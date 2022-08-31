У Києві презентували центр збройної боротьби російської опозиції, який координує ексдепутат Держдуми Пономарьов
У Києві сьогодні, 31 серпня, презентували політичний центр збройної боротьби російської опозиції. До його складу увійшли представники легіону "Свобода Росії", куди належать громадяни Росії, що воюють в Україні проти регулярних російських військ, Російського добровольчого корпусу та Національної республіканської армії. Очолив об’єднання російський політик, депутат Держдуми з 2007 до 2016 року Ілля Пономарьов.
Як інформує Цензор.НЕТ, у коментарі телеканалу "Дом" він розповів про основні цілі організації.
"Виникла необхідність пояснювати свої дії для того, щоб була нормальна комунікація — і з українською, і з міжнародною владою, із засобами масової інформації. Саме тому вирішили в цій сфері розпочати координувати свої дії", — сказав опозиціонер.
Сторони-учасниці нової організації підписали декларацію, якою встановлюються засади діяльності російської збройної опозиції.
Також під час спілкування зі ЗМІ Пономарьов прокоментував справу про вбивство Дар'ї Дугіної.
"Це люди (Олександр та Дар'я Дугіни, — ред.), які несуть пряму відповідальність за початок війни. Дугін є головним ідеологом цієї війни, обґрунтував необхідність її створення. У питанні з Дугіною, я так розумію, головна емоція була в тому, що вона не просто є основними руками свого батька, а й те, що вона була головним підбурювачем вбивства 50 бійців полку "Азов" в колонії в Оленівці, вона безпосередньо до цього закликала. Те, що трапилося в Оленівці, ми розцінюємо як терористичний акт. З погляду партизан, це був такий захід у відповідь", — сказав російський опозиціонер.
Якщо говорити про партизанський рух у Росії, то, за словами Пономарьова, цілі їхньої діяльності визначені у спеціальному маніфесті.
"Їхні цілі — ті люди, які підтримують війну (проти України, — ред.), займаються розпалюванням цієї війни, її організацією та фінансуванням. Неважливо, чи носить людина погони чи не носить, важливо, що вона має стосунок до цієї війни. Вона або її пропагує, або забезпечує. І будь-яка така людина, на думку партизанів, є легітимною мішенню", — зазначив Пономарьов.
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квартал детектед
До біса їх всіх!
Скоріш за все це здійснено напередодні провокацій з жертвами, які росіяни ******* проводити, а потім звинувачувати у цьому Україну.
Спостерігаємо. А громадянам на окупованих територіях рекомендуємо найближчими днями не вести дітей до шкіл. https://t.me/operativnoZSU/39114
- Тому що мовою не оближеш, а язиком - пажалуста!
псевдо-опозиция - это удобная крыша для прикрытия фсбшной агентуры
Хотя Пономарев..единственный депутат ДурьДумы образца 1 марта 2014 года кто проголосовал против войны...Валька Полстакана обалдела на табло глядя :Один против...воздержалось Ноль..принято единогласно...
Хотя по правде говоря я это знал и без Отена...от украинского историка Володимира Билиньского...его трилогия есть в свободной продаже...
- оголошенням про створення збройної російської опозиції від Пономарьова/Арестовича/Геращенка
- "Конгресом вільної Росії" у Вільнюсі (Арестович там серед спікерів, як і Пономарьов)
- зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Празі, де будуть обговорювати візові обмеження для громадян РФ
Тема "хароших рускіх" заходить зразу з кількох боків
(с) Євген Магда
Російська опозиція створює в Києві центр збройної (вооруженной) боротьби (!!) з назвою "Свобода России".
Очолить це діло Ілья Пономарьов. Відбудеться презентація і круглий стіл за участю - барабанний дріб - Олексія Арестовича і
Антона Геращенка.
Але у це дійство втягнуті і деякі хороші люди (сумую).
Бородаті дядьки замість того, щоб замочити ***** табакеркою і щось спробувати зробити зі своєю країною, в Україні (!!) виборюватимуть свободу Росії.
Ну по-перше, свободу не Росії треба, а народам, які в РФ, а по-друге, від кого її виборювати саме тут?
Це треба було робити році так у 2007-2008 в Москві.
Зараз уже все роблять, і - що цікаво - без хороших русскіх.
Втім, восторжені і вдячні прихильниці все ще шукають блєска в глазах.
(с) Андрій Смолій
Начнет собирать донаты на свою "ирландскую республиканскую армию".
Потом продаст всех их своему начальству из ГРУ РФ.
і да, тільки не кажіть про "бандерівське смузі" - ця "зброя відчаю" - ганьба сцикливої, жлобистої зеленої влади
Все це операція ФСБ ,яку підтримують русскоязичні малороси, що застряглі в совку, де "ми же братья".
Арестович і Геращенко, а Аваков пізніше підтягнеться, Як і всі"слуги"для обнімашек с "хорошими русскими"?