За півроку війни Україна витратила 17 млрд грн на фінансування лікарень на окупованих територіях, - МОЗ
На тимчасово окупованих з початку повномасштабного вторгнення територіях продовжують працювати 649 лікарень, вони продовжують фінансуватися з українського бюджету.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
За словами урядовця, Україна продовжує фінансувати кожен медичний заклад в окупації, з яким вдалося встановити зв'язок. Кошти спрямовують на підтримку роботи лікарень, зокрема на зарплати медикам.
"Щомісяця медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та ті, які дотичні до лінії фронту, отримують 1/12 обсягу річного фінансування. За рахунок цих коштів, зокрема, виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації. Це наша принципова позиція - підтримувати кожну лікарню, у якій працюють наші медики і надають медичну допомогу нашим пацієнтам, які опинилися в тимчасовій окупації", - сказав Яременко.
Зокрема в липні лікарням на непідконтрольних Україні територіях і тим, які працюють у фронтових зонах, Національна служба здоров'я перерахувала 2,6 млрд грн. За пів року повномасштабного вторгнення загальна сума коштів, перерахованих таким закладам за Програмою медичних гарантій, склала 17 млрд грн.
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Ай, молодці!
І чому тоді ця влада відкривала справу за "фінансування тероризму" по вугіллю, яке закуповували із шахт з українською реєстрацією в 2014-2016 роках з ордло?
За рахунок цих коштів, зокрема, виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації. "
Джерело:
І питання не таке просте - хто буде лікувати громадян, що вокупації? Діти, літні люди, невідкладні стани і т.д. і т.п. Орки, як правило для солдат, організовують свої медпункти, госпіталі. Немає у них підстав довіряти нашим лікарям стовідсотково))))
1) комунальні платежі - ні
2) ліки - не в тому обсязі, т.я. провозити складно.
3) багато громадян виїхало - навантаження менше
4) багато медперсоналу виїхало - тож вони не зовсім на ТОТ.
5
Зараз, десь останніх 1.5місяця складно з перетином і все складніше/неможливо доставляти.
З чим ви не згодні?
і так, якщо виділять 1/12 - хтось добре гріється, це очевидно(((
Ще до полонених вони повинні належно ставитися, але чи бачили ви фото нашого захисника з «Азову»?! Чи чули інтерв'ю з розповідями, що забивають до смерті на допитах. А про викрадених цивільних?
Хартія, ще й ООН - не смішно..
Куди пішли гроші?- в тому числі і комусь в карман.
2) я вже давно не відробляю нікому, і тобі не рекомендую.
3) що мені робити, якщо я знаю що Мінздрав теж завозив? Забути? Бути не об'єктивним.
4) чи зробив мінздрав достатньо - ні не зробив і 10ї частини, як і інші.
5) чи крадуть - так крадуть. Питання контролю і безкарності.
6) чи потрібно виділяти кошти (по доцільним статтям)? - так потрібно, там не тільки орки.
Що тобі з цього не зрозуміло?
ні, навіть не лікар, хоча міг стати…але зв'язаний з медициною.
Але якщо ти вирішила нівелювати зараз професію лікаря, спираючись на свій можливо і гіркий досвід (всяке є… не без урода) то назвати тебе розумною мені складно.
щоб ти не вигадувала собі дал - я не лікар, але з родини лікарів, і не захотів бути лікарем, бо ти не знаєш, яка вона, зворотня сторона медалі.
і заздрість, то не гарне почуття. Позбавляйся цього, стане легше.
На все добре, «панно».)))
Випий пілюлю, відпочинь. Все буде добре
.. неплохо так вумный нарид прикололся в 2019м, тепер постоянно ржёт, не может никак успокоится.. чи то плачет?.. а какая разница?
Так вони ще й напевно в мішках гроші "возять", чи на картки отримують "хто треба" )) ?
Ляшки тут з усіх швидко лошків зроБлять.
Ще краще - припинити стріляти в ту сторону. Адже ж, тим самим, ми руйнуємо інфраструктуру, та й зачіпити когось може.
Вчиіть англійську і тікайте від цих дебілів або міняйте владу на виборах на проукраїнську... https://www.youtube.com/watch?v=RJSLN1cQXhc&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl https://www.youtube.com/watch?v=RJSLN1cQXhc&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl
Бізнес - це важливо!
Рік тому міністр Ляшко анонсував ше один цікавий бізнес - вилучення на користь всіх охочих людських органів у абонентів застосунку "Дія", де планується ввести спеціальну опцію з галочкою про цифрову згоду на посмертне донорство: https://portal.lviv.ua/news/2021/08/27/davaty-zhodu-na-posmertne-donorstvo-mozhna-bude-cherez-diiu
Тепер дійшло навіщо того Ляшка до сих пір там тримають?
Га?..
Отож бо.
Опять непоготовы понять - шо значит понятие ВОЙНА, ВРАГ и ОККУПАЦИЯ???? И неготовы сжигать мосты. Снова продаем маски в предверии эпидемии. Опять шахерочки с махерочкой в комитете по делам здравохренения.
Не знаю, сколько лекарств досталось многострадальному жителю оккупированного Мариуполя но не сомневаюсь, что на цепочке от МОЗ Украины до т.н. оккупационного управления по медобеспечению Мариупольской управы много кошельков электронных задействовано с обеих сторон.
И фэйс вроде знакомый...
А взагалі чим ця х...ня відрізняється від виплат на окуповані Крим ЛНР і ДНР усі 8 років... Ті хто там лишились ненавидять Україну а ми їм платимо... А скільки скандалів було про те що всякі чиновники колоборанти отримували виплати і не сумніваюсь що багато з тих хто воюють зараз теж отримують виплати або члени їх сімей....
Чи те що ми поставляли електронергію на окуповані території і там перед нами міліардні борги...