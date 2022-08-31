УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4872 відвідувача онлайн
Новини Війна
14 205 23

ЗСУ влучили у базування РФ в трьох населених пунктах Херсонщини, ліквідовано 65 окупантів, - ОК "Південь"

зсу

Сьогодні Сили оборони півдня влучили у базування російських військових у районі Чорнобаївки, Нової Каховки, Широкої Балки.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

Також українські захисники завдали ударів по складу боєприпасів у Новій Каховці та колоні, яка рухалась по шосе у районі Олешок.

Підтверджено втрати у кількості 65 осіб. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль вимагає готувати "референдум" на Херсонщині, але українці збираються бойкотувати це "шоу", - Соболевський

Автор: 

ЗСУ (7483) Херсонська область (5691)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
31.08.2022 17:17
+40
На Херсон зараз багато м'яса будуть пускати кацапи без жалю... Уся завезена на правий берег техніка буде спалюватися методично, думаю все ППО вже майже знищене там. Чекаємо на успіхи і молимося за хлопців
показати весь коментар
31.08.2022 17:24
+37
Прячьтесь в Чернобаевке, самое спокойное место.
показати весь коментар
31.08.2022 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
31.08.2022 17:17 Відповісти
Прячьтесь в Чернобаевке, самое спокойное место.
показати весь коментар
31.08.2022 17:23 Відповісти
На Херсон зараз багато м'яса будуть пускати кацапи без жалю... Уся завезена на правий берег техніка буде спалюватися методично, думаю все ППО вже майже знищене там. Чекаємо на успіхи і молимося за хлопців
показати весь коментар
31.08.2022 17:24 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
31.08.2022 17:30 Відповісти
в степных районах херсонской области наблюдается взрывной рост популяции полевых мышей и сусликов, а так же массовая миграция лис следом за колоннами росиян, следующих из Крыма в сторону Херсона.
показати весь коментар
31.08.2022 17:30 Відповісти
а как же бродячие собаки, куницы и кобчики, голодными должны остаться ?
показати весь коментар
31.08.2022 17:39 Відповісти
собак волонтёры спасают такими темпами, что даже редкие волки вынуждены спасаться от волонтерского внимания, а куницы и кобчики падалью не питаются. А завозить в помощь лисам грифов из Африки на один год как бы не имеет смысла, хотя берберы за вагон зерна легко отдали бы пару сотен наловленных живых грифов.
показати весь коментар
31.08.2022 19:52 Відповісти
"Вторая армия мира" помогает собой сохранять флору и фауну Украины
показати весь коментар
31.08.2022 17:48 Відповісти
Другу армію світу Україна опустила до рівня вірмен, тільки перевага в тому, що є ядерна зброя.Але ніхто на 100% не знає, злетить та зброя чи розірветься в шахті?
показати весь коментар
31.08.2022 17:57 Відповісти
Якби ще этих жопоруких выкурить из ЗАЭС, а то они там дел наделают и кацапское ЯО не понадобиться
показати весь коментар
31.08.2022 21:04 Відповісти
ну її багато, тому сподіватись, що вся не взлетить чи не вибухне не варто, якась таки й може. Інакше б підарасію вже давно б всім світом знищили.
показати весь коментар
31.08.2022 21:56 Відповісти
маловато будет
показати весь коментар
31.08.2022 17:31 Відповісти
СН та залишки ОПЗЖ таки просунули 7669, який фактично грабує армію, але «втіхаря» не вийшло.
показати весь коментар
31.08.2022 17:31 Відповісти
Да кацапы тут вам не Чечня, тут ползком нуна
показати весь коментар
31.08.2022 17:32 Відповісти
В обратном направлении.....
показати весь коментар
31.08.2022 20:34 Відповісти
Да нет, в обратном направлении, они будут драпать без оглядки.
показати весь коментар
31.08.2022 22:43 Відповісти
Гордимся ВСУ! Уничтожайте рашистскую оккупационную нечисть до последнего! С Богом, братья-украинцы!
показати весь коментар
31.08.2022 17:43 Відповісти
Vot moloci
показати весь коментар
31.08.2022 17:45 Відповісти
Більше дохлих кацапів! а то вони в своїх текерех голову піднімають.Побільше мертвої мерзоти!
показати весь коментар
31.08.2022 17:52 Відповісти
Кожен день новини про якесь ******** від янелохів, лише ЗСУ завжди радують.
показати весь коментар
31.08.2022 18:27 Відповісти
Кацап! Нажрись, и с танка писданись!
показати весь коментар
31.08.2022 18:28 Відповісти
 
 