Велике оновлення в "Дії": шеринг авто, електронне пенсійне, посвідка на проживання, документи англійською

З 31 серпня українцям будуть доступні нові сервіси: електронні пенсійні посвідчення, посвідка на постійне та тимчасове проживання, як поділитися правом на користування власним авто, англомовні документи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про оновлення розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У застосунку "Дія" відбулося оновлення. Тепер можна завантажити документи про шеринг авто, електронне пенсійне, зокрема, і для людей з інвалідністю, посвідку на проживання для іноземців, документи англійською для використання за кордоном.

Також повернули в застосунок сплату штрафів від патрульної поліції. Згодом відновимо сплату штрафів за фото та відеофіксацією.

"Впевнений, наше велике оновлення спростить життя мільйонам українців. Оновлюйте застосунок, тестуйте нові послуги, пишіть про них у соцмережах, тегайте Дію. Буду вдячний за фідбек", - написав Федоров.

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