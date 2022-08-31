Міністри закордонних справ ЄС домовились зупинити спрощений візовий режим з Росією, - Боррель
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу досягли політичних домовленостей щодо видачі шенгенських віз для громадян РФ: спрощену процедуру видачі віз буде повністю припинено. Візи видаватимуть на індивідуальній основі з урахуванням особистих обставин.
Про це в Празі на пресконференції після завершення неформального засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми бачили, як із середини липня значно збільшився перетин кордону з Росії до сусідніх держав, що стало фактором ризику у сфері безпеки для цих сусідніх держав. На додаток до цього, ми бачили, як багато росіян подорожують для задоволення і шопінгу так, ніби в Україні немає жодної війни. Держави-члени вважають, що ми не ведемо більше справ як раніше і так бути не може... Ми вважаємо, що має бути зроблено більше. Тому ми погодилися, політично – це не законодавчий текст, а політичні домовленості, ми домовилися, що має бути щось зроблено. Перше: повне зупинення ЄС-Росія угоди про спрощення візового режиму. Повне зупинення", - заявив Боррель.
Боррель пояснив, що це значно зменшить кількість видачі нових віз державами-членами.
"Це буде більш важкий і триваліший процес. І кількість нових віз буде значно зменшена. Це спільний підхід, який запобігатиме "візовому шопінгу" росіянами, їздити туди і сюди", - додав очільник європейської дипломатії.
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Зараз угорщина, португалія і ще якась Австрія з Францією відмовляться це робити.
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…
У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!
І хай комусь розумному спаде на думку співставити ті "особисті" обставини між собою. Бо зараз кацапи почнуть шукати, який саме набір "обставин" спрацьовує, і в них усіх виявляться однакові тьотушки чарлі з бразилії чи ще щось
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А Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія пропонують взагалі не видавати візи росіянам.
І це дуже показово.
Хто говорить у бік Росії - "Геть!"
Той, хто мав з нею контакти упродовж довгих століть. Ті, хто з контактував лише десятиліття або взагалі не контактував поблизу, ті ще мають щодо Росії якісь ілюзії.
А п'ять выще згаданних держав жодних ілюзій уже не мають, тому поділ на добрих і поганих росіян не роблять
Так что, всё в руках чиновников с печатью в руке, захотят-шлёпнут визу, не захотят-извините.
Колокольцев и другие силовики собирались посетить США для участия глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в американских визах. Небензя назвал это "вопиющим нарушением приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН".
После начала войны с Украиной Владимир Колокольцев попал под санкции ЕС и Великобритании. А США внесли его в санкционный список еще в апреле 2018 года, он попал туда вместе с другими российскими силовиками по подозрению во вмешательстве в американские выборы. Тем не менее в июне того же года главмусор получил американскую визу для участия в аналогичном мероприятии под эгидой ООН.