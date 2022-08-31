У Києві громадський транспорт продовжить зупинятись під час повітряної тривоги, - КМДА
Згідно з рішенням ради оборони міста Києва, громадський транспорт продовжить зупинятися під час повітряної тривоги, а зупинки обладнають інформацією про найближчі укриття.
Як передає Цензор.НЕТ, про йе повідомляють у Київській міській державній адміністрації.
Рада оборони міста Києва розглянула петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги, але не змінила своє попереднє рішення.
"Департамент муніципальної безпеки КМДА та КП "Київпастранс" отримали доручення обладнати зупинки наземного громадського транспорту інформацією про найближчі укриття. Міська влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно.
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чи тільки стенди будуть вказувати куди бігти, щоби не скубчувались біля транспорту...?
теж киянка..і тупо оцю дурню так приміряла на транспорт, що рядом..тільки каналізаційні люки..
трамваї між домами шастають..і по дві полоси для авто..куди біжати людям - я хз
1. Коли тривога перед закінченням їзди транспорту (комендантською годиною), а тривога може тривати і більше години.
2. Цей транспорт НЕ просто зупиняється, він же ЇДЕ НАХ пустим! І потім, після закінчення тривоги його хрін дочекаєшся.
шо Ви ото вже морозите
і не такий він і відбитий..в порівнянні з найвеличнішими..