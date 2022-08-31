УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5245 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 759 19

У Києві громадський транспорт продовжить зупинятись під час повітряної тривоги, - КМДА

транспорт,київ

Згідно з рішенням ради оборони міста Києва, громадський транспорт продовжить зупинятися під час повітряної тривоги, а зупинки обладнають інформацією про найближчі укриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про йе повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

Рада оборони міста Києва розглянула петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги, але не змінила своє попереднє рішення.

"Департамент муніципальної безпеки КМДА та КП "Київпастранс" отримали доручення обладнати зупинки наземного громадського транспорту інформацією про найближчі укриття. Міська влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київська влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію мешканців окремих районів

Зазначається, що після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно.

КМДА (2361) Київ (19400) транспорт (1389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
як киянин - це все херня, нема. і є зупинки, де може скупчитися стільки людей, шо стати ніде (вузли метро, базари), а є зупинки де на кілометр ніхера нема. і ніхто не побіжить. громадським транспортом більш звичайні люди, мамки з калясками, пенсіонери, інваліди, люди у віці, школярі, працівники робочих спеціальностей - нікуди ніхто не біжить. Повиходили й сидять на лавочці....повна дурня
показати весь коментар
31.08.2022 15:06
+5
а в Києві на кожній зупинці є де сховатися великій купі пасажирів (бо стане не один-два автобуси)...
чи тільки стенди будуть вказувати куди бігти, щоби не скубчувались біля транспорту...?
показати весь коментар
31.08.2022 15:01
+2
довбойоби, нема щоб пошвидше з зупинок людей розвести дрібними групами, хай сидять, більше помре як попадуть
показати весь коментар
31.08.2022 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Решили каждый день про это сообщать?
показати весь коментар
31.08.2022 14:52 Відповісти
а в Києві на кожній зупинці є де сховатися великій купі пасажирів (бо стане не один-два автобуси)...
чи тільки стенди будуть вказувати куди бігти, щоби не скубчувались біля транспорту...?
показати весь коментар
31.08.2022 15:01 Відповісти
як киянин - це все херня, нема. і є зупинки, де може скупчитися стільки людей, шо стати ніде (вузли метро, базари), а є зупинки де на кілометр ніхера нема. і ніхто не побіжить. громадським транспортом більш звичайні люди, мамки з калясками, пенсіонери, інваліди, люди у віці, школярі, працівники робочих спеціальностей - нікуди ніхто не біжить. Повиходили й сидять на лавочці....повна дурня
показати весь коментар
31.08.2022 15:06 Відповісти
ну чому..можна до каналізації стрибати..

теж киянка..і тупо оцю дурню так приміряла на транспорт, що рядом..тільки каналізаційні люки..

трамваї між домами шастають..і по дві полоси для авто..куди біжати людям - я хз
показати весь коментар
31.08.2022 15:16 Відповісти
Де на каналізації люки зняті - там вже мешкають безхатченки. То ж, обережно)
показати весь коментар
31.08.2022 15:59 Відповісти
як киянка - а наприклад це зупинка на московському мосту, або чернігівська, видубичі чи святошино - або сидиш в пустелі або народу як оселедців...
показати весь коментар
31.08.2022 16:34 Відповісти
довбойоби, нема щоб пошвидше з зупинок людей розвести дрібними групами, хай сидять, більше помре як попадуть
показати весь коментар
31.08.2022 15:01 Відповісти
Головні ТИПІЛЬНІ проблеми:
1. Коли тривога перед закінченням їзди транспорту (комендантською годиною), а тривога може тривати і більше години.
2. Цей транспорт НЕ просто зупиняється, він же ЇДЕ НАХ пустим! І потім, після закінчення тривоги його хрін дочекаєшся.
показати весь коментар
31.08.2022 15:07 Відповісти
які проблеми??
показати весь коментар
31.08.2022 15:11 Відповісти
І при цьому зелені ще якісь рейтинги собі малюють на майбутнє.
показати весь коментар
31.08.2022 16:27 Відповісти
з мостами прикольно виходить..пірнати з них чи шо? а машиністи поїздів метро на відкритих ділянках теж людей будуть викидати?
показати весь коментар
31.08.2022 15:10 Відповісти
метро по відкритих ділянках в цей час не ходить
показати весь коментар
31.08.2022 16:35 Відповісти
тобто є інфа за 10 хвилин до початку повітряної тривоги і поїзди не виїжджають на відкриті ділянки???
шо Ви ото вже морозите
показати весь коментар
31.08.2022 16:41 Відповісти
це ви морозите. я такого не казав - вони висаджують людей і не їздять по відкритих. наприклад я сідаю на видубичах часто - до сирця лінія працює, на лівий нє,висаджує і йде на разворот. і там такий натовп збирається....
показати весь коментар
31.08.2022 16:46 Відповісти
23 числа , мені сподобалось. Їдемо мостом через Дніпро , на автобусі. Сирена. Водій проїздить міст і зупиняється. Серед дороги, серед промислових будівель обабіч, навкруги абсолютно нічого де можна було сховатись , а до підземноно переходу і зупинки якихось 2 км лишилось. Вивалюються люди з автобусу і чешуть по трасі вперед. Ну, добре, ідіот якийсь придумав. Ну хіба треба ставати всім дебілами ,щоб викидать людей мало не в Дніпро?
показати весь коментар
31.08.2022 15:36 Відповісти
Того хто придумав цю х....ню треба лупити по голові і дуже сильно.
показати весь коментар
31.08.2022 15:45 Відповісти
Придумав Голова Ради оборони Києва - Кличко. Він прийняв недолуге рішення, він же відповів на петицію. А про бити по голові - дуже смішно, там і так все відбите.
показати весь коментар
31.08.2022 15:55 Відповісти
та наврядчи Кличко..скоріше спустили зверху рішення..

і не такий він і відбитий..в порівнянні з найвеличнішими..
показати весь коментар
31.08.2022 16:03 Відповісти
А ще Київпастранс мабуть має будувати підземні сховища, патронний та ракетний заводи, а також угрупування супутникового звязку вивести на орбіту.
показати весь коментар
31.08.2022 16:24 Відповісти
 
 