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Міноборони подало до Ради пропозиції щодо законодавчого врегулювання військового обліку для жінок

маляр

Міністерство оборони України внесло законопроєкт до Ради, яким пропонується врегулювати питання постановки жінок на військовий облік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала заступник міністра оборони Ганна Маляр

Вона зазначила: "Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Зараз працюємо над законопроєктом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламента.

Також читайте: До жінок, які до 1 жовтня не стануть на військовий облік, жорсткі санкції одразу не застосовуватимуться, - "слуга народу" Веніславський

Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають.

Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.

Ще раз нагадую - йдеться про ДОБРОВІЛЬНУ постановку на військовий облік.

Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий облік жінок: у Міноборони дали роз’яснення - працюють над скороченням переліку спеціальностей та відтермінуванням до завершення особливого періоду

Автор: 

жінки (622) Міноборони (7289)


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Топ коментарі
+9
А скільки "зелених" в армії чи на передовій?!!! Може з себе треба починати нешановні!
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31.08.2022 20:08
+8
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31.08.2022 20:34
+7
Слава тобі Боже, тепер лєнка скумбрія зможе стати на військовий облік.
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31.08.2022 20:11
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ага, добровільна згода... все починається з красивих і правильних обіцянок, а потім як завжди
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31.08.2022 20:05 Відповісти
А скільки "зелених" в армії чи на передовій?!!! Може з себе треба починати нешановні!
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31.08.2022 20:08 Відповісти
Слава тобі Боже, тепер лєнка скумбрія зможе стати на військовий облік.
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31.08.2022 20:11 Відповісти
Хай їдуть до Львова, Чернівців чи Тернополя. Там усіх беруть.
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31.08.2022 20:39 Відповісти
Или в Запорожье
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31.08.2022 22:02 Відповісти
Приезжай в Харьков,похлопочу за родственников,может сразу на фронт попадут.
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31.08.2022 22:00 Відповісти
Має бути для всіх добровільно.А то якийсь абсурд виходить.Тут гендерна рівність,а тут повинності.
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31.08.2022 20:19 Відповісти
Ст.24 Конституции Украины запрещает привилегии по половому признаку,но кому нужна та Конституция.Женщины это не равный пол ,а привилегированный.
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31.08.2022 22:02 Відповісти
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31.08.2022 20:34 Відповісти
 
 