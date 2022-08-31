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Новини
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Представники РФ мають залишити територію ЗАЕС негайно і без додаткових умов, - G7

заес

Держдепартамент США оприлюднив спільну заяву групи з нерозповсюдження ядерної зброї країн Великої сімки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

У заяві засуджено дії росії на ядерних об'єктах України та ядерний шантаж, якому піддається Україна та весь світ. Лідери країн підтримали спільну позицію очільників МЗС членів G7 щодо забезпечення ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, 

Група G7 висловила занепокоєння серйозною загрозою, яку представляє збереження контролю російських збройних сил над українськими ядерними об'єктами:

"Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії або інциденту і наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав і міжнародну спільноту… Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні".

Також дивіться: Делегація МАГАТЕ прибула до Запоріжжя (оновлено). ВІДЕО

Будь-які спроби рф відключити станцію від української енергосистеми – неприйнятні. Сама Запорізька АЕС не має використовуватися для воєнних дій чи зберігання військових матеріалів.

Учасники групи чітко зазначили:
"російська федерація має негайно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України та поважати територію і суверенітет України".
В свою чергу, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в нашу державу прибула місія МАГАТЕ, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію.

Втім, росіяни продовжують чинити провокації на всіх напрямках, з яких місія має прибути на станцію:

"Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю і боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на годину".

Також читайте: Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ, а окупанти виведуть озброєні підрозділи з її території, - ОВА

Позиція України в питанні вирішення кризи на ЗАЕС однозначна та незмінна: всі представники рф, цивільні та військові, мають негайно та без жодних умов залишити територію електростанції. Місто Енергодар та безпосередньо ЗАЕС повинні бути виведені з-під впливу російських окупаційних адміністрацій. Після цього в місті та на ядерному об’єкту буде терміново відновлено роботу законних українських адміністрацій, головним завданням яких стане організація коридору безпеки для доправлення необхідного обладнання та спеціалістів на територію станції. Зокрема, водним шляхом за допомогою поромної переправи.

Контроль над ЗАЕС має бути негайно повернутий українському Енергоатому та місії МАГАТЕ. Одночасно навколо станції необхідно створити щонайменше 10-кілометрову демілітаризовану зону.

Автор: 

G-7 G7 (1032) США (22395) ядерна зброя (1144) Запорізька АЕС (1400)


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Топ коментарі
+9
Дебіли з магате думають інакше. У всякому випадку кацапні начхати. Тільки мертвий кацап виконує домовленості.
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31.08.2022 16:08
+6
Помиляєтесь, Держдеп США шуткувати не любить....😎
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31.08.2022 16:11
+6
Вони не можуть признати РФ країною терористом... бо бабло не пахне...
G7 свої пусті вимоги може щодня проголошувати, РФ відмовиться їх виконати, шо далі, а ніхера...
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31.08.2022 16:44
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Дебіли з магате думають інакше. У всякому випадку кацапні начхати. Тільки мертвий кацап виконує домовленості.
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31.08.2022 16:08 Відповісти
напевно їх щось зупинить..ідьоти
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31.08.2022 16:10 Відповісти
на раз два вийшли
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31.08.2022 16:31 Відповісти
Помиляєтесь, Держдеп США шуткувати не любить....😎
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31.08.2022 16:11 Відповісти
Кажи правільно-Дядько Сем. На москаля то діє як ладан на дітька.
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31.08.2022 16:32 Відповісти
напоминает действия окруженного полицией маньяка --кричавшего....отпустите меня отдайте мне жертву и не наказывайте меня..... а то я вас счась спермой забрызгаю....... ***** какой же конченынй ******** ***** ******** Путин ********* *****..
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31.08.2022 16:29 Відповісти
Вся росія така, почитай будь-які коментарі у будь-якій групі.
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01.09.2022 13:08 Відповісти
вы серьезно? Для росийских террористов ЗАЕС ето единственный рычаг в регионе с помощью которого они давят на весь мир и вы думаете они просто так его отпустят?
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31.08.2022 16:39 Відповісти
Вони не можуть признати РФ країною терористом... бо бабло не пахне...
G7 свої пусті вимоги може щодня проголошувати, РФ відмовиться їх виконати, шо далі, а ніхера...
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31.08.2022 16:44 Відповісти
Вони не можуть признати РФ країною терористом...
Не не можуть,а не хочуть.
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31.08.2022 23:29 Відповісти
расея створила прециндент у світі по захопленню АЕС.....ящик пандори відкрито!....
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31.08.2022 16:58 Відповісти
ссаними тряпками в сСаки гонять кацапню
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31.08.2022 17:31 Відповісти
А територію України?
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31.08.2022 18:24 Відповісти
Панове, може, вже пора, всім разом, дати цим потворам в морду, чи й далі будете мовчки витирати харкотиння зі своїх обличь? Чого ще чекаєте від повністю неадекватних істот? Що ще має статися?
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01.09.2022 11:58 Відповісти
 
 