальній черзі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Місія МАГАТЕ стоятиме у черзі, щоб потрапити на звільнену (захоплену росіянами - Ред.) частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть. Могли б швидко та без перешкод потрапити туди з Росії", - написав Володимир Рогов, який називає себе членом головної ради окупованої Запорізької області України.
Російська агенція ТАСС натомість повідомляє, посилаючись на "місцеву владу", що у військовій адміністрації окупованого Енергодара очікують на прибуття місії зранку 1 вересня.
Нагадаємо, останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною. З усім тим в Україні наголошували, що місія має прямувати неокупованими територіями.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.
31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво. Паралельно російські загарбники обстрілюють Енергодар, щоб створити відповідну "картинку" для місії МАГАТЕ.
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Кацапы , ви ох@ ели 😠
В общем-то это полезно для отрезвления мировой общественности.
Надеюсь в очереди чиновники МАГАТЕ снимут интересное кино.
теперь главное чтоб очередь не обстреляли...типа "ВСУ беспредельничает, как всегда"..
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РосговноСМИ рассказывают, что россиськие военные задержали в Энергодаре группу лиц,
которая якобы по приказу из Киева готовили теракты на территории города и Запорожской АЭС
во время приезда миссии МАГАТЭ.
Крыса ********* страх потеряла...типа это наша станция.. Як кажуть у Одесі....
Покажите мне такое дерьмо в Швабростане...где каждый баран живёт в Скотостане...
З нинішнім членством в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.
Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!
У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.
Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.
Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.
А потом сделать повторный запрос на счёт пропусков.
Без силовых рычагов МАГАТЕ будет сосать путинского тунца с причмоком.
Кто сидит во всех европейских структурах, "не видящих" зверства России?