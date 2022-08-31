Міноборони подало до Ради пропозиції щодо законодавчого врегулювання військового обліку для жінок

Міністерство оборони України внесло законопроєкт до Ради, яким пропонується врегулювати питання постановки жінок на військовий облік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала заступник міністра оборони Ганна Маляр

Вона зазначила: "Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Зараз працюємо над законопроєктом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламента.

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Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають.

Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.

Ще раз нагадую - йдеться про ДОБРОВІЛЬНУ постановку на військовий облік.

Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою".

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