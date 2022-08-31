УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4872 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
5 751 34

Глава МЗС Бельгії Лабіб пояснила свій минулорічний візит до окупованого Криму: Шкодує, що він відбувся в порушення законодавства України

лабіб

Міністр закордонних справ Хаджи Лабіб прокоментувала свій візит до окупованого Криму минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це вона заявила під час зустрічі з міністром Дмитром Кулебою.

Сторони обговорили подальшу допомогу Україні задля захисту своєї території. У цьому контексті міністерка Лабіб поінформувала українського колегу про підтримку з боку Бельгії, яка включає нещодавно виділені Бельгією 8 млн євро на нелетальну допомогу для Збройних Сил України.

Також Лабіб надала роз’яснення щодо своєї поїздки в окупований Крим у 2021 році.

"Минулого року, як журналістка і режисерка-документалістка, вона відвідала місто Севастополь у Криму в порушення законодавства України. Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період. Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністерка Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України", - йдеться в повідомленні.

Міністерка Лабіб особисто запевнила український народ у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові України.

Кулеба привітав щиру та вірну відданість Бельгії в питанні підтримки територіальної цілісності України, а також оцінив внесок, який вона робить для цього.

Раніше повідомлялось, що МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму

Також читайте: Бельгія заморозила активи підсанкційних росіян на 50,5 млрд євро

Автор: 

Бельгія (401) Крим (14122) МЗС (4106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Продажна корумпована ****. Все вона знала і свідомо діяла.
показати весь коментар
31.08.2022 18:18
+16
показати весь коментар
31.08.2022 18:35
+12
Чистокровная фламандка. Джонсона в отставку отправили , за выходки подчиненного-гомосексуалиста, а эта арабка сама нарушила закон европейской страны Украины и ничего , сожалеет и все.
показати весь коментар
31.08.2022 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А повернути гроші, що дали за той візит також шкода?
показати весь коментар
31.08.2022 18:13 Відповісти
Пояснення одне -ТП.
показати весь коментар
31.08.2022 18:15 Відповісти
Хаджи Лабіб справжнє бельгійське ім'я і прізвище.
показати весь коментар
31.08.2022 21:28 Відповісти
Сошло с рук крч
показати весь коментар
31.08.2022 18:15 Відповісти
и вот такие люди становятся в ЕС дипломатами
показати весь коментар
31.08.2022 18:15 Відповісти
разве она принесла Украине какой-то ущерб.... а вот когда человек называет Украину продажной....жена призывает за деньги сдавать военных ВСУ...а 73% его выбирают президентом Украины....вот где гораздо страшнее ситуация даже(
показати весь коментар
31.08.2022 19:50 Відповісти
разве она принесла Украине какой-то ущерб... - так.
а вот когда человек называет Украину продажной....жена призывает за деньги сдавать военных ВСУ...а 73% его выбирают президентом Украины....вот где гораздо страшнее ситуация даже( - 100500% так
показати весь коментар
31.08.2022 21:29 Відповісти
ніого страшного, я пробачаю
показати весь коментар
31.08.2022 18:17 Відповісти
Продажна корумпована ****. Все вона знала і свідомо діяла.
показати весь коментар
31.08.2022 18:18 Відповісти
Бельгія як і Австрія і нашим і вашим.... доречі що там з видачею туристичних віз для свинособак...?
показати весь коментар
31.08.2022 18:18 Відповісти
когда Закон начинает выдавать индульгенции это не Закон...... а профанация закона...
показати весь коментар
31.08.2022 18:20 Відповісти
рублики не пахнут.....
показати весь коментар
31.08.2022 18:21 Відповісти
Бреше.
показати весь коментар
31.08.2022 18:23 Відповісти
она такая же француженка как я испанский летчик
Хаджи Лабіб
показати весь коментар
31.08.2022 18:24 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2022 18:35 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2022 18:53 Відповісти
Чистокровная фламандка. Джонсона в отставку отправили , за выходки подчиненного-гомосексуалиста, а эта арабка сама нарушила закон европейской страны Украины и ничего , сожалеет и все.
показати весь коментар
31.08.2022 18:25 Відповісти
бабло закінчилось, от і жалкує
показати весь коментар
31.08.2022 21:30 Відповісти
Короче "пратити миня яже деффачка"...
показати весь коментар
31.08.2022 18:30 Відповісти
стала міністром і тепер шкодує? НЕ ВІРЮ!
показати весь коментар
31.08.2022 18:30 Відповісти
бесхребетная мразь
показати весь коментар
31.08.2022 18:32 Відповісти
Так мало жалеть, теперь надо отмыться от этого, прилипшего к тебе дерьма. Хорошее моющее средство - поставка ВС Украины дивизиона САУ "Цезарь". У самих нет, купите у производителя. Ну и по 5 000 на каждую.
показати весь коментар
31.08.2022 18:34 Відповісти
"А чо, так можно бьіло?" (С)
показати весь коментар
31.08.2022 18:38 Відповісти
Цікаво, а бельгійцям самим не стрьомно тримати головою МЗС людину, яка зовсім не розуміється на міжнародних відносинах? Не знала - профнепригодна.
показати весь коментар
31.08.2022 18:41 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/28/7144011/ Очільниця міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у День української державності 24 серпня 2022р. звернулася листом до українського колеги Дмитра Кулеби та висловила підтримку Україні

"Я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб підтвердити непохитну солідарність і повну підтримку України моєю країною, а також глибоку дружбу, яка об'єднує наші дві країни" написала Лябіб. У своєму листі вона ніяк не згадала про свою торішню поїздку до окупованого Криму, коли ще була журналісткою та не обіймала посаду очільниці МЗС; проте наголосила на тому, що Крим і Донецька область належать Україні. (не покаялася, вибачень не принесла).

"Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів повинна повністю поважатися. Ці кордони охоплюють усі території України, серед яких Крим і Донбас, які зараз перебувають під незаконною окупацією Російської Федерації безпосередньо або через маріонеткові режими", - зазначила вона в листі.
Вона також висловила підтримку європейської перспективи України. "Бельгія розглядає Україну як члена європейської родини. Ми твердо підтримуємо рішучість вашої країни захищати ті самі цінності свободи та демократії, які надихають європейський проєкт", - написала вона.

"Бельгія систематично найрішучіше засуджує агресію Росії проти України. Ми також рішуче підтримуємо боротьбу з безкарністю воєнних злочинів. Бельгія має намір продовжувати надавати політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку вашій країні. І ми будемо поруч, коли справа дійде до відновлення вашої країни після війни та підтримки України у здійсненні необхідних реформ на шляху до її європейської долі", - пише Лябіб далі у листі.

Міністерка також висловила сподівання, що найближчим часом матиме змогу відвідати Київ. (хоче приїхати, але вона ж під українськими санкціями)
показати весь коментар
31.08.2022 18:54 Відповісти
Вас половина евроченушей таких. Не волнуйся так Фатима. Когда я нарушу закон одной из стран Евросоюза можно будет тоже посжалеть и разойдёмся?
показати весь коментар
31.08.2022 18:57 Відповісти
"зе", негайно бляху бельгійській шельмі
показати весь коментар
31.08.2022 19:03 Відповісти
кому ця маячня потрібна
показати весь коментар
31.08.2022 19:05 Відповісти
У заголовку статті допущена помилка: ".... в порушення українського законодавства". Це калька з російської "в нарушение закона". Українською буде вірно: "всупереч українському законодавству".
показати весь коментар
31.08.2022 19:37 Відповісти
Видны уши Гугл переводчика
показати весь коментар
01.09.2022 03:34 Відповісти
Корупція або фахова невідповідність займаній зараз посаді. Третє може бути лише як поєднання перших двох
показати весь коментар
31.08.2022 19:40 Відповісти
Нормально так... Займає таку високу посаду в своїй країні, і так грубо порушила законодавство майбутнього члена ЄС - України... Позор їй! Треба забрати в Брюселя статус столиці Європейського Союзу і віддати Варшаві чи Вільнюсу наприклад...
показати весь коментар
31.08.2022 19:49 Відповісти
Мадам чуть не обоsрала всю брюссельскую капусту.
Но вовремя исправилась.
показати весь коментар
31.08.2022 21:15 Відповісти
Даааа... докатилася Европа...
показати весь коментар
01.09.2022 11:30 Відповісти
 
 