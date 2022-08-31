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Законопроєкт про медіа варто суттєва допрацювати, не можна допустити звуження сфери використання української мови, - Кремінь

мова,украинский

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що законопроєкт про медіа має бути суттєво доопрацьований.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, не можна допустити звуження сфери використання державної мови.

"Будь-який законопроєкт повинен, насамперед, враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів", - зауважив мовний омбудсмен.

За словами Креміня, до цього документа є застереження з боку українського суспільства, частини нардепів та представників медіасередовища, тому між першим і другим читанням, він повинен бути суттєво вдосконалений.

"Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат українській державності. Тому я закликаю народних депутатів України бути максимально конструктивними під час ухвалення відповідних рішень при обговоренні цього документа до другого читання. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові проєкту закону будуть прибрані", - наголосив він.

Читайте: Рада прийняла у першому читанні закон про медіа, необхідний для початку переговорів про вступ в ЄС

Автор: 

законопроєкт (3583) українська мова (833) медіа (230) Кремінь Тарас (150)


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Топ коментарі
+10
Доопрацюють.... Зелена монобішість разом з "забороненою" ОПЗЖ вам ще й не таке згодують....
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31.08.2022 14:50
+10
Від закликів до єдності і спільної протидії ворогу на внутрішніх і зовнішніх фронтах майже не лишилося й сліду. На порядку денному у «слуг народу» - нагородження непричетних і покарання невинних.

А ще - все нахабніше протягування відверто реваншистських рішень. Лише на найближчому засіданні парламенту «слуги» планують проголосувати щонайменше три відверто шкідницьких рішення.

По-перше, це законопроєкт 2693-д «Про медіа». Який справді потрібен і справді є євроінтеграційним. Але! В його текст абсолютно штучно й навмисно закладені норми, які розміновують наш культурний кордон з Росією. Всі заклики виправити текст, щоб зберегти норми чинних законів про захист українського культурного простору - грубо відкинуті правлячою більшістю.

Тож кожен, хто голосуватиме за закон про медіа в його нинішньому вигляді, голосуватиме за знищення заборони в медіа фонограм і кліпів російських співаків, за зведення нанівець переліку артистів-рашистів, за повернення фільмів і концертів з фігурантами цього переліку, за можливість безкарно порушувати на 10% квоти на українські пісні на радіо і багато інших пом'якшень для «русского міра».

Заяви, що ці норми з такою впертістю викидаються з тексту законопроєкту, щоб їх, можливо, повернути у другому читанні - абсурд. Єдиний справді надійний спосіб зупинити цей реваншизм - не дати ухвалити такий текст у першому читанні. Що ніяк не зашкодить ні євроінтеграції, ні якості закону.

По-друге, через поправки 20 і 21, включені в текст законопроєкту 5616, хочуть повернути куріння в громадські місця. За десять років українці встигли вже забути про тютюновий дим у закритих приміщеннях кав'ярень як про поганий сон. Але «слуги народу» хочуть це повернути. При цьому законопроєкт зовсім на іншу тему, і ніяк не стосується куріння. Біля нього, як і біля закону «Про медіа», в розданому депутатами порядку денному стоїть прапорець ЄС. Щоб депутати, як собака Павлова, рефлекторно голосували «за». Але голосувати за цей проєкт можна лише вилучивши поправки 20 і 21.

По-третє, прапорець ЄС магічним чином з'явився біля відверто диктаторського і найнебезпечнішого в сьогоднішньому порядку денному законопроєкту 7349. Що є цинізмом вищої міри. Оскільки цей проєкт, присвячений буцімто боротьбі з тероризмом, насправді є кроком до побудови в Україні режиму путінсько-лукашенківського взірця. РНБО на чолі з Президентом зможе без рішення суду оголошувати будь-яку організацію терористичною з усіма наслідками. Є в цьому проєкті й інші не менш диктаторські норми, які мають до тероризму дуже опосередкований стосунок.

Якщо вже зараз влада безпідставно й безкарно переслідує політичних опонентів, військових та волонтерів, то з ухваленням цього закону можна буде просто всіх незгодних оголосити «терористами», а далі - як на Росії чи в Білорусі.

Ті, хто збирається за все це голосувати - ви справді вважаєте, що саме за це бореться, стікаючи кров'ю, український народ, а кращі його сини і доньки кладуть у бою своє життя?

Чи є межа цинізму у тих, хто все це пхає в сесійну залу?

І чи є гідність у народних депутатів? Яким достатньо відмовитися тиснути зелені кнопки за все, біля чого ляльководи намалювали європейський прапорець. Тобто в інтересах українського народу, а не партій, вождів чи корпорацій якісно виконувати свою роботу.

Кожен вирішує сам. А громадяни України мають зробити висновки і дати оцінку таким голосуванням.
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31.08.2022 15:10
+8
Скоро і Креміня попруть з посади.
Пре проти лінії партії пуйловських слуг.
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31.08.2022 14:52
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Можно. Шефир.
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31.08.2022 14:45 Відповісти
Доопрацюють.... Зелена монобішість разом з "забороненою" ОПЗЖ вам ще й не таке згодують....
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31.08.2022 14:50 Відповісти
Лідери сайту"Миротворец", злилися в міцних обіймах...
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31.08.2022 14:59 Відповісти
Скоро і Креміня попруть з посади.
Пре проти лінії партії пуйловських слуг.
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31.08.2022 14:52 Відповісти
в мутной водичке....
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31.08.2022 15:02 Відповісти
Зеленим знову заважає мова і бракує рузкого міра
https://www.youtube.com/watch?v=_ta3peNkWQc

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31.08.2022 15:08 Відповісти
Від закликів до єдності і спільної протидії ворогу на внутрішніх і зовнішніх фронтах майже не лишилося й сліду. На порядку денному у «слуг народу» - нагородження непричетних і покарання невинних.

А ще - все нахабніше протягування відверто реваншистських рішень. Лише на найближчому засіданні парламенту «слуги» планують проголосувати щонайменше три відверто шкідницьких рішення.

По-перше, це законопроєкт 2693-д «Про медіа». Який справді потрібен і справді є євроінтеграційним. Але! В його текст абсолютно штучно й навмисно закладені норми, які розміновують наш культурний кордон з Росією. Всі заклики виправити текст, щоб зберегти норми чинних законів про захист українського культурного простору - грубо відкинуті правлячою більшістю.

Тож кожен, хто голосуватиме за закон про медіа в його нинішньому вигляді, голосуватиме за знищення заборони в медіа фонограм і кліпів російських співаків, за зведення нанівець переліку артистів-рашистів, за повернення фільмів і концертів з фігурантами цього переліку, за можливість безкарно порушувати на 10% квоти на українські пісні на радіо і багато інших пом'якшень для «русского міра».

Заяви, що ці норми з такою впертістю викидаються з тексту законопроєкту, щоб їх, можливо, повернути у другому читанні - абсурд. Єдиний справді надійний спосіб зупинити цей реваншизм - не дати ухвалити такий текст у першому читанні. Що ніяк не зашкодить ні євроінтеграції, ні якості закону.

По-друге, через поправки 20 і 21, включені в текст законопроєкту 5616, хочуть повернути куріння в громадські місця. За десять років українці встигли вже забути про тютюновий дим у закритих приміщеннях кав'ярень як про поганий сон. Але «слуги народу» хочуть це повернути. При цьому законопроєкт зовсім на іншу тему, і ніяк не стосується куріння. Біля нього, як і біля закону «Про медіа», в розданому депутатами порядку денному стоїть прапорець ЄС. Щоб депутати, як собака Павлова, рефлекторно голосували «за». Але голосувати за цей проєкт можна лише вилучивши поправки 20 і 21.

По-третє, прапорець ЄС магічним чином з'явився біля відверто диктаторського і найнебезпечнішого в сьогоднішньому порядку денному законопроєкту 7349. Що є цинізмом вищої міри. Оскільки цей проєкт, присвячений буцімто боротьбі з тероризмом, насправді є кроком до побудови в Україні режиму путінсько-лукашенківського взірця. РНБО на чолі з Президентом зможе без рішення суду оголошувати будь-яку організацію терористичною з усіма наслідками. Є в цьому проєкті й інші не менш диктаторські норми, які мають до тероризму дуже опосередкований стосунок.

Якщо вже зараз влада безпідставно й безкарно переслідує політичних опонентів, військових та волонтерів, то з ухваленням цього закону можна буде просто всіх незгодних оголосити «терористами», а далі - як на Росії чи в Білорусі.

Ті, хто збирається за все це голосувати - ви справді вважаєте, що саме за це бореться, стікаючи кров'ю, український народ, а кращі його сини і доньки кладуть у бою своє життя?

Чи є межа цинізму у тих, хто все це пхає в сесійну залу?

І чи є гідність у народних депутатів? Яким достатньо відмовитися тиснути зелені кнопки за все, біля чого ляльководи намалювали європейський прапорець. Тобто в інтересах українського народу, а не партій, вождів чи корпорацій якісно виконувати свою роботу.

Кожен вирішує сам. А громадяни України мають зробити висновки і дати оцінку таким голосуванням.
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31.08.2022 15:10 Відповісти
А знаєте, українці можуть проголосувати за це ногами - світ великий, і місця для нормальних людей знайдеться. Окрім того, що досвід у багатьох вже є, і багато хто у цей "1984" вже не повернеться.
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31.08.2022 15:18 Відповісти
Можуть. Саме цього від нас і добиваються кацапи та їх пліснява.
Не ми їм потрібні, наша земля. Кацапам, щоб кошмарити світ продовольчою кризою, пліснявій прірві, як і їх духовлному лідеру бабломойському, щоб подорожче продати.
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31.08.2022 15:29 Відповісти
З цією наволочью настав час прощатись.
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31.08.2022 18:17 Відповісти
Зеленський з міністром безкультур'я влаштували велике будівництво "хорошої росії" на території України.
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31.08.2022 16:21 Відповісти
Ну хоч по мордяці лопатою, якщо ще не дійшло свиням при держ кориті що таке Україна.
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31.08.2022 16:25 Відповісти
"Арифметика" від авторів русифікаторського законопроєкту "Про медіа"

Головний автор законопроєкту "Про медія", голова гуманітарного комітету ВР Микита Потураєв вирішив спростувати деякі закиди щодо закладених в його проєкті русифікаторських норм. Зокрема, коментує передбачене в його проєкті послаблення щодо виконання українських пісенних квот на радіо. Причому він або вважає усіх ідіотами, або сам не вміє рахувати.

На його думку,

> закон про медіа збільшує обов'язкову квоту на українську музику (зокрема - пісні) з 30 до 40 відсотків

Насправді, українська пісенна квота вже 4 роки становить 35%, а нещодавно ухвалений "пісенний" закон збільшує її до 40%. Проєкт про медіа не збільшує цю квоту. Він мав лише врахувати раніше ухвалені норми, але у проєкт втулили норми, які дозволяють нахабно порушувати квоту.

> цю квоту можна порушувати на 10% - але не від 100%, а від тих саме 40%. Що у перерахунку складає аж цілих 2 пісні на 24 години

На думку Потураєва, порушення 40-відсоткової квоти на 10 відсотків - це лише 2 пісні на добу. Насправді 40% від доби - це 9,6 години. А 10% від цього - 0,96 години. Тобто насправді потураєвський законопроєкт дозволяє порушувати квоту майже на годину щодоби. А година - це не 2, а близько 20 пісень.

> Підкреслю, що йдеться про пісні будь-якою мовою - хоч англійською, хоч мовами ЄС.

Знову брехня. Потураєв мав би чудово знати, що для радіостанції, які хочуть крутити більше пісень англійською та мовами ЄС, за чинне законодавство і так передбачає зменшену квоту 25%. Тож у проєкті "Про медіа" зробили 10-відсоткову дірку саме для російських пісень.

> Крім того, навіть це порушення аж ніяк не залишається безкарним - бо за кожне мовнику від Нацради «прилетить» припис, а накопичення 5 приписів вже потягне за собою штраф, який відкриває шлях і до значно більш жорстких санкцій.

Потураєв забув додати, що за його проєктом цих 5 приписів має "прилетіти" протягом року, інакше вони не рахуються. Насправді, Потураєв і його спільники чудово розуміють, що Нацрада не перевірятиме радіостанції по 5 разів на рік. А статистика свідчить, що радіостанції рідко порушують квоту більш як на 10%. Тобто штрафи за прорушення квот у законопроєкті Потураєва і Ко практично скасовуються.

Послаблення щодо мови фільмів у проєкті "Про медіа" Потураєв навіть коментує. А мав би. Адже його проєкт дозволяє телеканалам транслювати фільми російською всупереч закону про мову та скасовує заборону на приниження української мови у фільмах.

Отака "арифметика".

Не дозволимо шулерам зруйнувати законодавчий захист мови та українського культурного простору!

Аналіз провів рух «Відсіч».
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31.08.2022 18:47 Відповісти
тут ось Стефанчук (Коливан) умнічає, заохочую всіх піти і понаписувати йому в морду
https://m.facebook.com/stefanchuk.official
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31.08.2022 18:50 Відповісти
 
 