В ЗСУ прокоментували заяву РФ про те, що "контрнаступ з тріском провалився": В росіян так сильно тріщало, що вони не почули справжнього стану справ
Українські захисники продовжують ефективно нищити логістику окупантів на півдні.
Про це заявила керівниця прес-центру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, понтонні переправи окупантів це "лего-конструктор".
"Це такий нескінченний лего-конструктор, бо вони, усвідомлюючи, що знаходяться під нашим вогневим контролем, продовжують ліпити ці баржі, як з пластиліну. А ми продовжуємо їх методично дірявити", - пояснила Гуменюк.
Також Гуменюк прокоментувала заявив Міноборони Росії, в яких окупанти заявили, що контрнаступ ЗСУ на півдні "з тріском провалився".
"У них так сильно тріщало, що вони сприйняли свій тріск за наш, мабуть, тому не почули справжнього стану справ. Нарешті все покаже час і наша витримка", - сказала вона.
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Але називати знищення пантонних переправ, за допомогою супер дорогих ракет, чи захоплення 4-х сіл контрнаступом, не варто.
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Telegram-каналы пишут, что в Олешках Херсонской области нанесён удар по колонне ВС РФ, которая шла на подмогу российским военным на правом берегу Днепра.
Кацапи пішли до пекла 😠
Щодо реалії.а не медіа повідомлень-всім нам не буде бракувать віри що визволення буде зростати.Нехай не все знаємо,але чекаємо не поразки.а гарних новин.Бережи Бог життя наших бійців.
Ничего, что я кацапов называю кацапами?
ось і мапа.Штрихована теріторія-це в перекладі "спірна теріторія",тобто останні гарячі бої.Відвоювань наших,на жаль,не бачу
они драпают от одного только осознания что возможно окружение
Стрелковых боев вообще стараются избегать.
Потому как только вокруг Херсона запахнет жареным, они все дружно будут пытаться эвакуироваться.... желательно на тот свет