Керівник німецького МЗС Бербок закликала країни ЄС до "енергетичної солідарності" восени та взимку

Європа має залишатися солідарною, хоч би про що йшлося: енергетику, санкції або візи.

Про це заявила журналістам очільниця Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок на полях неформальної зустрічі голів МЗС Євросоюзу в Празі 31 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейці мають бути готовими до того, щоби бути солідарними наступні місяці та, мабуть, навіть роки. Європа сильна лише тоді, коли стоїть разом. Солідарність – наша найсильніша зброя", - заявила Бербок.

Бербок назвала важливим намагання країн ЄС, попри різні ступені залежності від рф, знайти спільну позицію у складних питаннях, таких як відключення російських банків від системи SWIFT, нафтового ембарго, питання імпорту газу тощо. Стосовно санкцій в енергетичній галузі Бербок нагадала, що позиція Берліна полягає в тому, що санкції мають бути такими, які зможе в тривалій перспективі витримати сам ЄС.

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Окремо вона наголосила на необхідності "енергетичної солідарності" восени та взимку.

Бербок застерегла країни від того, щоби повертатися в "національні хатинки для равликів". Енергетичне питання – один з основних викликів сьогодні, а зупинка "Північного потоку - 1" саме зараз вкотре показує, що росія використовує енергію як засіб шантажу та зброю, зазначила "зелений" політик.

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Вона наголосила на потребі нової європейської політики щодо росії, адже повернення до часів, що передували вторгненню 24 лютого, бути не може.

Бербок із французькою колегою запропонували чотири пункти, де Європейський Союз може визначити нові напрямки такої політики.

По-перше, ЄС буде й надалі всіляко підтримувати Україну в її боротьбі за право жити, як європейці, - в мирі та безпеці. З цією метою європейці будуть згуртовані та солідарні в питанні імплементації санкцій.

По-друге, треба посилити власну обороноздатність, що означає не лише краще озброєння та координацію, а й краще спільне протистояння гібридній війні, яка включає в себе кібераспект та енергетику.

По-третє, з огляду на захист не лише європейського мирного порядку, а й міжнародного права, потрібна більш тісна співпраця з міжнародними партнерами по всьому світу, розбудова стратегічної комунікації, зокрема, щоби розвінчувати російські фейки, наприклад, у країнах глобального Півдня.

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Четверте, за словами Бербок, - треба підтримувати всіх тих у росії, хто мужньо протистоїть режиму. Дипломат визнала, що погляд на проблему скасування віз для росіян у країнах Балтії, які мають спільні кордони з рф і вплив росії на які є дуже великим, є іншим, ніж у тих державах, які розташовані на більшій відстані.

"Ми повинні дискутувати про ці різні перспективи <…> Для ФРН важливо, щоби ми разом розв'язали цю проблему", - сказала Бербок.

Вона особисто проти повної заборони видачі віз, адже тоді, на її погляд, можуть постраждати ті, хто бореться проти режиму. Водночас політик виступає за ускладнення нинішньої процедури отримання віз.

Говорячи про восьмий санкційний пакет проти рф, Бербок запевнила, що він буде, вже є пропозиції, Німеччина також внесла свої. Водночас міністр наголосила на необхідності дотримуватися санкцій, що були запроваджені раніше.

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