Кулеба після зустрічі з Боррелем: "Підтримка ЄС триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України"

Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі.

Про це міністр повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Жозеп продемонстрував рішуче лідерство з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підтримка ЄС триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України", - розповів Кулеба.

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