Усі навчальні заклади Мелітополя переїхали до Запоріжжя, навчання розпочнеться у вересні в онлайн-форматі, - мер Федоров
Школи, коледжі, технікуми, училища та університети тимчасово окупованого Мелітополя переїхали до Запоріжжя. Навчання відбуватиметься онлайн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Усі мелітопольські школи, коледжі, технікуми, училища та університети переїхали до Запоріжжя і зареєстровані тут. Усіх учнів переведено на наступний рік, а студентів – на наступний курс", - йдеться в повідомленні.
Навчальний рік мелітопольські учні та студенти розпочнуть онлайн. Учителі відправлятимуть матеріали на онлайн-платформу, а школярі виконуватимуть завдання у зручний час.
"Батьки, чиї діти перебувають за кордоном, а також усі, кому не підходить формат дистанційного навчання, можуть обрати інші форми: екстернат чи сімейну. При цьому учні вивчатимуть весь матеріал самостійно, після чого їх знання будуть оцінюватись під час щорічної онлайн-атестації", - роз'яснює міський голова.
Документи про освіту українського зразка будуть визнані в Україні та всіх провідних країнах світу.
Нагадаємо, окупанти завезли на Запоріжжя 500 освітян з РФ – вчителів історії, російської мови, літератури, освітян початкової школи.
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