Організаторів держперевороту, які координували свої дії з представниками РФ, судитимуть на Прикарпатті

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох громадсько-політичних діячів, які у координації з представниками РФ та окремими членами ГО "Українського вибору" готували повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

Слідством встановлено, що обвинувачені у змові з громадянином РФ розробили план насильницької зміни конституційного ладу. Вони створили та очолили громадські організації для розповсюдження публічних закликів і матеріалів щодо популяризації ідей федералізації України та поширення проросійської пропаганди.

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Як зазначається, за планом однодумці і учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення Президента, розпуск Верховної Ради і Уряду під час проведення так званих "Національних зборів".

"З метою силового повалення влади обвинувачені підбирали та залучали в різних областях України осіб з числа колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні були вчинити захоплення адмінбудівель, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів, сховищ, насильство щодо представників влади та інші дії, що здатні привести до блокування органів держвлади в окремих регіонах України", - ідеться в повідомленні.

Змовники шукали на території західних областей України близько 500 осіб з досвідом ведення бойових дій для захоплення органів державної влади.

Як зауважують правоохоронці, під час обшуків, які пройшли після затримання обвинувачених, вилучено кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

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Судитимуть обох за вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України).