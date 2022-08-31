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Новини
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Викрито мешканця Дніпра, який передавав РФ дані про переміщення ЗСУ і дислокацію підрозділів Нацгвардії, - облпрокуратура

сбу

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Дніпра за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік передавав адміністраторам проросійських каналів у соціальних мережах "YouTube" та "Telegram" відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території м. Дніпра.

Під час обшуку у нього вилучено мобільні телефони, які використовувалися в протиправній діяльності.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

Автор: 

СБУ (12758) державна зрада (1676) Дніпропетровська область (3602)


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Топ коментарі
+8
Чергова мерзенна гнида...
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31.08.2022 17:46
+7
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31.08.2022 17:51
+5
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Джерело:

Да шо это за статья,за предательство до 8.От 10 ,+кофискация и поражение в правах.
Эй вы там наверху.
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31.08.2022 17:58
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Чергова мерзенна гнида...
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31.08.2022 17:46 Відповісти
Седьмой месяц ВОЙНЫ , почему не один ГНИДА -пособник МАССОВЫХ УБИЙСТВ РАШИСТОВ , НЕ ЗДОХ ☠️ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ или другим причинам⁉️
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31.08.2022 19:25 Відповісти
росиянские агенты с украинским паспортом
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31.08.2022 17:48 Відповісти
ах ты ж козья морда ....
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31.08.2022 17:49 Відповісти
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31.08.2022 17:51 Відповісти
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Джерело:

Да шо это за статья,за предательство до 8.От 10 ,+кофискация и поражение в правах.
Эй вы там наверху.
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31.08.2022 17:58 Відповісти
Это не простоПРЕДАЬЕЛЬСТВО ,А ПОСОБНИЧЕСТВО МАССОВЫМ УБИЙСТВАМ‼️ДЕПУТАТЫ "СЛУГИ РАШИСТОВ"+ОПЗЖопники слились в экстазе и ме тают опять заглянутьв глаз *****🤮🤮🤮🤮
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31.08.2022 19:28 Відповісти
Якщо цим паскудам не даватимуть "довічного" - брати їх живими немає сенсу!
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31.08.2022 18:02 Відповісти
Отбейте ему почки, как это умеют делать в его любимой России.
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31.08.2022 18:03 Відповісти
чим ці падлюки думають,
треба давати максимальний строк,
це ж замах на масове вбивство
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31.08.2022 18:55 Відповісти
терорестична діяльність
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31.08.2022 19:06 Відповісти
Гуманний суд. Ну навіть дадуть йому 8 років, хочь в це я і не вірю. Через 8 років воно вийде на свободу, з ненавистю до України, з претензією до цілого світу. В нашій країні виправна колонія ще нікого не виправила. А скільки ще таких поціновувачів рускава міра вийдуть разом з ним?!
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31.08.2022 18:58 Відповісти
чому ці п*дори, що готові за винагороду здавати русні все що завгодно, не готові до партизанської війни за свою любімую паРАшу? бо це гниль, гниди і мерзота!
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31.08.2022 19:05 Відповісти
Віддайте цю мразь тероборонівцям Дніпра)


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31.08.2022 20:02 Відповісти
Розстріляти, а потім повісити, можна навпаки. Чому я повинен ще і годувати цих покидьків на зоні?
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31.08.2022 21:58 Відповісти
А чому приховують фото цього ублюдка ? Щоб сімейка його не постраждала від рук " вдячних " дніпрян ?
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01.09.2022 15:23 Відповісти
 
 