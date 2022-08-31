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Новини
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Тероборонівці облаштували інженерні загородження у прикордонних районах Волині на випадок вторгнення військ РФ і Білорусі

міни

Щоб зробити північні державні рубежі України ще захищенішими і ще неприступнішими, у прикордонних районах Волинської області бійці тероборони облаштували систему інженерних загороджень, зокрема, мінно-вибухових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 100-й окремій бригаді ТрО Волині, передає "Еспресо.Захід".

"Суттєво зміцнюючи захисний щит краю на випадок ймовірного сухопутного вторгнення гібридних військ РБ та РФ, такі загородження потребують обережного та відповідального ставлення з боку наших громадян!", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ділянки мінно-вибухових загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!".

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Також максимально уважними треба бути і при з’їзді на узбіччя прикордонних доріг і під час відвідування лісових масивів. Якщо діє заборона на відвідування таких масивів – цієї заборони треба беззастережно дотримуватися.

"Під час грози виникають додаткові ризики щодо мінно-вибухових загороджень. У цьому випадку варто взагалі відмовитися від пересування дорогами у прикордонних районах. Будьмо уважними та відповідальними! Після Перемоги та розмінування усіх територій ми неодмінно повернемося у наші прикордонні ліси й почуватимемося безпечно в будь-якому куточку рідної держави", - додали у бригаді ТрО.

Автор: 

Волинь (840) вторгнення (380) тероборона (383)


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Молодці
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31.08.2022 14:47 Відповісти
От навіщо це оголошувати? Нехай для бульбашей буде сюрпризом, у випадку чого...
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31.08.2022 14:47 Відповісти
Можливо щоб 100 разів подумали перш ніж лізти.
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31.08.2022 15:37 Відповісти
Дякуємо, хлопці!
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31.08.2022 15:18 Відповісти
Та шо вы говорите, значит все таки можно готовиться заранее к возможному вторжению, а не жарить шашлыки? НИЧОСИ!
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31.08.2022 16:03 Відповісти
напевно ти е вата
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31.08.2022 17:27 Відповісти
Він просто не лох, на відміну від тебе....
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31.08.2022 19:40 Відповісти
ти про що лошара
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01.09.2022 20:57 Відповісти
Где ты увидел воздыхание по руzzкому миру?
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01.09.2022 23:35 Відповісти
 
 