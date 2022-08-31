Викрито мешканця Дніпра, який передавав РФ дані про переміщення ЗСУ і дислокацію підрозділів Нацгвардії, - облпрокуратура

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Дніпра за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік передавав адміністраторам проросійських каналів у соціальних мережах "YouTube" та "Telegram" відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території м. Дніпра.

Під час обшуку у нього вилучено мобільні телефони, які використовувалися в протиправній діяльності.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.