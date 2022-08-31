Кремль вимагає готувати "референдум" на Херсонщині, але українці збираються бойкотувати це "шоу", - Соболевський
Російське керівництво вимагає від окупантів на Херсонщині продовжувати підготовку до проведення псевдореферендуму
Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Вимоги Москви до Херсонської окупаційної влади - продовжувати підготовку до проведення так званого "референдуму", викликають у останніх зневіру, яка переходить у паніку.
Підтримки населення немає, комісії в пристойному обсязі сформувати не можуть і абсолютно відсутнє розуміння, скільки виборців хоча б приблизно сьогодні знаходиться в області. Навіть для створення картинки найближчим часом, можливостей, насправді немає", - розповів він.
За словами Соболевського, люди збираються бойкотувати це "шоу".
"Правду про це доносити нагору бояться, тож продовжують рапортувати про успішну інтеграцію Херсонщини до системи "руського миру", хоч і розуміють, чим усе закінчиться. А тут ще й ЗСУ...", - підсумував він.
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що це змінить?
що Україна не буде визволяти і перестане знищувати срузькіх на окупованих територіях?
ні конечно, а на оборот Україна зможе і по Ростову, і по Курське, і Брянську стрілять як по Мелітополю і Криму
Но это ж расея! -- "Умом расею не понять, аршином общим не измерить"