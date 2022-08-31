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Новини Війна
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Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме кілька днів, але за можливості буде продовжена, - Гроссі

магате

Керівник Міжнародного агентства з питань ядерної енергії Маріо Гроссі заявив, що місія організації на територію Запорізької атомної електростанції триватиме щонайменше кілька днів та за можливості може бути продовжена.

Про це він повідомив 31 серпня під час спілкування із пресою у Запоріжжі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Наша місія триватиме кілька днів. Якщо ми зможемо встановити постійну присутність, то це буде довше, але це - наша перша зупинка, яка займе кілька днів", - зазначив посадовець.

За його словами, візит місії МАГАТЕ повністю узгоджений з українською стороною.

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"Як ви знаєте, це - частина України, яка наразі окупована російськими військами, але для нас зрозуміло, що це український об’єкт, тож ми тут, ми маємо повноваження та юридичні права бути тут, чітко встановлені угодою про гарантії, яку ми маємо з Україною", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

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Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною. З усім тим в Україні наголошували, що місія має прямувати неокупованими територіями.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво. Паралельно російські загарбники обстрілюють Енергодар, щоб створити відповідну "картинку" для місії МАГАТЕ.

Читайте: Росія відмовилась робити місії МАГАТЕ спецперепустки для проїзду на окуповані території

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1400) Рафаель Гроссі (289)


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Топ коментарі
+5
Ось кацапи вам влаштують там шоу що обсеретесь і здрисните звідти на другий день.
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31.08.2022 18:55
+4
Чи ще людиноподібні особини впустять місію на ЗАЕС, чогось не дуже віриться.
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31.08.2022 18:47
+4
Гросси на станцию не пустят. Вообще. Чтобы увидеть гранатомет лежащий на пульте управления? Грузовик со снарядами возле реактора?
Будет упираться - орки его пристрелят. Так, что международный скандал гарантирован. А Гросси стоит привыкнуть к статусу туалетной бумаги, которой ху#ло вытирает свою жопу. Или достать свои яйца и приехать в сопровождении переводчиков из BlackWater.
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31.08.2022 18:54
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Чи ще людиноподібні особини впустять місію на ЗАЕС, чогось не дуже віриться.
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31.08.2022 18:47 Відповісти
Ця місія, буде москалям підігрувати.
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31.08.2022 18:51 Відповісти
Кілька днів ?
Чуваки явно вирішили це зробити для галочки, що б потім виразити чергову стурбованість, ми ж намагалися, старалися, ризикували....
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31.08.2022 18:52 Відповісти
Гросси на станцию не пустят. Вообще. Чтобы увидеть гранатомет лежащий на пульте управления? Грузовик со снарядами возле реактора?
Будет упираться - орки его пристрелят. Так, что международный скандал гарантирован. А Гросси стоит привыкнуть к статусу туалетной бумаги, которой ху#ло вытирает свою жопу. Или достать свои яйца и приехать в сопровождении переводчиков из BlackWater.
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31.08.2022 18:54 Відповісти
Може й впустять, но не скрізь,куди захоче місія
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31.08.2022 18:57 Відповісти
Ось кацапи вам влаштують там шоу що обсеретесь і здрисните звідти на другий день.
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31.08.2022 18:55 Відповісти
Продовжать місію,якщо буде тяжке похмілля,а пива ще не підвезли.
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31.08.2022 18:56 Відповісти
доїхати б ще......
можливо помиляюсь але щось магате нагадує обсє.....
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31.08.2022 18:57 Відповісти
Та пусть обратно едут сегодня---один хер текст готов был вчера. Ни о чем и по немногу. Но с терминами заумными.
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31.08.2022 19:11 Відповісти
Нікополь побуде в тиші.
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31.08.2022 19:15 Відповісти
та й Марганець з Червоногригоровкою... забелемкали там все прибережне...досяжне..
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31.08.2022 19:53 Відповісти
А кто гандонам запретит обстрелы с Водяного и Каменки?
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31.08.2022 21:25 Відповісти
никто...но может хоть чуточку МАГАТЕ постесняются... слышно ведь нехило...
хотя надежды мало...
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31.08.2022 21:27 Відповісти
,, постесняются "- рассмешил. Кацапы наглые,беспринципные твари.
Даже если магатэшники и услышат что то,сразу будет ответ- это не мы это ВСУ да и вообще " какие ваши доказательства".
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01.09.2022 10:16 Відповісти
Если там будет представительство, по станции уже не сильно постреляешь.
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31.08.2022 20:56 Відповісти
Можу уявити, яку "резолюцію" ці "незалежні експерди" потім зліплять!
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01.09.2022 11:32 Відповісти
 
 