Законопроєкт про медіа варто суттєва допрацювати, не можна допустити звуження сфери використання української мови, - Кремінь
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що законопроєкт про медіа має бути суттєво доопрацьований.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, не можна допустити звуження сфери використання державної мови.
"Будь-який законопроєкт повинен, насамперед, враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів", - зауважив мовний омбудсмен.
За словами Креміня, до цього документа є застереження з боку українського суспільства, частини нардепів та представників медіасередовища, тому між першим і другим читанням, він повинен бути суттєво вдосконалений.
"Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат українській державності. Тому я закликаю народних депутатів України бути максимально конструктивними під час ухвалення відповідних рішень при обговоренні цього документа до другого читання. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові проєкту закону будуть прибрані", - наголосив він.
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Пре проти лінії партії пуйловських слуг.
https://www.youtube.com/watch?v=_ta3peNkWQc
А ще - все нахабніше протягування відверто реваншистських рішень. Лише на найближчому засіданні парламенту «слуги» планують проголосувати щонайменше три відверто шкідницьких рішення.
По-перше, це законопроєкт 2693-д «Про медіа». Який справді потрібен і справді є євроінтеграційним. Але! В його текст абсолютно штучно й навмисно закладені норми, які розміновують наш культурний кордон з Росією. Всі заклики виправити текст, щоб зберегти норми чинних законів про захист українського культурного простору - грубо відкинуті правлячою більшістю.
Тож кожен, хто голосуватиме за закон про медіа в його нинішньому вигляді, голосуватиме за знищення заборони в медіа фонограм і кліпів російських співаків, за зведення нанівець переліку артистів-рашистів, за повернення фільмів і концертів з фігурантами цього переліку, за можливість безкарно порушувати на 10% квоти на українські пісні на радіо і багато інших пом'якшень для «русского міра».
Заяви, що ці норми з такою впертістю викидаються з тексту законопроєкту, щоб їх, можливо, повернути у другому читанні - абсурд. Єдиний справді надійний спосіб зупинити цей реваншизм - не дати ухвалити такий текст у першому читанні. Що ніяк не зашкодить ні євроінтеграції, ні якості закону.
По-друге, через поправки 20 і 21, включені в текст законопроєкту 5616, хочуть повернути куріння в громадські місця. За десять років українці встигли вже забути про тютюновий дим у закритих приміщеннях кав'ярень як про поганий сон. Але «слуги народу» хочуть це повернути. При цьому законопроєкт зовсім на іншу тему, і ніяк не стосується куріння. Біля нього, як і біля закону «Про медіа», в розданому депутатами порядку денному стоїть прапорець ЄС. Щоб депутати, як собака Павлова, рефлекторно голосували «за». Але голосувати за цей проєкт можна лише вилучивши поправки 20 і 21.
По-третє, прапорець ЄС магічним чином з'явився біля відверто диктаторського і найнебезпечнішого в сьогоднішньому порядку денному законопроєкту 7349. Що є цинізмом вищої міри. Оскільки цей проєкт, присвячений буцімто боротьбі з тероризмом, насправді є кроком до побудови в Україні режиму путінсько-лукашенківського взірця. РНБО на чолі з Президентом зможе без рішення суду оголошувати будь-яку організацію терористичною з усіма наслідками. Є в цьому проєкті й інші не менш диктаторські норми, які мають до тероризму дуже опосередкований стосунок.
Якщо вже зараз влада безпідставно й безкарно переслідує політичних опонентів, військових та волонтерів, то з ухваленням цього закону можна буде просто всіх незгодних оголосити «терористами», а далі - як на Росії чи в Білорусі.
Ті, хто збирається за все це голосувати - ви справді вважаєте, що саме за це бореться, стікаючи кров'ю, український народ, а кращі його сини і доньки кладуть у бою своє життя?
Чи є межа цинізму у тих, хто все це пхає в сесійну залу?
І чи є гідність у народних депутатів? Яким достатньо відмовитися тиснути зелені кнопки за все, біля чого ляльководи намалювали європейський прапорець. Тобто в інтересах українського народу, а не партій, вождів чи корпорацій якісно виконувати свою роботу.
Кожен вирішує сам. А громадяни України мають зробити висновки і дати оцінку таким голосуванням.
Не ми їм потрібні, наша земля. Кацапам, щоб кошмарити світ продовольчою кризою, пліснявій прірві, як і їх духовлному лідеру бабломойському, щоб подорожче продати.
Головний автор законопроєкту "Про медія", голова гуманітарного комітету ВР Микита Потураєв вирішив спростувати деякі закиди щодо закладених в його проєкті русифікаторських норм. Зокрема, коментує передбачене в його проєкті послаблення щодо виконання українських пісенних квот на радіо. Причому він або вважає усіх ідіотами, або сам не вміє рахувати.
На його думку,
> закон про медіа збільшує обов'язкову квоту на українську музику (зокрема - пісні) з 30 до 40 відсотків
Насправді, українська пісенна квота вже 4 роки становить 35%, а нещодавно ухвалений "пісенний" закон збільшує її до 40%. Проєкт про медіа не збільшує цю квоту. Він мав лише врахувати раніше ухвалені норми, але у проєкт втулили норми, які дозволяють нахабно порушувати квоту.
> цю квоту можна порушувати на 10% - але не від 100%, а від тих саме 40%. Що у перерахунку складає аж цілих 2 пісні на 24 години
На думку Потураєва, порушення 40-відсоткової квоти на 10 відсотків - це лише 2 пісні на добу. Насправді 40% від доби - це 9,6 години. А 10% від цього - 0,96 години. Тобто насправді потураєвський законопроєкт дозволяє порушувати квоту майже на годину щодоби. А година - це не 2, а близько 20 пісень.
> Підкреслю, що йдеться про пісні будь-якою мовою - хоч англійською, хоч мовами ЄС.
Знову брехня. Потураєв мав би чудово знати, що для радіостанції, які хочуть крутити більше пісень англійською та мовами ЄС, за чинне законодавство і так передбачає зменшену квоту 25%. Тож у проєкті "Про медіа" зробили 10-відсоткову дірку саме для російських пісень.
> Крім того, навіть це порушення аж ніяк не залишається безкарним - бо за кожне мовнику від Нацради «прилетить» припис, а накопичення 5 приписів вже потягне за собою штраф, який відкриває шлях і до значно більш жорстких санкцій.
Потураєв забув додати, що за його проєктом цих 5 приписів має "прилетіти" протягом року, інакше вони не рахуються. Насправді, Потураєв і його спільники чудово розуміють, що Нацрада не перевірятиме радіостанції по 5 разів на рік. А статистика свідчить, що радіостанції рідко порушують квоту більш як на 10%. Тобто штрафи за прорушення квот у законопроєкті Потураєва і Ко практично скасовуються.
Послаблення щодо мови фільмів у проєкті "Про медіа" Потураєв навіть коментує. А мав би. Адже його проєкт дозволяє телеканалам транслювати фільми російською всупереч закону про мову та скасовує заборону на приниження української мови у фільмах.
Отака "арифметика".
Не дозволимо шулерам зруйнувати законодавчий захист мови та українського культурного простору!
Аналіз провів рух «Відсіч».
https://m.facebook.com/stefanchuk.official