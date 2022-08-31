У Києві презентували центр збройної боротьби російської опозиції, який координує ексдепутат Держдуми Пономарьов

У Києві сьогодні, 31 серпня, презентували політичний центр збройної боротьби російської опозиції. До його складу увійшли представники легіону "Свобода Росії", куди належать громадяни Росії, що воюють в Україні проти регулярних російських військ, Російського добровольчого корпусу та Національної республіканської армії. Очолив об’єднання російський політик, депутат Держдуми з 2007 до 2016 року Ілля Пономарьов.

Як інформує Цензор.НЕТ, у коментарі телеканалу "Дом" він розповів про основні цілі організації.

"Виникла необхідність пояснювати свої дії для того, щоб була нормальна комунікація — і з українською, і з міжнародною владою, із засобами масової інформації. Саме тому вирішили в цій сфері розпочати координувати свої дії", — сказав опозиціонер.

Сторони-учасниці нової організації підписали декларацію, якою встановлюються засади діяльності російської збройної опозиції.

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Також під час спілкування зі ЗМІ Пономарьов прокоментував справу про вбивство Дар'ї Дугіної.

"Це люди (Олександр та Дар'я Дугіни, — ред.), які несуть пряму відповідальність за початок війни. Дугін є головним ідеологом цієї війни, обґрунтував необхідність її створення. У питанні з Дугіною, я так розумію, головна емоція була в тому, що вона не просто є основними руками свого батька, а й те, що вона була головним підбурювачем вбивства 50 бійців полку "Азов" в колонії в Оленівці, вона безпосередньо до цього закликала. Те, що трапилося в Оленівці, ми розцінюємо як терористичний акт. З погляду партизан, це був такий захід у відповідь", — сказав російський опозиціонер.

Якщо говорити про партизанський рух у Росії, то, за словами Пономарьова, цілі їхньої діяльності визначені у спеціальному маніфесті.

"Їхні цілі — ті люди, які підтримують війну (проти України, — ред.), займаються розпалюванням цієї війни, її організацією та фінансуванням. Неважливо, чи носить людина погони чи не носить, важливо, що вона має стосунок до цієї війни. Вона або її пропагує, або забезпечує. І будь-яка така людина, на думку партизанів, є легітимною мішенню", — зазначив Пономарьов.

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