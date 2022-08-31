Глава МЗС Бельгії Лабіб пояснила свій минулорічний візит до окупованого Криму: Шкодує, що він відбувся в порушення законодавства України
Міністр закордонних справ Хаджи Лабіб прокоментувала свій візит до окупованого Криму минулого року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це вона заявила під час зустрічі з міністром Дмитром Кулебою.
Сторони обговорили подальшу допомогу Україні задля захисту своєї території. У цьому контексті міністерка Лабіб поінформувала українського колегу про підтримку з боку Бельгії, яка включає нещодавно виділені Бельгією 8 млн євро на нелетальну допомогу для Збройних Сил України.
Також Лабіб надала роз’яснення щодо своєї поїздки в окупований Крим у 2021 році.
"Минулого року, як журналістка і режисерка-документалістка, вона відвідала місто Севастополь у Криму в порушення законодавства України. Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період. Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністерка Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України", - йдеться в повідомленні.
Міністерка Лабіб особисто запевнила український народ у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові України.
Кулеба привітав щиру та вірну відданість Бельгії в питанні підтримки територіальної цілісності України, а також оцінив внесок, який вона робить для цього.
Раніше повідомлялось, що МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму
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а вот когда человек называет Украину продажной....жена призывает за деньги сдавать военных ВСУ...а 73% его выбирают президентом Украины....вот где гораздо страшнее ситуация даже( - 100500% так
Хаджи Лабіб
"Я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб підтвердити непохитну солідарність і повну підтримку України моєю країною, а також глибоку дружбу, яка об'єднує наші дві країни" написала Лябіб. У своєму листі вона ніяк не згадала про свою торішню поїздку до окупованого Криму, коли ще була журналісткою та не обіймала посаду очільниці МЗС; проте наголосила на тому, що Крим і Донецька область належать Україні. (не покаялася, вибачень не принесла).
"Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів повинна повністю поважатися. Ці кордони охоплюють усі території України, серед яких Крим і Донбас, які зараз перебувають під незаконною окупацією Російської Федерації безпосередньо або через маріонеткові режими", - зазначила вона в листі.
Вона також висловила підтримку європейської перспективи України. "Бельгія розглядає Україну як члена європейської родини. Ми твердо підтримуємо рішучість вашої країни захищати ті самі цінності свободи та демократії, які надихають європейський проєкт", - написала вона.
"Бельгія систематично найрішучіше засуджує агресію Росії проти України. Ми також рішуче підтримуємо боротьбу з безкарністю воєнних злочинів. Бельгія має намір продовжувати надавати політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку вашій країні. І ми будемо поруч, коли справа дійде до відновлення вашої країни після війни та підтримки України у здійсненні необхідних реформ на шляху до її європейської долі", - пише Лябіб далі у листі.
Міністерка також висловила сподівання, що найближчим часом матиме змогу відвідати Київ. (хоче приїхати, але вона ж під українськими санкціями)
Но вовремя исправилась.