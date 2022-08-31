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Моравецький про візи росіянам: "Я не пам’ятаю, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії"

моравецький

У Копенгагені під час саміту з енергетичної безпеки Балтійського моря прем’єр-міністр Матеуш Моравецький закликав Євросоюз припинити видачу віз росіянам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Польське радіо.

" Я не пам’ятаю, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії чи інших країн світу з туристичною метою. Сьогодні Росія є варварським агресором, який вбиває мирне населення та чинить жахливі злочини в Україні. Злочини геноциду. Тому російські активи повинні бути конфісковані, про це я також говорив нашим друзям з Євросоюзу, і росіяни не повинні отримувати негуманітарні візи", - наголосив Моравецький.

Він додав, що обговорював це питання з іншими лідерами ЄС, і висловив сподівання, що у Західній Європи дедалі більше усвідомлюватимуть важливість цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький про війну Росії в Україні: Європа опинилась перед лицем кризи жахливих масштабів, яка тільки починається

"Сподіваюся, що цей постулат також буде прийнято (в ЄС – ред.)",- зазначив прем'єр-міністр Польщі.

У Копенгагені Моравецький узяв участь у зустрічі з главами урядів Данії, Естонії, Фінляндії та Латвії і президентом Литви. Головною темою переговорів стало зміцнення співпраці щодо енергетичної безпеки у регіоні Балтійського моря.

віза (731) Польща (8468) росія (64846) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+47
Матеушу Моравецькому за здоровий глузд та позицію-черговий респектище...
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31.08.2022 16:03
+22
Более того, немцы и японцы даже будучи гражданами США (!) сидели в лагерях на территории США пока длилась война.
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31.08.2022 16:15
+21
Моравецький один із небагатьох адекватних політиків у Європі. В інших пам'ять як у рибки Гуппі і вони ведуть світ до Ядерного Апокаліпсису підігруючи Путлеру.
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31.08.2022 16:09
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Матеушу Моравецькому за здоровий глузд та позицію-черговий респектище...
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31.08.2022 16:03 Відповісти
Так і часи не ті. Зараз повний абсурд, треш і маразм. 21 сторіччя,***...🤦
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31.08.2022 16:06 Відповісти
а вони ще разок на солсберійські шпіли подивитися хочуть
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31.08.2022 16:06 Відповісти
Німці попадали у Британію тільки як полонені. Зараз таке не пройде, як москалі взнають про полон у Европі вони всіма 100 млн побіжать здаватись, хто їх прогодує стільки
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31.08.2022 16:08 Відповісти
Моравецький один із небагатьох адекватних політиків у Європі. В інших пам'ять як у рибки Гуппі і вони ведуть світ до Ядерного Апокаліпсису підігруючи Путлеру.
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31.08.2022 16:09 Відповісти
Є Польща, а є Угорщина, для якої рашистська пітьма - це рідна по крові угрофінська сім'я.
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31.08.2022 16:10 Відповісти
Более того, немцы и японцы даже будучи гражданами США (!) сидели в лагерях на территории США пока длилась война.
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31.08.2022 16:15 Відповісти
По логіці те саме має бути нині з громадянами росії в Україні. Щонайменше, це стосується ченців і попів московського сатанату в Україні з російськими паспортами.
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31.08.2022 16:42 Відповісти
Ну, не совсем. Японцы - да, в основном были в лагерях. А вот немцы - а подавляющее большинство центральных штатов заселены в основном выходцами из Германии - воевали со всеми остальными американцами. В их число входили эмигрировавшие родственники самого гитлера, которые поклялись после победы не жениться и не заводить детей, дабы пресеч свой род.
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31.08.2022 23:08 Відповісти
я ..і ..Шухрича не бачив в 43.. на блок постах
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31.08.2022 16:18 Відповісти
Зате в Україну "харошиє рускіє" можуть заїжджати за запрошеннями з ОПи, а решта кацапів просто по візам.
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31.08.2022 16:23 Відповісти
Тут Зеленський з "харошимі рускімі" вже партію створює. Замість малоросів з ОПЗЖ - у ВР будуть справжні росіяни-ФСБшники з путінського оточення - Пономарьов і Гудков. І якщо ви думаєте, що народ їх не вибере - головою партії зробили Арєстовіча. Електорат ОПЗЖ - в кишені.
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31.08.2022 16:27 Відповісти
Особливо ФСБшник Гудко, а тепер опозиціонер).
Кацапи при небезпеці розповзаються як колорадські жуки, правда свої скрєпні стрічечки
"колорадки" заздалегідь приховали до кращих часів.
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31.08.2022 16:31 Відповісти
зато зараз скрізь по тv і на ютубі пропихують велікіє рассуждения с хорьйошимі руzькімі,їх коробить коли кажеш проти раши,Європа не пускае до себе,зе влада заполоняє ефірний простір цими нелюдями.
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31.08.2022 16:30 Відповісти
Тоді були принципи й Гідність у політиків Європи. А зараз схоже бабло затьмарює усе....
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31.08.2022 16:35 Відповісти
Золоті слова! Все що робиться для України, це не завдяки, а наперекір зеленому у*біщу, тому подяка і респект союзникам стократна.
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31.08.2022 16:39 Відповісти
Л.Каганов

Господь, повесь меня на рею,

в сковороде поставь на газ,

но мне приятно, что Корея

обосралАсь в который раз.

Причем, не то, чтоб я злораден.

Не то, чтоб им желаю зла.

А просто любопытства ради

И чтоб статистика была.

Наверно ради этикета

я должен выразить печаль:

у вас там грохнулась ракета,

ах, боже ж мой, безумно жаль.

Мне правда

жаль на самом деле

корейский инженерный цех.

Который, видимо, расстрелян,

включая родственников всех.

Но есть один закон природы:

всё будет падать каждый раз

в стране, где толком нет свободы

и где у власти *******.

Тут все гниет и все хиреет,

и граждане живут в аду.

(Напоминаю, что Корея

сейчас имеется в виду.)

Какие могут быть ракеты,

когда на каждом чертеже

великого вождя портреты

рисует кульман сам уже?

В стране, где любят бегать строем

перед начальством, чуть дыша.

Союзничать с любым отстоем

и опасаться США.

Где нет коварнее измены

и нет ужаснее вины,

чем пожелание замены

великого вождя страны.

Где модно доносить на близких,

лизать подошву сапога,

учиться красть из общей миски

и хором лаять на врага.

Где жопа так привыкла к розгам,

что чешется, когда их нет.

И каждый, кто родился с мозгом,

мечтает жить в другой стране.

И те из них, кто похрабрее,

давно сбежали за бугор.

(У нас о Северной Корее,

напоминаю, разговор.)

Какая физика и атом

в стране, где по уши навоз,

где самым главным аппаратом

был и остался паровоз.

Какие к черту полимеры

в пространстве круговых порук -

где сверху назначают мэров,

а мэры назначают слуг.

Где иностранную угрозу

преподают уже с яслей.

Где лидер правит до склероза,

пока не ляжет в мавзолей.

Где граждане крадут тележку,

когда идут в универмаг.

Где митинги идут в поддержку

того, кто у руля и так.

Где в результате школьной дружбы

в министры набрано говно.

Где больше развиты спецслужбы,

чем медицина и кино.

Какая на хрен там ракета?

Фанера плюс хороший грим.

(Я вам напоминаю, это -

мы про Корею говорим.)

Я думаю, уже скорее

на Землю упадет Луна,

чем возродится из Кореи

опять нормальная страна.

Законы Дарвина пока что

нигде не отменил Господь:

повесишь умников на мачту,

а остальных велишь пороть -

чтоб честный вечно жил без денег,

чтоб компетентный был неправ,

а каждый лодырь и бездельник

имел набор таких же прав.

И так из каждого народа,

немного порулив страной,

нетрудно вывести породу

путем селекции одной.

Всего немного потрудиться,

пропалывая огород, -

и через двадцать лет родится

другой, особенный народ.

Умеющий лишь ползать раком,

целуя ноги палачу.

С таким не сваришь «Доширака».

Уж про ракеты я молчу.

И будут люди все дурее,

и все беднее города.

А ты чего ждала, Корея?

Господства мирового, да?

Что со своей ракетой сраной

ты наконец обгонишь всех,

кто гражданам с телеэкрана

не брешет про сплошной успех?

Сидит Корея с жопой голой.

Корейский люд в печали стих.

И здесь не очень-то веселый

сегодня получился стих.

(Зато пока нам душу греет

одна лишь светлая строка:

пока всё это про Корею.

Но ключевое здесь - пока…
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31.08.2022 16:39 Відповісти
(пардон, из ФБ текст так перетянулся )
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31.08.2022 16:41 Відповісти
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31.08.2022 19:13 Відповісти
Вітаємо наших друзів поляків з днем Солідарності та Свободи!

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31.08.2022 16:44 Відповісти
класно сказав,
поляки дуже допомагають в боротьбі проти фашистської расєї
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31.08.2022 16:58 Відповісти
И что артисты немецкие в СССР с концертами не приезжали? Левитан не вел передач по радио с "хорошими немцами"? Из каждой подворотни не доносились немецкие песни с грампластинок? Немцы не путешествовали в США и Великобританию по туристическим визам?

Не может этого быть...
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31.08.2022 17:19 Відповісти
Зачем так долго думать . Сделайте по 1 000 евро , 100 оставьте с**е, а 900 отправляйте на ЗСУ Украине. И обязательно в платежке : " на потр**и ЗСУ" . А потом отчеты прямо в кремль. Х у...ло, просто **.....ся от злости. Они потом сами все своим запретят.
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31.08.2022 17:22 Відповісти
Тут другое странно. Почему то американцы забеспокоились за дессидентов и им подобных---мол выехать не смогут. Да нет там таких уже. Давно. Выехали. Можно просто на три месяца для начала зарубить. Тем более тур-сезон на исходе.
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31.08.2022 17:28 Відповісти
Да я тоже не слыхал, что бы Нарком обороны Тимошенко на третий день войны попёрся на оккупированную территорию на переговоры, как Резников.Ну про Арахамию наверное вообще не стоит?
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31.08.2022 17:29 Відповісти
Браво, пане Моравецький! Справжній друг України і притомний європейський політик!
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31.08.2022 17:56 Відповісти
Був один турист і звали його Рудольф Гесс, теж погано закінчив.
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31.08.2022 17:58 Відповісти
Молодчина Моравецький !
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31.08.2022 20:17 Відповісти
 
 