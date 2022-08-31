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Новини Війна
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В Євросоюзі вважають, що війна в Україні не припиниться найближчим часом, - Боррель

боррель

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що найближчим часом агресивна війна Росії проти України не завершиться.

Про це Боррель сказав у Празі на пресконференції після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми також обмінялися думками щодо більш ширшого контексту війни в Україні. Ми погодились, що ми повинні бути підготовленими відповідати на негативні наслідки цієї російської агресії проти України, яка, на жаль, схоже, що не буде припинятися у найближчий час", - наголосив Боррель.

При цьому, як зазначив високий представник ЄС, війна стосується не лише Росії і України, а безпеки і стабільності усього європейського континенту, і, більше того, має ширші наслідки в усьому світі.

"Ми обговорили, для прикладу, катастрофічний вплив, який може мати ця війна, якщо Росія продовжить грати в азартні ігри довкола українських атомних станцій, особливо у Запоріжжі", - підкреслив Боррель.

Також він сказав, що міністри сьогодні обговорили політичну, воєнну, економічну і гуманітарну підтримку для України. "І ми наполягаємо, що залишаємося єдиними у нашій відповіді на війну Росії, на її зловмисну глобальну поведінку", - сказав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі країни ЄС підтримали створення воєнної місії для навчання українських військових, - Боррель

Автор: 

Євросоюз (13300) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
руками Украины решили придушить эту паРашу...???
просто ваши армии не смогли бы вас защитить...!\сейчас может и смогут - Украина выбила почти всех боеспособных вояк ********** - сейчас перерабатывает ещё боеспособное мясо...!\
так что вы уже начали дышать поспокойней...?
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31.08.2022 20:22
+6
Як так не приниться війна у найближчий час? люся абдристовіч вже запевнив всіх ідіотів73%, що війна закінчиться до зими. Бо теплолюбиві буряти і калмики не витримають українських морозів
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31.08.2022 20:18
+5
ЄС спонсар цієї війни через придбання газу та нафти у рашистів, тому так може тягнутися довго ця війна "дякувати" спонсарам .
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31.08.2022 20:38
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Кмітливі Шерлоки )))
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31.08.2022 20:14 Відповісти
Як так не приниться війна у найближчий час? люся абдристовіч вже запевнив всіх ідіотів73%, що війна закінчиться до зими. Бо теплолюбиві буряти і калмики не витримають українських морозів
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31.08.2022 20:18 Відповісти
Полковник Люся Абдрыстович!!!
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31.08.2022 20:30 Відповісти
"І ми наполягаємо, що залишаємося єдиними у нашій відповіді на війну Росії, на її зловмисну глобальну поведінку", - сказав Боррель. серед "єдиних" європейці повно таких, котрі підтримують рашистського куйла.Саме через це найближчим часом не закінчиться війна.Без допомоги США .Англії.та Польщі ,та Прибалтійських країн ,війна триватиме ще довго.
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31.08.2022 20:19 Відповісти
Звичайно не припиниться. Мінімум 3 роки. Може бути й 10 або 12 років, але однозначно рф програє.
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31.08.2022 20:21 Відповісти
руками Украины решили придушить эту паРашу...???
просто ваши армии не смогли бы вас защитить...!\сейчас может и смогут - Украина выбила почти всех боеспособных вояк ********** - сейчас перерабатывает ещё боеспособное мясо...!\
так что вы уже начали дышать поспокойней...?
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31.08.2022 20:22 Відповісти
шо знову зрада? заспокійся уже, не дали би вони нам своєї зброї і грошей то протрималися би ми місяці 2 від сили, так що не треба розказувати про своє всесилля і бездіяльність інших щодо цієї війн
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31.08.2022 20:28 Відповісти
дали оружие не ЕС - а страны входящие в ЕС...!\и боррель не в первых рядах...\
и читай внимательно, написано не об оружии - а о готовности армии защищать страну...!
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31.08.2022 20:35 Відповісти
ЕС дає фінансову допомогу так що не надо ля-ля
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31.08.2022 21:57 Відповісти
Боррель ще один спонсор тероризму
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31.08.2022 20:25 Відповісти
багато чого залежить і від бажання Європи якнайскоріше закінчити війну біля її кордону.... чи не дуже нагнівити *****... бо санкції які часткові або з виключенням для окремих хитрованів дуже поганий прецедент... та й холодна зима на порозі аргументів не додає...
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31.08.2022 20:25 Відповісти
Ви думали та чекали, що ***** захопить Україну за три дні. Зараз ви нюняєте про те , що війна буде довгою. Пророки нікчемні.
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31.08.2022 20:27 Відповісти
Відкрив Америку.....
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31.08.2022 20:31 Відповісти
ЄС спонсар цієї війни через придбання газу та нафти у рашистів, тому так може тягнутися довго ця війна "дякувати" спонсарам .
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31.08.2022 20:38 Відповісти
якшо надавати зброю поштучно то можна воювати і десятиліттями...використовуючи Україну як полігон для навчань
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31.08.2022 20:47 Відповісти
А можно і не надавати,то через пів року ти будеш валати шо ***** то призедент світу ,хай бог вас стороне ,від таких думок
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01.09.2022 00:32 Відповісти
Сидячи в Єропейських кабінетах,можна воювати
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31.08.2022 20:49 Відповісти
По-перше,перестаньте спонсорувати тероризм,купуючи у раші газ.
І по-друге,ви самі були не озброєні,збираєте по каплі для українців,щоб здержувати(не наступати!) орків.Є надія,що ленд-ліз запрацює і ми задавимо імперію зла.
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31.08.2022 21:00 Відповісти
Озабоченці, а чому в Лівіїї, Югославії тощо ви воювали, а у нас зась?
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31.08.2022 21:12 Відповісти
за три дні до Києва... Дійшли? За три дні після України - дійдуть до європи. Хочите каву з ранку пити у ....? Пийте поки..., якщо зможете!
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31.08.2022 22:33 Відповісти
политические проституты ЕС, толстые генералы НАТЫ ждут пенсии...Позор идиотам-не способны дать новое оружие ВСУ.
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01.09.2022 08:06 Відповісти
Яка розумна людина...
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01.09.2022 09:47 Відповісти
Ага, і вони зроблять усе можливе, щоб ця війна тривала якнайдовше!
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01.09.2022 11:37 Відповісти
 
 