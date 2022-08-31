П’ять країн ЄС-сусідів Росії обговорять обмеження в’їзду для громадян РФ, – МЗС Литви

Литва вітає рішення Європейського Союзу зупинити дію спрощеного візового режиму з Росією.

Про це сказав міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Литва втішена, я втішений, що проблеми прикордонних (до Росії – ред.) країн щодо російських громадян, які приїздять на нашу територію з шенгенськими візами, були визнані. Було визнано, що ми маємо можливість шукати національне або регіональне вирішення для питань нашої національної безпеки на кордонах", – прокоментував Ландсбергіс.

Він додав, що тепер країни-члени блоку, які межують із Росією, повинні почати роботу над пошуком такого рішення.

"Тепер ми, п’ять країн – три держави Балтії, Польща та Фінляндія – повинні знайти регіональне рішення того, як ми підійдемо до питання національної безпеки щодо людей, які перетинають кордон із Росії з російськими паспортами та шенгенськими візами до наших країн або через наші країни далі до Європи", – додав голова литовського МЗС.

Планується, що зустріч представників п’яти держав відбудеться в найближчу п’ятницю.

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Раніше 31 серпня Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував зупинку дії спрощеного візового режиму для громадян Росії. При цьому він зазначив, що сусідні з Росією країни можуть вдаватися до заходів на національному рівні, аби обмежити доступ до блоку через свої кордони, у відповідності до Кодексу Шенгенської зони ЄС.