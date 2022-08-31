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Громадян, що повертаються в Україну, не можуть не пустити навіть без документів, але краще мати хоча б паспорт в "Дії", - Держприкордонслужба

гпсу

Українці і досі можуть виїхати за кордон за внутрішнім паспортом і вивезти дитину за свідоцтвом про народження.

Про це заявив заступник начальника відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Віктор Сампір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Під час дії в Україні воєнного стану виїхати за межі України можна за паспортом громадянина України і зі свідоцтвом про народження дитини. Тобто діти можуть перетинати український кордон по свідоцтву про народження, а дорослі - без закордонного паспорта, але треба вивчати умови в'їзду до тієї європейської країни, куди слідує особа. Щоб не вийшло так, що ми відповідно до нашого законодавства такого громадянина по внутрішньому паспорту пропустимо, а, наприклад, в Польщі дивляться, з якого регіону особа, чи в тому регіоні України проводяться бойові дії чи не проводяться, де вона прописана, чи є в неї там можливість виготовити закордонний паспорт тощо. Тобто вже вони вивчають умови в'їзду", - зауважив посадовець.

Водночас наразі людина не може повернутись з-за кордону за паспортом в "Дії".

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"На сьогодні чинне законодавство не врегульовує це питання. Тому паспорт у "Дії" стане допоміжним елементом і полегшить ваш перетин кордону. Якщо хтось за кордоном втратив закордонний паспорт, то паспорт в "Дії" полегшить можливість встановити особу та підтвердити, що це дійсно є громадянин України. Якщо ви за кордоном втратили український паспорт, зіпсували чи строк дії закінчився, тоді потрібен інший документ, який дасть право на в'їзд в Україну - це посвідчення особи на повернення в Україну, його видають українські посольства та консульства", - повідомив Сампір.

Він підкреслив, що в будь-якому випадку громадяни мають пам'ятати, що відповідно до закону "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України" жоден громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд на територію України. Це також стосується людей, яких пропустили до Європи за спрощеною процедурою.

Автор: 

Держприкордонслужба (5917) кордон (4748) закордонний паспорт (185) паспорт (1150) переселенці (974) Дія (1114)


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Нагадайте, кого не впускали в Україну навіть з паспортом.
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31.08.2022 19:34 Відповісти
"відповідно до закону "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України" жоден громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд на територію України." Джерело:

Ага. Корбану про це розкажіть.
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31.08.2022 19:34 Відповісти
ЗЕ, ти же обещаль!
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31.08.2022 19:41 Відповісти
зелене поле Чудес
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31.08.2022 19:36 Відповісти
Украинская блогерша Олена Требушна на своей странице рассказала как слуги народа сдавали Запорожскую область ...путлерским шакала вместе с ЗАЭС...
Это капец...я в шоке миллиарды уплыли в кормушку ЗеКодломойских..грабили даже гуманитарку прибывавшую со всего мира в порт Бердянск...
Вот это даааа.....
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31.08.2022 20:27 Відповісти
https://youtu.be/VlUMXLw2RUU https://youtu.be/VlUMXLw2RUU

в цьому мвіжому короткому ролику йдеться про масові крадіжки гуманітарки організовані з ОПи і єрмаком персонально.
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31.08.2022 20:47 Відповісти
Як кажуть у відомих колах... *галимая брехня* Вас не впустять до Болгарії сухопутними пунктами навіть якщо у Вас паспорт є, але не біометрічний! Про внутрішній паспорт і мови нема. Вас випустять з Туреччини з любим паспортом, але тільки з міжнародного аеропорту і тільки авіаційним транспортом. Але Вас не випустять з аеропорту ні в Греції, ні в Румунії, ні в Болгарії і більшості європейських країн.. Тільки транзит. Вас не пустять у Туреччину, якщо у Вас нема біометричного паспорта. Чотири місяці з початку війни впускали... зараз тільки випускають. І на кого розрахована ця маячня?
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31.08.2022 22:09 Відповісти
 
 