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Новини Війна
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Кремль вимагає готувати "референдум" на Херсонщині, але українці збираються бойкотувати це "шоу", - Соболевський

херсон

Російське керівництво вимагає від окупантів на Херсонщині продовжувати підготовку до проведення псевдореферендуму

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Вимоги Москви до Херсонської окупаційної влади - продовжувати підготовку до проведення так званого "референдуму", викликають у останніх зневіру, яка переходить у паніку.

Підтримки населення немає, комісії в пристойному обсязі сформувати не можуть і абсолютно відсутнє розуміння, скільки виборців хоча б приблизно сьогодні знаходиться в області. Навіть для створення картинки найближчим часом, можливостей, насправді немає", - розповів він.

За словами Соболевського, люди збираються бойкотувати це "шоу".

"Правду про це доносити нагору бояться, тож продовжують рапортувати про успішну інтеграцію Херсонщини до системи "руського миру", хоч і розуміють, чим усе закінчиться. А тут ще й ЗСУ...", - підсумував він.

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Автор: 

референдум (627) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+8
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31.08.2022 17:18
+6
ЗСУ вам підготують "референдум"....
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31.08.2022 17:04
+5
ну оголосять вони що провели референдум, ну оголосять що то вже россія
що це змінить?
що Україна не буде визволяти і перестане знищувати срузькіх на окупованих територіях?
ні конечно, а на оборот Україна зможе і по Ростову, і по Курське, і Брянську стрілять як по Мелітополю і Криму
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31.08.2022 17:06
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Зачем кацапам эти "референдумы"? Это ничего не даст. Чокнутые ублюдки.
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31.08.2022 16:59 Відповісти
ЗСУ вам підготують "референдум"....
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31.08.2022 17:04 Відповісти
ну оголосять вони що провели референдум, ну оголосять що то вже россія
що це змінить?
що Україна не буде визволяти і перестане знищувати срузькіх на окупованих територіях?
ні конечно, а на оборот Україна зможе і по Ростову, і по Курське, і Брянську стрілять як по Мелітополю і Криму
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31.08.2022 17:06 Відповісти
Я тоже не понимаю этих танцев с бубнами: нафига?
Но это ж расея! -- "Умом расею не понять, аршином общим не измерить"
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31.08.2022 17:20 Відповісти
Химарсы уже в очередь стали, на референдум.
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31.08.2022 17:16 Відповісти
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31.08.2022 17:18 Відповісти
На кацапських пабликах активно нагнітається наратив кремля, що Зеленський всупереч Залужному в цілях самопіару почав непідготовлений наступ на Херсон, що привело до великих втрат ЗСУ
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31.08.2022 17:21 Відповісти
На кацапських пабліках завтра Вашингтон захоплять.
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31.08.2022 17:34 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0?src=hashtag_click #Слуга https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #народа была организована российскими спецслужбами(а вы думали почему там одни предатели?) А спалились они когда зарегистрировали партию,по одному адресу и в одном кабинете с партией https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Медведчука https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B0?src=hashtag_click #За https://twitter.com/hashtag/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F?src=hashtag_click #Життя . Вот вам скрины из реестров!
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31.08.2022 17:26 Відповісти
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31.08.2022 17:28 Відповісти
Треба знищувати тих, хто за цей "рехверендум" відповідає, бо кацапи просто намалюють і картинку і кількість голосів.
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31.08.2022 17:29 Відповісти
Вы про Стремоусова?Так тот в Воронеже прячется
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31.08.2022 18:27 Відповісти
І що? Вбиваємо кацапів і будемо вбивати до повного звільнення української землі.
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31.08.2022 17:49 Відповісти
 
 