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Завдяки стимулюючому регулюванню обленерго можуть стабільно працювати в умовах війни, - радник Галущенка

енергетика

Завдяки стимулюючому регулюванню система розподілу електроенергії змогла нормально пропрацювати під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив радник Міністра Енергетики Олександр Візір в рамках обговорення результатів дворіччя впровадження стимулюючого регулювання від Energy Club.

Олександр Візір повідомив, що у 2020 році стимулююче тарифоутворення було прийняте базуючись на актуальних на той час умовах і з актуальними параметрами. Але під час війни нова система тарифного регулювання дала змогу працювати обленерго – Операторам системи розподілу.

"В підсумку ми отримали той продукт, який насправді можливо і не врятував систему, але заклав велику підвалину для того, аби система стабільно пропрацювала до сьогоднішнього моменту," - повідомив Візір.

За словами радника міністра, обсяг фінансування, який звичайно мав бути направлений на модернізацію, частково, а в деяких операторів системи розподілу – повністю, був перенаправлений на їх функціонування в умовах війни.

"Це був запас міцності, який міг бути використаний. Це є заслугою переходу на стимулююче тарифоутворення", - підкреслив Візір.

Нагадаємо, в ГС "Всеукраїнська енергетична асамблея" повідомила, що завдяки реформі тарифоутворення для обленерго, оператори мають змогу відновлювати електромережі після обстрілів та готуватися до осінньо-зимового періоду.

Автор: 

обленерго (410) енергетика (2573)


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в переводе звучит так - благодаря наворованному облэнерго смогут стабильно работать еще 50 лет без оплаты платежей населением
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31.08.2022 17:34 Відповісти
Обленерго - завжди в плюсі, Атомна генерація - в глубокому мінусі, промислові підприємства - в мінусі, який перекладеться на громадян така - гарна матиматика
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31.08.2022 17:54 Відповісти
Забагато різних "прокладок" між виробником та споживаче
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31.08.2022 17:59 Відповісти
Можуть......а чи будуть? Ви отримали у 2019 році з рук Пороха зростаючу економіку, прихід нових інвесторів, всі держ.підприємства були прибутковими.... А з 2020 країна країна стала котитись в економічну прірву.... І зараз вже взагалі не має про що говорити, бо економіці триндець ...
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31.08.2022 19:29 Відповісти
 
 