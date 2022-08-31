Представники РФ мають залишити територію ЗАЕС негайно і без додаткових умов, - G7

Держдепартамент США оприлюднив спільну заяву групи з нерозповсюдження ядерної зброї країн Великої сімки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

У заяві засуджено дії росії на ядерних об'єктах України та ядерний шантаж, якому піддається Україна та весь світ. Лідери країн підтримали спільну позицію очільників МЗС членів G7 щодо забезпечення ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції,

Група G7 висловила занепокоєння серйозною загрозою, яку представляє збереження контролю російських збройних сил над українськими ядерними об'єктами:

"Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії або інциденту і наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав і міжнародну спільноту… Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні".

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Будь-які спроби рф відключити станцію від української енергосистеми – неприйнятні. Сама Запорізька АЕС не має використовуватися для воєнних дій чи зберігання військових матеріалів.

Учасники групи чітко зазначили:

"російська федерація має негайно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України та поважати територію і суверенітет України".

В свою чергу, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в нашу державу прибула місія МАГАТЕ, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію.

Втім, росіяни продовжують чинити провокації на всіх напрямках, з яких місія має прибути на станцію:

"Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю і боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на годину".

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Позиція України в питанні вирішення кризи на ЗАЕС однозначна та незмінна: всі представники рф, цивільні та військові, мають негайно та без жодних умов залишити територію електростанції. Місто Енергодар та безпосередньо ЗАЕС повинні бути виведені з-під впливу російських окупаційних адміністрацій. Після цього в місті та на ядерному об’єкту буде терміново відновлено роботу законних українських адміністрацій, головним завданням яких стане організація коридору безпеки для доправлення необхідного обладнання та спеціалістів на територію станції. Зокрема, водним шляхом за допомогою поромної переправи.

Контроль над ЗАЕС має бути негайно повернутий українському Енергоатому та місії МАГАТЕ. Одночасно навколо станції необхідно створити щонайменше 10-кілометрову демілітаризовану зону.