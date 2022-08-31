В Євросоюзі вважають, що війна в Україні не припиниться найближчим часом, - Боррель

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що найближчим часом агресивна війна Росії проти України не завершиться.

Про це Боррель сказав у Празі на пресконференції після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми також обмінялися думками щодо більш ширшого контексту війни в Україні. Ми погодились, що ми повинні бути підготовленими відповідати на негативні наслідки цієї російської агресії проти України, яка, на жаль, схоже, що не буде припинятися у найближчий час", - наголосив Боррель.

При цьому, як зазначив високий представник ЄС, війна стосується не лише Росії і України, а безпеки і стабільності усього європейського континенту, і, більше того, має ширші наслідки в усьому світі.

"Ми обговорили, для прикладу, катастрофічний вплив, який може мати ця війна, якщо Росія продовжить грати в азартні ігри довкола українських атомних станцій, особливо у Запоріжжі", - підкреслив Боррель.

Також він сказав, що міністри сьогодні обговорили політичну, воєнну, економічну і гуманітарну підтримку для України. "І ми наполягаємо, що залишаємося єдиними у нашій відповіді на війну Росії, на її зловмисну глобальну поведінку", - сказав Боррель.

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