ЗСУ влучили у базування РФ в трьох населених пунктах Херсонщини, ліквідовано 65 окупантів, - ОК "Південь"
Сьогодні Сили оборони півдня влучили у базування російських військових у районі Чорнобаївки, Нової Каховки, Широкої Балки.
Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.
Також українські захисники завдали ударів по складу боєприпасів у Новій Каховці та колоні, яка рухалась по шосе у районі Олешок.
Підтверджено втрати у кількості 65 осіб.
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