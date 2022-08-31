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Новини Підписання асоціації з ЄС
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Для членства України в ЄС не знадобляться роки у разі готовності Києва та Брюсселя діяти швидко, - Кулеба

кулеба

За готовності Києва та Брюсселя діяти швидко, на вступ України до ЄС можуть не знадобитися роки, він може статися значно швидше

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на "Форумі 2000" у Празі у середу.

"Ми імплементуємо рекомендації. І якщо ми готові діяти швидко, ЄС має діяти швидко також. Як ви сказали, можливо, членство в ЄС не відбудеться за ніч, але воно може відбутися за дві ночі, а не за роки. Це наш план", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що Україна знає, що на кону, і дуже віддана імплементації рекомендацій ЄС.

"Я думаю, ми всі заслуговуємо на трохи оптимізму. Тому що традиційно, коли хтось говорить про європейську інтеграцію України, природно, завжди додають таку пропозицію: "Ну-у-у, на це можуть піти роки, на це може піти багато часу. ". А що якщо ні? Три місяці тому ніхто не вірив, що Україна стане країною-кандидатом. Ми чули ту саму історію: "Ну-у-у, це триватиме багато років, поки це станеться", - зазначив глава українського МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба після зустрічі з Боррелем: "Підтримка ЄС триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України"

Автор: 

Євросоюз (13300) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Поки Зеля переслідує опозицію і відмикає її телеканали, за ЄС забудь.
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31.08.2022 18:58
+5
Кулеба, вы за две ночи нашу топ-коррупцию победите и схемы поломаете? Нет? Так о чём вообще речь и зачем заниматься этим словесным онанизмом, сори?
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31.08.2022 18:57
+5
За Брюссель, ми не сумніваємось. Але схематозники навіть під час війни все забули, коли побачили які бабки в Україну прийдуть. Всі потоки вже наперед розподілили. Активно за узурпацію влади взялись, щоб народ після Перемоги їм копняка не дав. Тому буде велика імітація та обіцянки ось-ось зробимо ті кляті реформи!
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31.08.2022 19:28
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Кулеба, вы за две ночи нашу топ-коррупцию победите и схемы поломаете? Нет? Так о чём вообще речь и зачем заниматься этим словесным онанизмом, сори?
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31.08.2022 18:57 Відповісти
А хто це буде робити над собою такий гвалт?
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31.08.2022 20:53 Відповісти
Поки Зеля переслідує опозицію і відмикає її телеканали, за ЄС забудь.
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31.08.2022 18:58 Відповісти
А кто и что вообще в Украине за опжоппозиция?вродиб как в ЗЕлёных всё в одно уже включено!
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31.08.2022 19:05 Відповісти
Як би ти жив в Україні, то знав би.
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31.08.2022 19:20 Відповісти
Хіба Зеленський переслідує Юлію Володимирівну чи Свободу? Чи у вас особисто опозиція владі Зеленського хтось інший?
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31.08.2022 19:24 Відповісти
У них є свої телеканали? Як би були він і їх би відімкнув, бо не терпить конкуренції.
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31.08.2022 19:30 Відповісти
Уряд Гройсмана своєю постановою вимикав з цифрового ефіру ВСІ канали з 1 вересня 2018 року. Влада була проти ЄС?
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31.08.2022 19:36 Відповісти
Бо тоді ще працювали аналогові телеканали.
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31.08.2022 19:50 Відповісти
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31.08.2022 19:53 Відповісти
Звичайно інший .жуля та свобода зникли.опозиція то ЄС
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31.08.2022 19:31 Відповісти
Європейський Союз опозиція? Ви в своєму розумі?
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31.08.2022 19:34 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє? Це партія Європейська Солідарність.
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31.08.2022 19:53 Відповісти
Це ти тупий. Якщо завтра якийсь уламок партії ригів, опзж наприклад, назве себе "Нєт антітєрорістічєской операції", то їх треба називати НАТО? Ти ж ненависну тобі "Батьківщину" береш в лапки?
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31.08.2022 19:58 Відповісти
Хто це тобі сказав що вона мені ненависна?
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31.08.2022 20:01 Відповісти
155%
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31.08.2022 19:05 Відповісти
ну поки коррупціонерів не посадять, половину слуги народу разом з Єрмаком то діла не буде. Бо зебіл за пару тисяч будет кацапам (як вже робив) паспорти України раздавати шо б вони собі ********* далі в ЄС
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31.08.2022 18:58 Відповісти
більшовицькі режими у ЄС не приймають
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31.08.2022 18:59 Відповісти
БЛА БЛА БЛА!КУЛЁБКА!
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31.08.2022 19:02 Відповісти
Як ти потрапив до Макаронії?
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31.08.2022 19:22 Відповісти
Вот эта тема нашего членства стала просто дрочить всех. Нет иного слова. То через 20 лет, или вчера, без пдч, или с ним, но потом. А макрон сказал что не точно. ЯО востановить---и точка. Иначе погибнем.
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31.08.2022 19:18 Відповісти
Який ЄС?!Яка Європа?!Такому клептократичному більшовицькому режиму,що перетворив країну на гулаг,та сегрегує громодян по сортах-місце у Митному Союзі.
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31.08.2022 19:21 Відповісти
З нашою корупцією, і педалюванням Констутуції нас там точно не чекають?
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31.08.2022 19:22 Відповісти
Там вся команда браковних? ... Хоч одна доросла людина серед цих балаболів є?
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31.08.2022 19:22 Відповісти
За Брюссель, ми не сумніваємось. Але схематозники навіть під час війни все забули, коли побачили які бабки в Україну прийдуть. Всі потоки вже наперед розподілили. Активно за узурпацію влади взялись, щоб народ після Перемоги їм копняка не дав. Тому буде велика імітація та обіцянки ось-ось зробимо ті кляті реформи!
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31.08.2022 19:28 Відповісти
все йде до побудови в країні тоталітарного режиму. Тільки в совкі розповідали байки про те що ось через п ятирячку побудуємо комунізм - і так кожну п ятирічку обіцянки цяцянки на вуха намотували наріду, а нам на вуха намотують вступ до ЄС - кожну п ятирічку, а по факту активно розбудовують тоталітарний режим з автократом на чолі
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31.08.2022 19:31 Відповісти
ермака на ростов???
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31.08.2022 19:33 Відповісти
Після того, як світ дізнався, що Zeкоманда ******** півтисячі вагонів з гуманітаркою на Запоріжжі, то вступу України до ЄС, прийдеться почекати, поки цих виродків із кварталу95 не винесе на вилах український народ.
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31.08.2022 19:42 Відповісти
Злодіїв до ЄС не приймають !
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31.08.2022 21:26 Відповісти
 
 