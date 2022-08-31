Країни ЄС не змогли запровадити цілковиту заборону на видачу віз для росіян, - Сійярто
Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявив у відеозверненні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
За його словами, ЄС не буде вводити цілковиту заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.
Міністр додав, що Угорщина, поряд з деякими іншими країнами-членами ЄС, виступає проти заборони на видачу віз Росією.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.
Топ коментарі
+39 Александр Чуднивец #474549
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+30 Katherina Kalmuk
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+13 scanncode scanncode
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Але росіяни всеодно програють, бо ми Україна!
Санкцій проти кацапні я не пам'ятаю , але продаж грузинам української зброї , і потік добровольців з України в Чечню , пам'ятаю добре . То ж сядь і засохни , підстилка сіяртовська . !!
Все , іди гуляй . .
Час назад Сергей Стерненко вбросил видос об уничтожении коллаборантов...жаль жив до сих пор крвсеныш Евгений Балицкий...
Все равно партизаны его найдут..
Хвалиться, хвойда політична?
Згадалась чомусь історія про троянського коня...
По-друге в 1956 році дуже багато загинуло від росіян саме громадян Угорщини. Вчи історію.