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Пам’ятники Катерині II та Суворову треба передати в музеї, - Одеська ОВА. ФОТО

одеса,катерина,іі

Одеська ОВА вважає, що міськрада Одеси має невідкладно вирішити, згідно з чинним законодавством, питання про демонтаж і передачу до музею пам’ятника російській імператриці Катерині II.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Укрінформ, про це заявив 31 серпня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на брифінгу "Оперативна та безпекова ситуація в області".

"Коли йдеться про процеси декомунізації та дерусифікації, то пам’ятник російській імператриці Катерині II треба прибирати (з публічного простору - ред.). Така моя особиста точка зору. Що стосується офіційної позиції обласної військової адміністрації, яку підтримав Президент України, то вона полягає в тому, що в міської влади наявні всі механізми, щоб законно вирішити це питання", - зазначив Братчук.

Пам’ятники Катерині II та Суворову треба передати в музеї, - Одеська ОВА 01

Він акцентував, що для цього у міськради є всі повноваження і можливості, просто належить діяти згідно з вимогами чинного законодавства.

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Варто зауважити, що днями перший заступник голови ОВА Борис Волошенков надіслав офіційного листа меру Одеси Геннадію Труханову, в якому звернув увагу, що "пам’ятник засновникам Одеси (Катерині ІІ) та пам’ятник Суворову у встановленому законом порядку під охорону держави як об’єкти культурної спадщини не приймалися, а отже для вжиття заходів з їх демонтажу відсутня необхідність в отриманні спеціальних дозволів в Міністерстві культури та інформаційної політики України або інших органах охорони культурної спадщини".

Пам’ятники Катерині II та Суворову треба передати в музеї, - Одеська ОВА 02

З урахуванням цього, ОВА рекомендувала розглянути питання щодо їх виключення з публічного простору шляхом перенесення їх до музеїв", керуючись рекомендаціями Експертної ради з питань декомунізації та дерусифікації, створеної наказом Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський відреагував 1 серпня на петицію, яку підтримали понад 25 тисяч громадян, щодо знесення пам'ятника Катерині II в Одесі та запропонував Одеській міськраді розглянути це питання відповідно до компетенції. Водночас глава держави наголосив на важливості захисту національних інтересів та очищення громадського простору від об'єктів та пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи.

Автор: 

Катерина ІІ (21) Одеса (5428) пам'ятник (926) Суворов (14) Братчук (145)


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Топ коментарі
+52
Какой музей? Чтоб был шанс восстановить их?
Переплавить и перемолоть!!!
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31.08.2022 20:05
+38
Перемолоти з трухановим і його двума російським паспортами.
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31.08.2022 20:18
+27
Навіщо ?
Цих двох треба у смітних. Плюс тих , хто пропонує хитрий хід з музеєм.
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31.08.2022 20:08
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Погрузіть їх на крейсер москву, хай там зберігаються.
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31.08.2022 22:30 Відповісти
Забулося....як козаків знищували ця простітутка?! Який музей,на кулі переплавити і по кацапам за українців мстити,мстити,мстити!
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31.08.2022 22:32 Відповісти
Який музей? Це ж новодел. Чи чинуша мріє дочекатись москалів?
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31.08.2022 22:32 Відповісти
У мене два питання!
1) - У які такі "музеї"?
2) - Нах*я нам такі музеї?
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31.08.2022 22:51 Відповісти
какой нах музей! переплавить!
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31.08.2022 23:00 Відповісти
аккуратно демонтировать, упаковать в ящик специальной формы и отправить на Козляндию - вперед ногами.
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31.08.2022 23:17 Відповісти
Ну вот ещё не хватало мацкавитам задаром подарки высылать, пусть платят, если уж так им дороги эти памятники: за каждую статую половина наших пленённых азовцев.
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01.09.2022 00:22 Відповісти
Какой музей - либо в цирк либо в музей марианской впадины.
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31.08.2022 23:32 Відповісти
Подаруйте шльондру мадярам, а задохлика сербам.
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31.08.2022 23:50 Відповісти
Теж вважаю, що не в музей відправити, а відвезти на кордон з росією. Не потрібні ці пам'ятники українцям. Щоб ніхто не мав спокуси чи надії перенести з музея назад на площі Одеси
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01.09.2022 00:34 Відповісти
Насколько я знаю, памятник катерине установил гурвиц, будучи тогда в партии "наша Украина". Там какой-то коммунистический памятник был, то он заменил на это. Хрен редьки не слаще.
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01.09.2022 00:45 Відповісти
памятники дешевой придорожной шалаве катьке и заднеприводному сашке должны быть сбережены и посажены в клетку, чтобы показывать будущим поколениям украинцев какие их деды-прадеды были долбодятлы, ориентируясь на кацапию...
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01.09.2022 05:50 Відповісти
***** замуруйте и поставьте рядом...
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01.09.2022 08:14 Відповісти
Разве приказа военного коменданта недостаточно для
утилизации памятника *******?
Ктот против расстрелять на месте, можно даже до второго числа подождать
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01.09.2022 13:29 Відповісти
На місці цих пам"ятників встановити пам"ятники українським патріотам В"ЯЧЕСЛАВУ ЧОРНОВОЛУ та ВАСИЛЮ СТУСУ. які все життя боролись за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ !
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01.09.2022 14:58 Відповісти
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