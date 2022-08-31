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Новини Санкції проти Росії
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Міністри закордонних справ ЄС домовились зупинити спрощений візовий режим з Росією, - Боррель

шенген,рф,віза

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу досягли політичних домовленостей щодо видачі шенгенських віз для громадян РФ: спрощену процедуру видачі віз буде повністю припинено. Візи видаватимуть на індивідуальній основі з урахуванням особистих обставин.

Про це в Празі на пресконференції після завершення неформального засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачили, як із середини липня значно збільшився перетин кордону з Росії до сусідніх держав, що стало фактором ризику у сфері безпеки для цих сусідніх держав. На додаток до цього, ми бачили, як багато росіян подорожують для задоволення і шопінгу так, ніби в Україні немає жодної війни. Держави-члени вважають, що ми не ведемо більше справ як раніше і так бути не може... Ми вважаємо, що має бути зроблено більше. Тому ми погодилися, політично – це не законодавчий текст, а політичні домовленості, ми домовилися, що має бути щось зроблено. Перше: повне зупинення ЄС-Росія угоди про спрощення візового режиму. Повне зупинення", - заявив Боррель.

Боррель пояснив, що це значно зменшить кількість видачі нових віз державами-членами.

"Це буде більш важкий і триваліший процес. І кількість нових віз буде значно зменшена. Це спільний підхід, який запобігатиме "візовому шопінгу" росіянами, їздити туди і сюди", - додав очільник європейської дипломатії.

Також читайте: Якщо Євросоюз загалом відмовиться обмежити в’їзд росіян, це зроблять сусідні з РФ держави для своїх територій, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Автор: 

віза (731) Шенген (116) Євросоюз (13300) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+19
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31.08.2022 17:14
+11
Хай хоч це зроблять. "це не законодавчий текст, а політичні домовленості"
Зараз угорщина, португалія і ще якась Австрія з Францією відмовляться це робити.
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31.08.2022 17:16
+7
Поздравляю всех мокшей с без визом
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31.08.2022 17:33
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І це все?
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31.08.2022 17:08 Відповісти
Хай хоч це зроблять. "це не законодавчий текст, а політичні домовленості"
Зараз угорщина, португалія і ще якась Австрія з Францією відмовляться це робити.
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31.08.2022 17:16 Відповісти
Угорщина якраз на цей варіант погодилася, вже офіційно повідомили
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31.08.2022 17:20 Відповісти
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31.08.2022 17:21 Відповісти
Вроде единогласно надо если запрет. А вот если убрать упрощенный режим - то достаточно большинства. Поэтому например Венгрия и за, так как и без нее примут.
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31.08.2022 17:41 Відповісти
а для вас мало того що світ уже зробив? вічно незадоволені замість того щоб подякувати за ті кошти і зброю без якої країни уже б не було ще чимось незадоволені
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31.08.2022 17:17 Відповісти
Некуй шастать.
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31.08.2022 18:19 Відповісти
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31.08.2022 17:14 Відповісти
Поздоровляю усіх мокшанців з *без визом!*
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31.08.2022 17:57 Відповісти
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин занимает в русской литературе отдельную нишу - только он может так необыкновенно метко критиковать и высмеивать окружающую нас действительность.
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…
У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!
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01.09.2022 04:31 Відповісти
Візи видаватимуть на індивідуальній основі з урахуванням особистих обставин

І хай комусь розумному спаде на думку співставити ті "особисті" обставини між собою. Бо зараз кацапи почнуть шукати, який саме набір "обставин" спрацьовує, і в них усіх виявляться однакові тьотушки чарлі з бразилії чи ще щось
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31.08.2022 17:22 Відповісти
Міністри закордонних справ ЄС домовились зупинити спрощений візовий режим з Росією...
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А Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія пропонують взагалі не видавати візи росіянам.
І це дуже показово.
Хто говорить у бік Росії - "Геть!"
Той, хто мав з нею контакти упродовж довгих століть. Ті, хто з контактував лише десятиліття або взагалі не контактував поблизу, ті ще мають щодо Росії якісь ілюзії.
А п'ять выще згаданних держав жодних ілюзій уже не мають, тому поділ на добрих і поганих росіян не роблять
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31.08.2022 17:30 Відповісти
Кроме гуманитарных виз, уточняю.
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31.08.2022 21:43 Відповісти
Давать только на операции детям, а взрослым тогда, когда подобное делают только на Западе. И все.
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31.08.2022 17:32 Відповісти
Поздравляю всех мокшей с без визом
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31.08.2022 17:33 Відповісти
Мадяри, наприклад, погодяться на зупинення спрощеного візового режиму, а по факту залишать все так, як зараз є, оскільки прямої заборони на видачу шенгенських віз немає. Я думаю, що через місяць за статистикою та ж сама Угорщина буде однією з тих держав з ЄС, де найбільше будуть москалям видаватися шенгенські візи. Через Угорщину в зону шенгену потрапив, а далі подорожуй в будь-яку іншу країну, наприклад в Естонію, без проблем. По факту гора народила мишу.
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31.08.2022 17:39 Відповісти
так до мадярів ще також попасти потрібно.Найближче - аналоговнетним батутом через стратосферу...
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31.08.2022 18:07 Відповісти
Через Туреччину чи Емірати літаком. Квитки вийдуть дорожче, звичайно. Гадаю, усе-такі кількість руссотурісто у нормальних країнах зменшиться. Наскільки - побачимо.
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31.08.2022 18:43 Відповісти
Для сегменту кацапоорди,що найбільш підтримує карлушу це кабздець повний.Дуже багатим то просто морока,основному кацапобидлу -пофіг,вони з мухосранська не вилазять усе життя своє нікчемне.А от "середній клас" -основна маса туристів то гикне добре .
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31.08.2022 21:44 Відповісти

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31.08.2022 17:49 Відповісти
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31.08.2022 18:00 Відповісти
Як? Зрадник.
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31.08.2022 18:21 Відповісти
При правильном и творческом подходе на практике это можно легко превратить в полный запрет. Выдача визы это внутреннее дело каждой страны, не объясняя причин.
Так что, всё в руках чиновников с печатью в руке, захотят-шлёпнут визу, не захотят-извините.
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31.08.2022 21:10 Відповісти
Атчаянньіє рєбята! І як тільки вони на це рішилися!
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01.09.2022 11:23 Відповісти
Главу мусоров лаптєстана Владимира Колокольцева не пустили в США, пишет "Интерфакс" со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.

Колокольцев и другие силовики собирались посетить США для участия глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в американских визах. Небензя назвал это "вопиющим нарушением приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН".
После начала войны с Украиной Владимир Колокольцев попал под санкции ЕС и Великобритании. А США внесли его в санкционный список еще в апреле 2018 года, он попал туда вместе с другими российскими силовиками по подозрению во вмешательстве в американские выборы. Тем не менее в июне того же года главмусор получил американскую визу для участия в аналогичном мероприятии под эгидой ООН.
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01.09.2022 20:12 Відповісти
 
 