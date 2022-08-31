Контрнаступ покращує та посилює позиції України, адже Путін розуміє тільки мову сили, - Порошенко
Українська армія неодноразово доводила свою ефективність та волю до перемоги, будь-які переговори можливі тільки після звільнення українських територій та тисяч заручників, яких утримує Росія, а єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.
На цьому наголосив Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Відповідаючи на запитання, чи в України справді є можливість та достатньо сил для того, щоб відвоювати території, Порошенко сказав: "Перш за все, хотів би відзначити процес створення нових Збройних сил України, який був започаткований ще у 2014 році саме на засадах стандартів НАТО. Цими Збройними силами була розпочата довгоочікувана контрнаступальна операція, з артилерійського та ракетного наступу. Це, мабуть, вперше, коли з лютого 2022 року вдалося забезпечити таку концентрацію українських сил, із задіянням західної артилерії, західних систем Himars, ракетних систем заради цього контрнаступу".
"Вважаю, що цими діями українські сили підтверджують свою ефективність на всі 200%, про що якось говорив генерал Ходжес. У цьому звʼязку хотів би нагадати, що у 2014 році нам вдалося звільнити 2/3 окупованого Донбасу", - зауважив п’ятий президент.
Він також подякував Сполученим Штатам за постачання артилерійських систем, боєприпасів, систем Himars. "Зі свого боку ми також максимально допомагаємо нашим військовим, всі ми, включно з нашою благодійною організацією, яка буквально нещодавно передала 11 бронемашин, значну кількість дронів, іншого обладнання. І все це робить дії наших військових більш успішними", - зазначає Порошенко.
Коментуючи перспективи переговорного процесу, він наголосив, що путін розуміє лише мову сили. "Ви точно не знайдете жодної іншої нації в світі, яка б хотіла миру більше, ніж ми в Україні. Протягом цих останніх тижнів я брав участь у церемоніях поховання моїх близьких, найкращих друзів. Зі свого власного досвіду скажу: путін розуміє лише одну мову - мову сили. Звісно, що контрнаступ покращує та посилює наші позиції", - констатує Порошенко.
"Для припинення вогню потрібно кілька факторів. По-перше, щоб російські війська були викинуті з української землі. Позиція друга - негайне звільнення всіх заручників, тисяч українських заручників, яких утримує росія, військовополонених. І от тоді можна було б вести розмову про інші речі. Які такі гарантії безпеки потрібні росії? Для України ж нема кращих гарантій безпеки, аніж повноцінне членство в НАТО", - резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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передає і передає... мабуть вірить в ВСУ... в нашу Перемогу...
а от ЗЕбіли наколки з хни на жопі малюють... мабудь знають що там їх ніхто не перевірить)))...
вот и получается - "харошими делами прославиться нельзя"...а какой-то уйней - запросто..
Убрал он его с помощью пропаганды и телевизора
Схема рашки сработала
Хіба хтось фізично примушує людей за це голосувати?
Якщо це свідомий вибір, постає інше питання:
Чому більшою частиною наших людей легко маніпулювати?
На мій погляд, причина у (будемо відвертими) трьох словах - заздрість, жадібність, нетерплячість.
Такі риси, разом з загальним виборчим правом будуть завжди руйнувати державу.
Що робити - окреме велике питання, такі проблеми є у багатьох країн, вирішуються вони по-різному.
Если бы Порошенко сделал всё то плохое, о чём говорят, то его бы фамилия была Зеленский.
Ми працювали із ГО «Справа Громад» над цим проектом останні три тижні. Як завжди - половину суми оплатили ми з Мариною та Фондом Порошенка, половину - всі ви. Ці потужні генератори призначені для штабів батальйонів. Більше десяти бригад будуть забезпечені енергією. Перевага їх в тому, що працюють не голосно і їх не буде чутно на полі бою.
Працюємо на контрнаступ та нашу перемогу. Все буде Україна!
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https://t.me/Sharpreview/16636 Олег Шарп : "Одиннадцать дней.
Одиннадцать дней назад я написал пост о том, что мы нашли партию генераторов и предложил попробовать собрать деньги. Ровно на следующий день Петро Порошенко оплатил половину суммы, а мы, собирая деньги, взяли быстрый кредит и оплатили. Доставка, покраска.
Одиннадцать дней, груз готов!
80 мощных (стабильные 6 кВт) дизельных генераторов в специальных звукопоглощающих кожухах. Это штабы артдивизионов и батальонов, это около 10 бригадных комплектов, которые через несколько дней уже поедут на фронт. Я сейчас не буду писать длинный-длинный список всего того, что будут эти генераторы запитывать - это уже и так все знают. Я лучше про вас.
Это вы помогаете армии.
Это вам спасибо.
Это вы выдергиваете из своего бюджета.
Это вы герои, я вот сейчас вообще без пафоса.
Завтра новый день и новые задачи. А генераторы мы купили, одиннадцать дней от начала проекта.
Але, якщо число 5 пояснити схильністю до округлення, як ото заокруглено "10 котлів" - то може бути...