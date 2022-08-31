Окупант, що воює на Харківщині: "При удобном случае, нах#й, лучше домой свалить, бл#ть, живым", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський військовий, знаходячись в Харківській області, розповідає про бажання при першій можливості втекти, щоб залишитись живим у війні з Україною.

Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант розповідає, що знаходиться за Ізюмом, у Комишувасі: "У нас ни прикрытия, ничего. Вывести нас не могут короче. Ну типа комендатура, блять, говорит "х#й вам, идите воюйте". Да при удобном случае, нах#й, лучше домой свалить, бл#ть, живым, нах#й, вернуться, бл#ть"

Він також незадоволений діями командирів: "#блище набить нах#й да и уехать. Танки-х#янки, а наступать нечем и сколько здесь еще сидеть".

Також читайте: Військовий РФ розповідає другу про загиблих в Україні і втрату танка: "200-х и 300-х дохрена", - перехоплення ГУР. АУДIО