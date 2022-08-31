Глава МЗС Бельгії Лабіб пояснила свій минулорічний візит до окупованого Криму: Шкодує, що він відбувся в порушення законодавства України

Міністр закордонних справ Хаджи Лабіб прокоментувала свій візит до окупованого Криму минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це вона заявила під час зустрічі з міністром Дмитром Кулебою.

Сторони обговорили подальшу допомогу Україні задля захисту своєї території. У цьому контексті міністерка Лабіб поінформувала українського колегу про підтримку з боку Бельгії, яка включає нещодавно виділені Бельгією 8 млн євро на нелетальну допомогу для Збройних Сил України.

Також Лабіб надала роз’яснення щодо своєї поїздки в окупований Крим у 2021 році.

"Минулого року, як журналістка і режисерка-документалістка, вона відвідала місто Севастополь у Криму в порушення законодавства України. Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період. Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністерка Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України", - йдеться в повідомленні.

Міністерка Лабіб особисто запевнила український народ у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові України.

Кулеба привітав щиру та вірну відданість Бельгії в питанні підтримки територіальної цілісності України, а також оцінив внесок, який вона робить для цього.

Раніше повідомлялось, що МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму

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