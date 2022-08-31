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Новини Війна
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Окупант, що воює на Харківщині: "При удобном случае, нах#й, лучше домой свалить, бл#ть, живым", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський військовий, знаходячись в Харківській області, розповідає про бажання при першій можливості втекти, щоб залишитись живим у війні з Україною.

Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант розповідає, що знаходиться за Ізюмом, у Комишувасі: "У нас ни прикрытия, ничего. Вывести нас не могут короче. Ну типа комендатура, блять, говорит "х#й вам, идите воюйте". Да при удобном случае, нах#й, лучше домой свалить, бл#ть, живым, нах#й, вернуться, бл#ть"

Він також незадоволений діями командирів: "#блище набить нах#й да и уехать. Танки-х#янки, а наступать нечем и сколько здесь еще сидеть".

Також читайте: Військовий РФ розповідає другу про загиблих в Україні і втрату танка: "200-х и 300-х дохрена", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17143) розвідка (3854) Харківщина (6054) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+26
знаю что свиноцабаки читают Цензор...!
хочу спросить их, ну что твари подзаборные - получили здесь по епальнику...?
задницы свои порвут перед мониторами - но не никто не ответит...!!!
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31.08.2022 19:26
+18
Ты чо падла, родину не любишь?
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31.08.2022 19:22
+13
а не пойти ли тебе Иван вслед крейцеру МацКва...?
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31.08.2022 19:31
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Ты чо падла, родину не любишь?
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31.08.2022 19:22 Відповісти
знаю что свиноцабаки читают Цензор...!
хочу спросить их, ну что твари подзаборные - получили здесь по епальнику...?
задницы свои порвут перед мониторами - но не никто не ответит...!!!
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31.08.2022 19:26 Відповісти
а не пойти ли тебе Иван вслед крейцеру МацКва...?
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31.08.2022 19:31 Відповісти
ты пасть закрой выродок свиноцабачий...!
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31.08.2022 19:52 Відповісти
слушай внимательно свинорус - вашего свинячего русскоязычного язика нет...\это вы просто всё везде своровали...!\
разговор защитников Украины...!!!
https://t.me/c/1457892982/24202
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31.08.2022 20:04 Відповісти
кацапський акцент однозначний... хз про що ти
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31.08.2022 19:37 Відповісти
Навіщо вслухатися в якісь акценти?Оця матюклива субстанція ніколи самостійно нікуда не "сваліт"-тільки в мішку,чи по частинах 189 можливостей "сваліть" уже було.Тікай, дурню,живий хоч будеш.
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01.09.2022 11:40 Відповісти
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31.08.2022 19:55 Відповісти
Давай плєшенФюрер , готуйся до пекла
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31.08.2022 22:55 Відповісти
Не буде нагоди зє#атися назад кацапу. ***** вирішило вбити якнайбільше рабокацапів у війні. Одина шанс - здатися у полон ЗСУ. Але не кожен кацап навіть раз у житті може зробити щось розумне (у полон).
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31.08.2022 20:02 Відповісти
...ваня беги на болота мацковии, там твое место...
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01.09.2022 08:16 Відповісти
 
 