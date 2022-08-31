Окупанти викрали на Херсонщині двох кримських татар за підозрою в участі в "кримському батальйоні"
Російські військові заарештували двох жителів Херсонської області, кримських татар Халіла Аметова та Мамеда Мустафаєва. Їх підозрюють в участі в батальйоні імені Номана Челебіджіхана, який РФ раніше визнала терористичною організацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Кримськотатарський Ресурсний Центр.
"Окупанти заарештували двох жителів Херсонської області, кримських татар Халіла Аметова та Мамеда Мустафаєва за підозрою в участі в батальйоні імені Номана Челебіджіхана", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що під час окупації Херсона їх вивезли до СІЗО Сімферополя.
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Claudia Smith
показати весь коментар31.08.2022 18:41 Відповісти Мені подобається 1
Зэлэный_Змий
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Кіт Семен
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