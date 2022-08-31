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Новини Війна
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Кулеба після зустрічі з Боррелем: "Підтримка ЄС триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України"

кулеба,боррель

Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі.

Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Жозеп продемонстрував рішуче лідерство з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підтримка ЄС триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України", - розповів Кулеба.

Читайте: Усі країни ЄС підтримали створення воєнної місії для навчання українських військових, - Боррель

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


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І ніхто не змерзне. ЄС купує газ за 3000, навмисно піднявши ціну, як стимул, щоб всі газовидобувники підвищили добичу. Але з пуйлом ніхно за стіл не сяде - той буде в Китай за безцінок віддавати, або просто палити в повітря...
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31.08.2022 15:58 Відповісти
В час по чайной ложке или три ведра раз в год.
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31.08.2022 16:10 Відповісти
пройшовся по снн ..нью йорк тайм..ройтерс..маіл ..блумберг..бі бі сі...та ін..війна це діло України..На передових сторінках немає ніякої України
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31.08.2022 16:22 Відповісти
ми просто думаємо і ставимо собі ілюзії..І хочемо вірити,що світ переймається війною в Україні.
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31.08.2022 16:26 Відповісти
 
 