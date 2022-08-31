Пам’ятники Катерині II та Суворову треба передати в музеї, - Одеська ОВА. ФОТО

Одеська ОВА вважає, що міськрада Одеси має невідкладно вирішити, згідно з чинним законодавством, питання про демонтаж і передачу до музею пам’ятника російській імператриці Катерині II.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив 31 серпня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на брифінгу "Оперативна та безпекова ситуація в області".

"Коли йдеться про процеси декомунізації та дерусифікації, то пам’ятник російській імператриці Катерині II треба прибирати (з публічного простору - ред.). Така моя особиста точка зору. Що стосується офіційної позиції обласної військової адміністрації, яку підтримав Президент України, то вона полягає в тому, що в міської влади наявні всі механізми, щоб законно вирішити це питання", - зазначив Братчук.

Він акцентував, що для цього у міськради є всі повноваження і можливості, просто належить діяти згідно з вимогами чинного законодавства.

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Варто зауважити, що днями перший заступник голови ОВА Борис Волошенков надіслав офіційного листа меру Одеси Геннадію Труханову, в якому звернув увагу, що "пам’ятник засновникам Одеси (Катерині ІІ) та пам’ятник Суворову у встановленому законом порядку під охорону держави як об’єкти культурної спадщини не приймалися, а отже для вжиття заходів з їх демонтажу відсутня необхідність в отриманні спеціальних дозволів в Міністерстві культури та інформаційної політики України або інших органах охорони культурної спадщини".

З урахуванням цього, ОВА рекомендувала розглянути питання щодо їх виключення з публічного простору шляхом перенесення їх до музеїв", керуючись рекомендаціями Експертної ради з питань декомунізації та дерусифікації, створеної наказом Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський відреагував 1 серпня на петицію, яку підтримали понад 25 тисяч громадян, щодо знесення пам'ятника Катерині II в Одесі та запропонував Одеській міськраді розглянути це питання відповідно до компетенції. Водночас глава держави наголосив на важливості захисту національних інтересів та очищення громадського простору від об'єктів та пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи.