Тероборонівці облаштували інженерні загородження у прикордонних районах Волині на випадок вторгнення військ РФ і Білорусі

Щоб зробити північні державні рубежі України ще захищенішими і ще неприступнішими, у прикордонних районах Волинської області бійці тероборони облаштували систему інженерних загороджень, зокрема, мінно-вибухових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 100-й окремій бригаді ТрО Волині, передає "Еспресо.Захід".

"Суттєво зміцнюючи захисний щит краю на випадок ймовірного сухопутного вторгнення гібридних військ РБ та РФ, такі загородження потребують обережного та відповідального ставлення з боку наших громадян!", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ділянки мінно-вибухових загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!".

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Також максимально уважними треба бути і при з’їзді на узбіччя прикордонних доріг і під час відвідування лісових масивів. Якщо діє заборона на відвідування таких масивів – цієї заборони треба беззастережно дотримуватися.

"Під час грози виникають додаткові ризики щодо мінно-вибухових загороджень. У цьому випадку варто взагалі відмовитися від пересування дорогами у прикордонних районах. Будьмо уважними та відповідальними! Після Перемоги та розмінування усіх територій ми неодмінно повернемося у наші прикордонні ліси й почуватимемося безпечно в будь-якому куточку рідної держави", - додали у бригаді ТрО.