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Організаторів держперевороту, які координували свої дії з представниками РФ, судитимуть на Прикарпатті

зрада

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох громадсько-політичних діячів, які у координації з представниками РФ та окремими членами ГО "Українського вибору" готували повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

Слідством встановлено, що обвинувачені у змові з громадянином РФ розробили план насильницької зміни конституційного ладу. Вони створили та очолили громадські організації для розповсюдження публічних закликів і матеріалів щодо популяризації ідей федералізації України та поширення проросійської пропаганди.

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Як зазначається, за планом однодумці і учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення Президента, розпуск Верховної Ради і Уряду під час проведення так званих "Національних зборів".

"З метою силового повалення влади обвинувачені підбирали та залучали в різних областях України осіб з числа колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні були вчинити захоплення адмінбудівель, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів, сховищ, насильство щодо представників влади та інші дії, що здатні привести до блокування органів держвлади в окремих регіонах України", - ідеться в повідомленні.

 Змовники шукали на території західних областей України близько 500 осіб з досвідом ведення бойових дій для захоплення органів державної влади.

Як зауважують правоохоронці, під час обшуків, які пройшли після затримання обвинувачених, вилучено кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

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Судитимуть обох за вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України).

Автор: 

Захід України (14) переворот (214) державна зрада (1676) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+17
поваленням ладу i наведення свавiлля в Українi - це прерогатива #ОПУ. iншим "нiззя".
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31.08.2022 18:10
+13
і хто ж це такі? на Єрмака не схожі наче.
Швець казав, 5000 агентів там у них було.
знайшли якихось шісток.
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31.08.2022 18:10
+12
Я вже подумав, що патріотичні сили взялись за передвиборчі штаби зеленського...
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31.08.2022 18:22
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і хто ж це такі? на Єрмака не схожі наче.
Швець казав, 5000 агентів там у них було.
знайшли якихось шісток.
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31.08.2022 18:10 Відповісти
поваленням ладу i наведення свавiлля в Українi - це прерогатива #ОПУ. iншим "нiззя".
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31.08.2022 18:10 Відповісти
маю надію, що ті, що вийшли з ОПУ туди і повернуться - в *ОПУ
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31.08.2022 18:55 Відповісти
Так про цих двох уже було...Встановити міномети на баржі з кавунами,націлити міномети на купол ВР.Потім забігти в зал і з автоматів добити тих,хто залишився живий.Про такий "переворот" раніше докладав з тибуни ВР генпрокурор Луценко.Все як у мультику "Шо,опять?"
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31.08.2022 18:14 Відповісти
Старі совкові смердючі відрижки...
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31.08.2022 18:14 Відповісти
По року їм умовно падлам!
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31.08.2022 18:14 Відповісти
)))))!!!!
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31.08.2022 18:52 Відповісти
походу слуги діляться коксом...

2 дебіла готували повалення режиму??? це що за кончені новини???

якщо немає новин, треба їх створювати??
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31.08.2022 18:16 Відповісти
Я вже подумав, що патріотичні сили взялись за передвиборчі штаби зеленського...
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31.08.2022 18:22 Відповісти
З тез «стосовно двох громадсько-політичних діячів, які у координації з представниками РФ та окремими членами ГО "Українського вибору"» та «за планом однодумці і учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві» слід зробити висновок, що один з них - Медвечук.
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31.08.2022 18:27 Відповісти
https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-pered-sudom-postanut-orhanizatory-sylovoho-perevorotu-yakykh-koordynuvaly-rosiiski-spetssluzhby Контррозвідка СБУ викрила фігурантів захоплення державної влади в Україні на початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 роц і. Зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір». Серед іншого у 2019 році вони мали зв'язок із приймальнею тодішнього помічника президента рф Владислава Суркова.

За інформацією слідчих СБУ, у період анексії Криму та військового вторгнення рф у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави росії, Білорусі й України.

Однак очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти відокремлено. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник рф, який має зв'язки у російських спецслужбах та уряді. Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення «Національних зборів». Однодумці та учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної Ради та Уряду.

Кошторис проведення «Національних зборів» становив $9,7 млн. та включав: оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах; видатки на 380 осіб «делегатів» та їхній супровід; оплату охоронних і силових заходів за участі 1356 громадян; витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв'язок, сервер; гонорари за послуги ЗМІ.

Щоб забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника заколотників, якого СБУ викрила на спробі вербування «силовиків», і який дав покази на основних фігурантів, уже засуджено.

На момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування. Ймовірною причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з яким пов'язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах.

У той час, коли бойові дії точилися під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення «народних республік» у західних областях. Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України.
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31.08.2022 20:35 Відповісти
З метою силового повалення влади обвинувачені підбирали та залучали в різних областях України осіб з числа колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні були вчинити захоплення адмінбудівель, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів, сховищ, насильство щодо представників влади та інші дії, що здатні привести до блокування органів держвлади в окремих регіонах України", - ідеться в повідомленні. це про дії "зе влади" по здачі Півдня України.розмінування .здача АЕС іт .д. Це є реальна державна зрада.котра вже б мала бути розслідувана.винесені вироки ,а винні розстріляні на площі Незалежності.в день Незалежності.
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31.08.2022 20:38 Відповісти
Сподіваюсь, що на цей раз це шуфрич
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31.08.2022 20:54 Відповісти
Одна наволоч пробувала скинути другу наволоч.
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31.08.2022 21:50 Відповісти
какая власть--такой и держпереворот!
По их смете стоимость этого действа 9,5 миллионов гривен))), но и их не было, т.к. мертвечук их не дал)))
По смете:
Планировалось провести "общенациональные"сборы --380 человек,
1300 чел. их охрана, аренда помещений, транспортные расходы.
Это похоже на госпереворот? Скорее влажные мечты колаборанта--не более.
Бред зеленый, как стопятьсот покушений на найвелывнейшего...
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31.08.2022 23:38 Відповісти
 
 