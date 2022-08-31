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Окупанти викрали на Херсонщині двох кримських татар за підозрою в участі в "кримському батальйоні"

викрадення

Російські військові заарештували двох жителів Херсонської області, кримських татар Халіла Аметова та Мамеда Мустафаєва. Їх підозрюють в участі в батальйоні імені Номана Челебіджіхана, який РФ раніше визнала терористичною організацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Окупанти заарештували двох жителів Херсонської області, кримських татар Халіла Аметова та Мамеда Мустафаєва за підозрою в участі в батальйоні імені Номана Челебіджіхана", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час окупації Херсона їх вивезли до СІЗО Сімферополя.

Автор: 

окупація (6652) викрадення (817) кримські татари (2002) Херсонська область (5691)


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от сволочі. Лубінець, пиши давай в захист прав людини, в ООН, в радбез, скрізь пиши!
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31.08.2022 18:41 Відповісти
Викрадіть у відповідь Єрмака з Подолякой.
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31.08.2022 18:53 Відповісти
тварини *****
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31.08.2022 18:57 Відповісти
 
 