Моравецький про візи росіянам: "Я не пам’ятаю, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії"
У Копенгагені під час саміту з енергетичної безпеки Балтійського моря прем’єр-міністр Матеуш Моравецький закликав Євросоюз припинити видачу віз росіянам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Польське радіо.
" Я не пам’ятаю, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії чи інших країн світу з туристичною метою. Сьогодні Росія є варварським агресором, який вбиває мирне населення та чинить жахливі злочини в Україні. Злочини геноциду. Тому російські активи повинні бути конфісковані, про це я також говорив нашим друзям з Євросоюзу, і росіяни не повинні отримувати негуманітарні візи", - наголосив Моравецький.
Він додав, що обговорював це питання з іншими лідерами ЄС, і висловив сподівання, що у Західній Європи дедалі більше усвідомлюватимуть важливість цього питання.
"Сподіваюся, що цей постулат також буде прийнято (в ЄС – ред.)",- зазначив прем'єр-міністр Польщі.
У Копенгагені Моравецький узяв участь у зустрічі з главами урядів Данії, Естонії, Фінляндії та Латвії і президентом Литви. Головною темою переговорів стало зміцнення співпраці щодо енергетичної безпеки у регіоні Балтійського моря.
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Кацапи при небезпеці розповзаються як колорадські жуки, правда свої скрєпні стрічечки
"колорадки" заздалегідь приховали до кращих часів.
Господь, повесь меня на рею,
в сковороде поставь на газ,
но мне приятно, что Корея
обосралАсь в который раз.
Причем, не то, чтоб я злораден.
Не то, чтоб им желаю зла.
А просто любопытства ради
И чтоб статистика была.
Наверно ради этикета
я должен выразить печаль:
у вас там грохнулась ракета,
ах, боже ж мой, безумно жаль.
Мне правда
жаль на самом деле
корейский инженерный цех.
Который, видимо, расстрелян,
включая родственников всех.
Но есть один закон природы:
всё будет падать каждый раз
в стране, где толком нет свободы
и где у власти *******.
Тут все гниет и все хиреет,
и граждане живут в аду.
(Напоминаю, что Корея
сейчас имеется в виду.)
Какие могут быть ракеты,
когда на каждом чертеже
великого вождя портреты
рисует кульман сам уже?
В стране, где любят бегать строем
перед начальством, чуть дыша.
Союзничать с любым отстоем
и опасаться США.
Где нет коварнее измены
и нет ужаснее вины,
чем пожелание замены
великого вождя страны.
Где модно доносить на близких,
лизать подошву сапога,
учиться красть из общей миски
и хором лаять на врага.
Где жопа так привыкла к розгам,
что чешется, когда их нет.
И каждый, кто родился с мозгом,
мечтает жить в другой стране.
И те из них, кто похрабрее,
давно сбежали за бугор.
(У нас о Северной Корее,
напоминаю, разговор.)
Какая физика и атом
в стране, где по уши навоз,
где самым главным аппаратом
был и остался паровоз.
Какие к черту полимеры
в пространстве круговых порук -
где сверху назначают мэров,
а мэры назначают слуг.
Где иностранную угрозу
преподают уже с яслей.
Где лидер правит до склероза,
пока не ляжет в мавзолей.
Где граждане крадут тележку,
когда идут в универмаг.
Где митинги идут в поддержку
того, кто у руля и так.
Где в результате школьной дружбы
в министры набрано говно.
Где больше развиты спецслужбы,
чем медицина и кино.
Какая на хрен там ракета?
Фанера плюс хороший грим.
(Я вам напоминаю, это -
мы про Корею говорим.)
Я думаю, уже скорее
на Землю упадет Луна,
чем возродится из Кореи
опять нормальная страна.
Законы Дарвина пока что
нигде не отменил Господь:
повесишь умников на мачту,
а остальных велишь пороть -
чтоб честный вечно жил без денег,
чтоб компетентный был неправ,
а каждый лодырь и бездельник
имел набор таких же прав.
И так из каждого народа,
немного порулив страной,
нетрудно вывести породу
путем селекции одной.
Всего немного потрудиться,
пропалывая огород, -
и через двадцать лет родится
другой, особенный народ.
Умеющий лишь ползать раком,
целуя ноги палачу.
С таким не сваришь «Доширака».
Уж про ракеты я молчу.
И будут люди все дурее,
и все беднее города.
А ты чего ждала, Корея?
Господства мирового, да?
Что со своей ракетой сраной
ты наконец обгонишь всех,
кто гражданам с телеэкрана
не брешет про сплошной успех?
Сидит Корея с жопой голой.
Корейский люд в печали стих.
И здесь не очень-то веселый
сегодня получился стих.
(Зато пока нам душу греет
одна лишь светлая строка:
пока всё это про Корею.
Но ключевое здесь - пока…
поляки дуже допомагають в боротьбі проти фашистської расєї
Не может этого быть...