У Києві громадський транспорт продовжить зупинятись під час повітряної тривоги, - КМДА

Згідно з рішенням ради оборони міста Києва, громадський транспорт продовжить зупинятися під час повітряної тривоги, а зупинки обладнають інформацією про найближчі укриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про йе повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

Рада оборони міста Києва розглянула петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги, але не змінила своє попереднє рішення.

"Департамент муніципальної безпеки КМДА та КП "Київпастранс" отримали доручення обладнати зупинки наземного громадського транспорту інформацією про найближчі укриття. Міська влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно.