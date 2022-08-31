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Понад 80% громадян РФ втратили свої заощадження після початку війни Росії проти України, - опитування

росія,бідність

Близько 80% росіян розповіли про втрату своїх заощаджень після лютого. Кожен п’ятий повідомив, що втратив майже всі накопичення, а 8% повністю втратили фінансову подушку.

Про це свідчать результати опитування "АльфаСтрахування", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

Так, понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження після лютого 2022 року.

"Лише 19% опитаних сказали, що нічого не втратили. 8% зізналися, що повністю втратили свою фінансову подушку. Кожен п'ятий (21%) заявив про втрату майже всіх заощаджень, 52% втратили незначну їхню частину", - пише видання.

У дослідженні взяли участь 1207 росіян віком від 18 до 60 років. Більше половини з них (58%) зізналися, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% робити це з лютого стало значно важче. Кожен п'ятий опитаний після лютого вирішив відмовитись від ідеї накопичувати гроші.

Третина опитаних (34%) також розповіла, що витрати на повсякденні потреби з лютого зросли на 20-30%. Ще 30% оцінили збільшення витрат на 10%, а 15% респондентів - на 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% із них повідомили про зменшення витрат більш ніж на 50%.

Також дивіться: Багатодітний мешканець Чувашії знявся у рекламі армії РФ і менш ніж за місяць загинув в Україні: "Семья и мамка в деревне поддерживает". ВIДЕО

Автор: 

гроші (960) опитування (1922) росія (64846) заощадження (33)


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Топ коментарі
+19
Та ну и *** с ним
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31.08.2022 17:39
+11
Інші 20% просто взагалі не мали ніяких заощаджень
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31.08.2022 17:38
+9
накупляли на всі бабки портрет путлера і цілували ..
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31.08.2022 17:40
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А шо ж так?
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31.08.2022 17:38 Відповісти
Інші 20% просто взагалі не мали ніяких заощаджень
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31.08.2022 17:38 Відповісти
Та ну и *** с ним
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31.08.2022 17:39 Відповісти
Він ними керує
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31.08.2022 18:54 Відповісти
накупляли на всі бабки портрет путлера і цілували ..
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31.08.2022 17:40 Відповісти
Прикол... Порівняно з українцями, у росіян не має бути ніяких фінансових проблем. Як приклад, у Москві знайомі взагалі не відчули, що десь йде війна. По графіку полетіли на відпочинок до Турції.
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31.08.2022 17:41 Відповісти
Москва завжди жила в іншому вимірі, ніж вся расєя.
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31.08.2022 17:51 Відповісти
Чомусь на роботу на паРашу з України їздили не в пєнзу чи тамбов, а в москву, пітєр.
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31.08.2022 17:53 Відповісти
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31.08.2022 17:43 Відповісти
Приємно, звичайно. Проте, проблеми рабів кремль не цікавлять. Дадуть одному нагайкою по спині, всі інші будуть в стороні відосік знімати
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31.08.2022 17:44 Відповісти
і все одно вони за фюрера, радіють кожному вбитому біндеровцю-укрофашисту.
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31.08.2022 17:47 Відповісти
я б недовіряв російскому підрозділу Forbs начолі з Николаем Усковим(ще той слизняк).... який напише те що скажуть у кремлі.....
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31.08.2022 17:49 Відповісти
А сколько потеряли украинцы из за российской агрессии с 2014 года - никто не подсчитывал? А это нужно учитывать...
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31.08.2022 17:56 Відповісти
Мало і на цей раз "ніжки Буша" їм не світять, хіба що дуже мало і в обмін на ядерну зброю. Після нашої перемоги мокшам мають заборонити мати свою армію і мають вигнати їх зі всіх світових організацій.
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31.08.2022 17:56 Відповісти
Ці двоє підозрюються у розкраданні гуманітарної допомоги на мільйонні суми. Як вам?
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31.08.2022 17:57 Відповісти
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31.08.2022 17:58 Відповісти
Заместительница явно за рабочие губы получила должность.
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31.08.2022 18:30 Відповісти
це не губи, а трудові мозолі
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31.08.2022 19:08 Відповісти
Девка на фото что, явно на саксафоне играет, и похоже давно, И ЛЮБИТ это дело тоже видно давно. Талант.
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31.08.2022 19:06 Відповісти
Иди в жопу,дятел.
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31.08.2022 18:12 Відповісти
остальньіе 20% - счасливьіе обладатели денег с похоронок
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31.08.2022 18:01 Відповісти
Поки що кацапи за рахунок резервів якось умудрялись тримати курс долара і інфляція офіційно складала всього навсього 4,6% з початку війни. Уже з вересня почнеться повернення до планової економіки часів СРСР. З 2023 почне діяти більшість суворих економічних санкцій. Так що вже до травня 2023 кожен без винятку кацап почне відчувати ціну за Крим, подальшу окупацію та війну. Сьогодні кацапи все ще живуть в рази краще за нас - їх не ******** - міста в ********** цілі і сотні тисяч трупів не смердять. Ми в їх уявленні все ще "хохлозверькі" яких потрібно і надалі винущувати. За рік ситуація значно погіршиться особливо під впливом величезної кількості вбитих та покалічених "ваєнних" і колапсом економіки. І це невідворотно - у нас ленд-ліз, а у них санкції! Ми будемо відновлюватись і поступово жити краще за кацапів. Головне для нас знищити якомога більше кацапського падла. Щоб при слові "Україна" кацап тихо ссяв в штанці...
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31.08.2022 18:01 Відповісти
Не кацапи живуть зараз в рази краще за нас,а мешканці москвабада та підарбурга. Та й то не факт,що всі.
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31.08.2022 18:11 Відповісти
Та пофіг як живе кацапське бидло в провінціях! Їм самим пофіг. Лише коли в москві, пітєрі, новосибірську і владіку введуть продуктові картки от тоді вони почнуть "про щось здогадуватися"...
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31.08.2022 18:16 Відповісти
***** подаст. Скотный двор.
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31.08.2022 18:08 Відповісти
мені як то ПофіГ що вони втратили...
Наши Люди Втратили
Набагато Більше...
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31.08.2022 18:10 Відповісти
а нах*я їм заощадження, якщо вони не можуть на них нiчого купувати?
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31.08.2022 18:14 Відповісти
Це вони ще практично не починали!
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31.08.2022 18:23 Відповісти
Хорошая новость из столиц Швеции и Финляндии...их крутые компании Эрикссон и Нокиа покидают рынок рабZeи с 1 января будущего года...а до конца этого года эти компании будут выполнять свою работу согласно старым договорам с мавзолейным быдлом...говорится в сообщении Рейтерс...
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31.08.2022 18:27 Відповісти
Скотина путирастическая опять нищает.
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31.08.2022 18:29 Відповісти
Срєтенка 9, Армянскій дом 5, Ваші заботи мі сможем понять!в МММ нет проблем! Хорошая прибавка к пенсии!
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31.08.2022 18:31 Відповісти
Накопительные пенсии рабZeян путлер заморозил до 2024...другими словами они сгорели на войну путлера...это по факту финансирование войны за счёт Шариковых рабZeи

Санкции страшная сила...
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31.08.2022 18:32 Відповісти
Несподівана новина на тлі зміцнення рубля проти курсу 23.02.2022 на 36%.
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31.08.2022 18:33 Відповісти
в совецькому союзі курс рубля був вічний - 60 копійок за долар, до самого скону союзу, бо до самого скону був закон про уголовку за валюту

зарах хтось доларами-євро в рашці торгує ?
фіни євро у довбнів рузьких на кордоні відбирають !
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31.08.2022 19:14 Відповісти
Не знаю як в них тепер з обмінниками, але що рубль злетів від шаленого потоку нафтогазових валютних надходжень з лютого місяця - це факт. А от розглядати цей факт треба як можливість жорстко покарати нахабу через обвал нафтогазових цін. Навіть зниження вартості газу в Європі до кількох сотень євро за тисячу кубів стане смертельним вироком для росії вже за кілька місяців. Бо усі ці жорсткі санкції зараз практично повністю нівелюються газом по 3 євро за куб. А коли раптом стане 0,5 євро, отоді ефект буде дай Боже!
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31.08.2022 19:44 Відповісти
Європа хоче ввести фіксовану ціну, і це правильно
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31.08.2022 21:51 Відповісти
Они потеряли вклады,поэтому прутся сюда компенсировать свои потери.
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31.08.2022 18:33 Відповісти
Китай покупает газ у путлера по 75 долларов за кубик...нефть по 70 за баррель.. бабла на рабZee больше чем Гуталина у кота Матроскина🦍😺
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31.08.2022 18:40 Відповісти
переплачують китайці - нехай перетруть з американцями, вони допоможуть ціну на рашкованські вуглеводороди скинути
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31.08.2022 19:11 Відповісти
китай повинен сидіти на тій й же параші що і рашка, така сама людежерська помийна яма.
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31.08.2022 22:16 Відповісти
Три-Четыре: ПУТЯ, ПО-МО-ГИ!!!!
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31.08.2022 20:04 Відповісти
а 19,99999 до цього нічого не мали ... але не лікується
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31.08.2022 20:15 Відповісти
Ах! Кто бы мог подумать, я сейчас заплачу. Я все еще помню. В 2013 году я былa в России, и те, кто был за Путина, говорили, что благодаря Путину мы живем хорошо. Так что, видимо, это еще не так уж плохо, если Пу все еще остается у власти.
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31.08.2022 20:27 Відповісти
та якось *****... ще б з голоду почали жерти одне одного,ото б буди б справжні "голодні ігри")))
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31.08.2022 22:15 Відповісти
Та пофіг, вони дебіли.
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01.09.2022 11:26 Відповісти
Незабаром у них там почнеться «Гра в кальмара» у прямому ефірі.
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01.09.2022 11:53 Відповісти
 
 