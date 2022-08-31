За півроку війни Україна витратила 17 млрд грн на фінансування лікарень на окупованих територіях, - МОЗ

На тимчасово окупованих з початку повномасштабного вторгнення територіях продовжують працювати 649 лікарень, вони продовжують фінансуватися з українського бюджету.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За словами урядовця, Україна продовжує фінансувати кожен медичний заклад в окупації, з яким вдалося встановити зв'язок. Кошти спрямовують на підтримку роботи лікарень, зокрема на зарплати медикам.

"Щомісяця медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та ті, які дотичні до лінії фронту, отримують 1/12 обсягу річного фінансування. За рахунок цих коштів, зокрема, виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації. Це наша принципова позиція - підтримувати кожну лікарню, у якій працюють наші медики і надають медичну допомогу нашим пацієнтам, які опинилися в тимчасовій окупації", - сказав Яременко.

Зокрема в липні лікарням на непідконтрольних Україні територіях і тим, які працюють у фронтових зонах, Національна служба здоров'я перерахувала 2,6 млрд грн. За пів року повномасштабного вторгнення загальна сума коштів, перерахованих таким закладам за Програмою медичних гарантій, склала 17 млрд грн.

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