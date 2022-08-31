Понад 80% громадян РФ втратили свої заощадження після початку війни Росії проти України, - опитування

Близько 80% росіян розповіли про втрату своїх заощаджень після лютого. Кожен п’ятий повідомив, що втратив майже всі накопичення, а 8% повністю втратили фінансову подушку.

Про це свідчать результати опитування "АльфаСтрахування", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

Так, понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження після лютого 2022 року.

"Лише 19% опитаних сказали, що нічого не втратили. 8% зізналися, що повністю втратили свою фінансову подушку. Кожен п'ятий (21%) заявив про втрату майже всіх заощаджень, 52% втратили незначну їхню частину", - пише видання.

У дослідженні взяли участь 1207 росіян віком від 18 до 60 років. Більше половини з них (58%) зізналися, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% робити це з лютого стало значно важче. Кожен п'ятий опитаний після лютого вирішив відмовитись від ідеї накопичувати гроші.

Третина опитаних (34%) також розповіла, що витрати на повсякденні потреби з лютого зросли на 20-30%. Ще 30% оцінили збільшення витрат на 10%, а 15% респондентів - на 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% із них повідомили про зменшення витрат більш ніж на 50%.

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