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Новини Санкції проти Росії
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П’ять країн ЄС-сусідів Росії обговорять обмеження в’їзду для громадян РФ, – МЗС Литви

литва,кордон

Литва вітає рішення Європейського Союзу зупинити дію спрощеного візового режиму з Росією.

Про це сказав міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Литва втішена, я втішений, що проблеми прикордонних (до Росії – ред.) країн щодо російських громадян, які приїздять на нашу територію з шенгенськими візами, були визнані. Було визнано, що ми маємо можливість шукати національне або регіональне вирішення для питань нашої національної безпеки на кордонах", – прокоментував Ландсбергіс.

Він додав, що тепер країни-члени блоку, які межують із Росією, повинні почати роботу над пошуком такого рішення.

"Тепер ми, п’ять країн – три держави Балтії, Польща та Фінляндія – повинні знайти регіональне рішення того, як ми підійдемо до питання національної безпеки щодо людей, які перетинають кордон із Росії з російськими паспортами та шенгенськими візами до наших країн або через наші країни далі до Європи", – додав голова литовського МЗС.

Планується, що зустріч представників п’яти держав відбудеться в найближчу п’ятницю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністри закордонних справ ЄС домовились зупинити спрощений візовий режим з Росією, - Боррель

Раніше 31 серпня Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував зупинку дії спрощеного візового режиму для громадян Росії. При цьому він зазначив, що сусідні з Росією країни можуть вдаватися до заходів на національному рівні, аби обмежити доступ до блоку через свої кордони, у відповідності до Кодексу Шенгенської зони ЄС.

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віза (731) кордон (4748) Литва (2369) Шенген (116)


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це розуміє тільки той хто був в братскому ссср.. фашисти і жабоїди ніколи не збагнуть
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31.08.2022 19:55 Відповісти
Відгородити ЛЕПРОЗОРІЙ від цивілізованого світу!
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31.08.2022 20:03 Відповісти
Бо вони розуміють, що нормальних кацапів не існує.
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31.08.2022 20:06 Відповісти
Це для тих, хто вже знає братський запах "русского сапога".
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31.08.2022 20:06 Відповісти
початок Міжморья чи продовження?
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31.08.2022 20:14 Відповісти
Украина требует запретит въезд московитам в ЕС , при этом сама пускает московитов в Украину по визам .

где логика ?
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31.08.2022 21:32 Відповісти
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31.08.2022 21:37 Відповісти
 
 