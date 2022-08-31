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Новини Війна
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Контрнаступ покращує та посилює позиції України, адже Путін розуміє тільки мову сили, - Порошенко

порошенко

Українська армія неодноразово доводила свою ефективність та волю до перемоги, будь-які переговори можливі тільки після звільнення українських територій та тисяч заручників, яких утримує Росія, а єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

На цьому наголосив Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Відповідаючи на запитання, чи в України справді є можливість та достатньо сил для того, щоб відвоювати території, Порошенко сказав: "Перш за все, хотів би відзначити процес створення нових Збройних сил України, який був започаткований ще у 2014 році саме на засадах стандартів НАТО. Цими Збройними силами була розпочата довгоочікувана контрнаступальна операція, з артилерійського та ракетного наступу. Це, мабуть, вперше, коли з лютого 2022 року вдалося забезпечити таку концентрацію українських сил, із задіянням західної артилерії, західних систем Himars, ракетних систем заради цього контрнаступу".

"Вважаю, що цими діями українські сили підтверджують свою ефективність на всі 200%, про що якось говорив генерал Ходжес. У цьому звʼязку хотів би нагадати, що у 2014 році нам вдалося звільнити 2/3 окупованого Донбасу", - зауважив п’ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європу, світ та саму Росію варто "депутінізувати", російського диктатора варто загнати в ізоляцію, - Порошенко

Він також подякував Сполученим Штатам за постачання артилерійських систем, боєприпасів, систем Himars. "Зі свого боку ми також максимально допомагаємо нашим військовим, всі ми, включно з нашою благодійною організацією, яка буквально нещодавно передала 11 бронемашин, значну кількість дронів, іншого обладнання. І все це робить дії наших військових більш успішними", - зазначає Порошенко.

Коментуючи перспективи переговорного процесу, він наголосив, що путін розуміє лише мову сили. "Ви точно не знайдете жодної іншої нації в світі, яка б хотіла миру більше, ніж ми в Україні. Протягом цих останніх тижнів я брав участь у церемоніях поховання моїх близьких, найкращих друзів. Зі свого власного досвіду скажу: путін розуміє лише одну мову - мову сили. Звісно, що контрнаступ покращує та посилює наші позиції", - констатує Порошенко.

"Для припинення вогню потрібно кілька факторів. По-перше, щоб російські війська були викинуті з української землі. Позиція друга - негайне звільнення всіх заручників, тисяч українських заручників, яких утримує росія, військовополонених. І от тоді можна було б вести розмову про інші речі. Які такі гарантії безпеки потрібні росії? Для України ж нема кращих гарантій безпеки, аніж повноцінне членство в НАТО", - резюмує Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маємо зробити все можливе для контрнаступу, щоб закінчити війну цього року, - Порошенко. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17143) Порошенко (15154) путін (23733) деокупація (950) ЗСУ (7483)


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Топ коментарі
+35
Если бы Ху@ло не убрал Пороха он бы не полез

Убрал он его с помощью пропаганды и телевизора

Схема рашки сработала
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31.08.2022 13:58
+28
Це значить що патріоти не дадуть Ze посмотреть в глаза ***** увидеть там мир и сойтись где-то посередине
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31.08.2022 13:51
+24
Вся брехня про Порошенко, яку поширювали зебіли і їхні пропагандони, виявилася правдою про Zеленського.
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31.08.2022 14:03
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Це значить що патріоти не дадуть Ze посмотреть в глаза ***** увидеть там мир и сойтись где-то посередине
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31.08.2022 13:51 Відповісти
Якби ж то в очі подивитись
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31.08.2022 13:53 Відповісти
Zeвиродок пересажає всіх патріотів аби продовжувати грабувати країну. Не вірите, тоді почитайте на якій підставі відкриті кримінальні справи проти Кривоноса та ін.
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31.08.2022 14:05 Відповісти
Один з тих, завдяки кому це стало можливим всупереч оманським договорнякам.
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31.08.2022 13:54 Відповісти
передав он 80 генераторів на фронт
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31.08.2022 13:56 Відповісти
так.. і це тільки вчора-позавчора.... і кожні 10 діб шось передає
передає і передає... мабуть вірить в ВСУ... в нашу Перемогу...
а от ЗЕбіли наколки з хни на жопі малюють... мабудь знають що там їх ніхто не перевірить)))...
вот и получается - "харошими делами прославиться нельзя"...а какой-то уйней - запросто..
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31.08.2022 14:15 Відповісти
ага ще з Шаленим Котом Олексієм Петровим передали авто і обладнання
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31.08.2022 14:23 Відповісти
хорошими публичными делами прославиться нельзя, а уйня требует тишины: 241 депутат ВР от фракции СН, группировок "довіра", "майбах" и прочих созданных на руинах ОПЗЖ, проголосовали за возвращение великого крадівництва. Деньги из нищего украинского бюджета перераспределены с ВСУ на дороги. Теперь понятно, почему нет трансляций заседаний ВР даже в записи?

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31.08.2022 14:39 Відповісти
не тільки він один (нижче я виклав два пости): Порох разом з народом волонтерить.
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31.08.2022 14:39 Відповісти
беззаперечно!!!
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31.08.2022 14:43 Відповісти
Если бы Ху@ло не убрал Пороха он бы не полез

Убрал он его с помощью пропаганды и телевизора

Схема рашки сработала
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31.08.2022 13:58 Відповісти
В цьому йому допомагав чувак на лісапеті.
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31.08.2022 14:00 Відповісти
Более чем как выясняется
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31.08.2022 14:02 Відповісти
І ще Бєня за 100 ярд
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31.08.2022 14:22 Відповісти
Такі маніпуляції були і будуть завжди і скрізь, питання в іншому:
Хіба хтось фізично примушує людей за це голосувати?

Якщо це свідомий вибір, постає інше питання:
Чому більшою частиною наших людей легко маніпулювати?
На мій погляд, причина у (будемо відвертими) трьох словах - заздрість, жадібність, нетерплячість.

Такі риси, разом з загальним виборчим правом будуть завжди руйнувати державу.

Що робити - окреме велике питання, такі проблеми є у багатьох країн, вирішуються вони по-різному.
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31.08.2022 14:38 Відповісти
Звісно не пішов би, при Пороху якби йому казали американці що буде війна то він би так підготував країну що кацапи б нікуди не просунулись
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31.08.2022 14:03 Відповісти
Если бы не систематическое ослабление страны за три последних года - большого вторжения просто бы не было. ***** нападает только на слабых.
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31.08.2022 14:11 Відповісти
як окунь на хворого малька
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31.08.2022 14:24 Відповісти
Вся брехня про Порошенко, яку поширювали зебіли і їхні пропагандони, виявилася правдою про Zеленського.
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31.08.2022 14:03 Відповісти
Так анекдот про це з"явився ще років два тому:

Если бы Порошенко сделал всё то плохое, о чём говорят, то его бы фамилия была Зеленский.
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31.08.2022 17:22 Відповісти
Порох правий - кацапи розуміють тільки силу, а не заглядання їм у різні отвори.
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31.08.2022 14:08 Відповісти
это опрометчиво порошенко интервью всяким сиэнэнам раздаёт - ДБР уже неоднократно показывало свою многозадачность, и сейчас легко в условиях военного времени может потянуть еще десяток дел, кроме Кривоноса, и тогда ОП вместе с ДБР легко задидосят украинское информпространство, и общественность пока проглатывает все более увеличивающиеся масштабные зашквары власти.
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31.08.2022 14:09 Відповісти
дбр уже стільки раз сосало у адвокатів Пороха,що нічого страшного не станеться,якщо відсосе ще раз)))
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31.08.2022 22:51 Відповісти
Зебіле, досить смороду. Є що заперечити, то фактами.
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31.08.2022 14:37 Відповісти
Міша , знову ганяєш гівно на вентилятор - заспокойся , бо твоя брехня вже давно нікого не цікавить , а на буцегарню підеш ти , блазню 😠
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31.08.2022 14:40 Відповісти
це свіжий оповський призов. Зараз багато хто втратив джереда власних доходів, і серед цих людей є частка нерозбірливих персонажів. Звичайно, при окупації такі особи схильні і до колаборації.
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31.08.2022 14:45 Відповісти
Гетьману +105700 як завжди. прямо в точку
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31.08.2022 14:36 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3945 Петро Порошенко : Друзі, ми з вами нереально круті! 80 потужних генераторів вартістю майже 5,5 млн гривень вже із завтрашнього дня поїдуть у війська.
Ми працювали із ГО «Справа Громад» над цим проектом останні три тижні. Як завжди - половину суми оплатили ми з Мариною та Фондом Порошенка, половину - всі ви. Ці потужні генератори призначені для штабів батальйонів. Більше десяти бригад будуть забезпечені енергією. Перевага їх в тому, що працюють не голосно і їх не буде чутно на полі бою.
Працюємо на контрнаступ та нашу перемогу. Все буде Україна!
*****
https://t.me/Sharpreview/16636 Олег Шарп : "Одиннадцать дней.
Одиннадцать дней назад я написал пост о том, что мы нашли партию генераторов и предложил попробовать собрать деньги. Ровно на следующий день Петро Порошенко оплатил половину суммы, а мы, собирая деньги, взяли быстрый кредит и оплатили. Доставка, покраска.
Одиннадцать дней, груз готов!
80 мощных (стабильные 6 кВт) дизельных генераторов в специальных звукопоглощающих кожухах. Это штабы артдивизионов и батальонов, это около 10 бригадных комплектов, которые через несколько дней уже поедут на фронт. Я сейчас не буду писать длинный-длинный список всего того, что будут эти генераторы запитывать - это уже и так все знают. Я лучше про вас.
Это вы помогаете армии.
Это вам спасибо.
Это вы выдергиваете из своего бюджета.
Это вы герои, я вот сейчас вообще без пафоса.

Завтра новый день и новые задачи. А генераторы мы купили, одиннадцать дней от начала проекта.
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31.08.2022 14:36 Відповісти
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31.08.2022 14:57 Відповісти
за 10 котлів я ще можу якось пояснити; а от не зрозумів за 5 складів БК: це Сватове, Ічня, Балаклея Новобогданівка - які цією весною були здані ворогу разом з БК, який там зберігався? Так всього чотири, навіть, якщо врахувати Калинівку, а не Новобогданівку (де рвались припаси поза територією, які порозлітались ще в 2004-му).
Але, якщо число 5 пояснити схильністю до округлення, як ото заокруглено "10 котлів" - то може бути...
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31.08.2022 15:10 Відповісти
І як завжди Порошенко прав. Я ще більше впевнений, що якби нарід не послухався телевізора московитів і бенямедведчукканалів, то ми ще більше були готові до захисту країни і точно пуйло не напало таким чином, як він це зробив 24.02.2022 року. А ми поступово звільнили б окремі міста і села Донецької і Луганської областей, а потім і Крим, але нарід все вирішив навпаки, надивившись кіно про Голобородько і брехливі "журналістські розслідування" бігусів і сучкимойсєя, яку недавно нагородили орденом.
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31.08.2022 15:51 Відповісти
Зебілам головне що дороги по яким заїхала в Україну кацапська військова техніка дуже рівні.
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31.08.2022 18:28 Відповісти
 
 