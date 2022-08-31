Завдяки стимулюючому регулюванню обленерго можуть стабільно працювати в умовах війни, - радник Галущенка

Завдяки стимулюючому регулюванню система розподілу електроенергії змогла нормально пропрацювати під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив радник Міністра Енергетики Олександр Візір в рамках обговорення результатів дворіччя впровадження стимулюючого регулювання від Energy Club.

Олександр Візір повідомив, що у 2020 році стимулююче тарифоутворення було прийняте базуючись на актуальних на той час умовах і з актуальними параметрами. Але під час війни нова система тарифного регулювання дала змогу працювати обленерго – Операторам системи розподілу.

"В підсумку ми отримали той продукт, який насправді можливо і не врятував систему, але заклав велику підвалину для того, аби система стабільно пропрацювала до сьогоднішнього моменту," - повідомив Візір.

За словами радника міністра, обсяг фінансування, який звичайно мав бути направлений на модернізацію, частково, а в деяких операторів системи розподілу – повністю, був перенаправлений на їх функціонування в умовах війни.

"Це був запас міцності, який міг бути використаний. Це є заслугою переходу на стимулююче тарифоутворення", - підкреслив Візір.

Нагадаємо, в ГС "Всеукраїнська енергетична асамблея" повідомила, що завдяки реформі тарифоутворення для обленерго, оператори мають змогу відновлювати електромережі після обстрілів та готуватися до осінньо-зимового періоду.