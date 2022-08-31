ЗСУ влучили у базування РФ в трьох населених пунктах Херсонщини, ліквідовано 65 окупантів, - ОК "Південь"

Сьогодні Сили оборони півдня влучили у базування російських військових у районі Чорнобаївки, Нової Каховки, Широкої Балки.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

Також українські захисники завдали ударів по складу боєприпасів у Новій Каховці та колоні, яка рухалась по шосе у районі Олешок.

Підтверджено втрати у кількості 65 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль вимагає готувати "референдум" на Херсонщині, але українці збираються бойкотувати це "шоу", - Соболевський