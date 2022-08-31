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Новини Війна
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За півроку війни Україна витратила 17 млрд грн на фінансування лікарень на окупованих територіях, - МОЗ

херсон,лікарня

На тимчасово окупованих з початку повномасштабного вторгнення територіях продовжують працювати 649 лікарень, вони продовжують фінансуватися з українського бюджету.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За словами урядовця, Україна продовжує фінансувати кожен медичний заклад в окупації, з яким вдалося встановити зв'язок. Кошти спрямовують на підтримку роботи лікарень, зокрема на зарплати медикам.

"Щомісяця медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та ті, які дотичні до лінії фронту, отримують 1/12 обсягу річного фінансування. За рахунок цих коштів, зокрема, виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації. Це наша принципова позиція - підтримувати кожну лікарню, у якій працюють наші медики і надають медичну допомогу нашим пацієнтам, які опинилися в тимчасовій окупації", - сказав Яременко.

Зокрема в липні лікарням на непідконтрольних Україні територіях і тим, які працюють у фронтових зонах, Національна служба здоров'я перерахувала 2,6 млрд грн. За пів року повномасштабного вторгнення загальна сума коштів, перерахованих таким закладам за Програмою медичних гарантій, склала 17 млрд грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія від початку війни не дозволяє забезпечувати окуповані території ліками, - МОЗ

Автор: 

лікарня (1353) МОЗ (5388) окупація (6652)


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Топ коментарі
+50
Тобто поранених рашистів лікують за наш з вами рахунок?! Ну "дякуємо" Zeкоманді, вона зовсім не палиться.
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31.08.2022 20:43
+39
МОЗ лікує рашистів за наш кошт?
Ай, молодці!
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31.08.2022 20:43
+37
***,коли скінчиться цей абсурд? 🤦
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31.08.2022 20:43
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31.08.2022 20:41 Відповісти
Тобто поранених рашистів лікують за наш з вами рахунок?! Ну "дякуємо" Zeкоманді, вона зовсім не палиться.
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31.08.2022 20:43 Відповісти
То це ще й тільки на словах зелепокидьків. Можна сказати 17млрд. а 10 по кишеням розпихати. Дуже зручно.
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31.08.2022 20:45 Відповісти
Нікуя собі новина. Дно заглибдюється до центру Землі.
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31.08.2022 22:08 Відповісти
***,коли скінчиться цей абсурд? 🤦
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31.08.2022 20:43 Відповісти
МОЗ лікує рашистів за наш кошт?
Ай, молодці!
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31.08.2022 20:43 Відповісти
За якою схемою іде фінансування?

І чому тоді ця влада відкривала справу за "фінансування тероризму" по вугіллю, яке закуповували із шахт з українською реєстрацією в 2014-2016 роках з ордло?
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31.08.2022 20:49 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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31.08.2022 22:02 Відповісти
Не витратила, а втратила, короче розпиляли оп'ять
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31.08.2022 20:43 Відповісти
"Щомісяця медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та ті, які дотичні до лінії фронту, отримують 1/12 обсягу річного фінансування.
За рахунок цих коштів, зокрема, виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації. "

Джерело:
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31.08.2022 20:45 Відповісти
Давайте по маланські, що ми з цього маємо, ми люди без рідних закатованих, без житла, без роботи. Що ми маємо з того що оплачують роботу манкуртів, вони ж не наших полонених лікують, чи шось я не таво, чи таво?
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31.08.2022 21:28 Відповісти
Ми з вами не маємо нічого. Навпаки, за витягнуті з наших кишень, гаманців гроші зеленський спонсорує лікування рашистів, які щодня вбивають українців.
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31.08.2022 21:37 Відповісти
Боневтік фінвансує ворога з бюджету України? А де Баканов зі своїм військом був три роки?
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31.08.2022 20:44 Відповісти
Це по маланськи правильно. Возлюби свого ворога як самого себе. Фінансування тероризму за кошт держави. А тоді навіщо ж ми опираємося ворогові коли влада сама його фінансує
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31.08.2022 21:18 Відповісти
От якраз по маланс кі неправильно. Око за око, щуб за зуб, оце по маланські
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31.08.2022 21:24 Відповісти
Ідіоти - лікують російських загарбників...
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31.08.2022 20:44 Відповісти
ваша принципова позиція це красти гроші всюди де можно !
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31.08.2022 20:45 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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31.08.2022 22:04 Відповісти
сумма астрономическая... и главное не контролированная... ибо как можно кого-то содержать в оккупации??? на кого работали те больницы? сколько там оставалось фактически персонала??? как они смогли получать деньги? какой-то невероятный подход к разбазариваю денег на медицину...
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31.08.2022 20:45 Відповісти
Яким чином кошти проходять?
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31.08.2022 20:48 Відповісти
На картки. Ліки волонтерами.
І питання не таке просте - хто буде лікувати громадян, що вокупації? Діти, літні люди, невідкладні стани і т.д. і т.п. Орки, як правило для солдат, організовують свої медпункти, госпіталі. Немає у них підстав довіряти нашим лікарям стовідсотково))))
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31.08.2022 20:56 Відповісти
Але 1/12 від річного обсягу це маячня.
1) комунальні платежі - ні
2) ліки - не в тому обсязі, т.я. провозити складно.
3) багато громадян виїхало - навантаження менше
4) багато медперсоналу виїхало - тож вони не зовсім на ТОТ.
5
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31.08.2022 21:03 Відповісти
Ніхрена вони не організовують, нафіг цей триндеж
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31.08.2022 21:29 Відповісти
Пищить розгорнуто. Лікарні обмежено функціонують. з/п платять, ліки в достеменно відомий мені проміжок часу доходили. Волонтери багато працювали також.
Зараз, десь останніх 1.5місяця складно з перетином і все складніше/неможливо доставляти.
З чим ви не згодні?
і так, якщо виділять 1/12 - хтось добре гріється, це очевидно(((
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31.08.2022 21:46 Відповісти
Згідно Хартії ООН забезпечення окупованих територій, в тому числі медициною здійснюється за рахунок окупантів. Цього досить.
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31.08.2022 22:10 Відповісти
Ви не знаєте з ким маєте справу?
Ще до полонених вони повинні належно ставитися, але чи бачили ви фото нашого захисника з «Азову»?! Чи чули інтерв'ю з розповідями, що забивають до смерті на допитах. А про викрадених цивільних?
Хартія, ще й ООН - не смішно..
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31.08.2022 22:27 Відповісти
Так 17 млрд не смішно
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31.08.2022 23:50 Відповісти
Не смішно, потім, не вірю що «зараз», треба детально перевіряти, скільки кудиі кому.
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01.09.2022 00:10 Відповісти
Уважно, не згодна з тезою, що окупанти не послуговуються нашими лікарнями, а організували свої медпункти
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31.08.2022 22:30 Відповісти
Знаю де фізично знаходяться їх медпункти і їх госпіталі облаштовані без прив'язки до нашого персоналу/лікарнь. І знаю що в наші лікарні теж везуть коли занадто, як зараз, але вони розуміть, що допомогу надає наш лікар, вона може бути не в повному обсязі)). Вони там чужі, і добре це на собі відчувають, що б наказали і як би не поводились.
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31.08.2022 22:45 Відповісти
Знаєте де знаходяться їх медпункти, наводочку дайте нашим. Інсуліна немає, решти теж найнеобхіднішої , на шо пішли ці гроші, досить відбивати сракою штормові хвилі
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31.08.2022 23:03 Відповісти
Рекомендації не потрібні. По інсуліну - спочатку завозили, далі складно по часу доставки, ще літом жарко. Хронічні хвороби то жах, так як не можна розраховувати на наявність ліків… я знаю не з розмов… дякувати волонтерам, хто займався/займається доставко - зараз це єдиний вихід.
Куди пішли гроші?- в тому числі і комусь в карман.
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31.08.2022 23:12 Відповісти
Наводку дай на медпункти русні і фсьо що треба, грошву' відробляєш, поділись інфою, я теж хочу, волонтер і сраний міндзрав не плутай
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31.08.2022 23:16 Відповісти
1) Без тебе розберуся, що куди давати.
2) я вже давно не відробляю нікому, і тобі не рекомендую.
3) що мені робити, якщо я знаю що Мінздрав теж завозив? Забути? Бути не об'єктивним.
4) чи зробив мінздрав достатньо - ні не зробив і 10ї частини, як і інші.
5) чи крадуть - так крадуть. Питання контролю і безкарності.
6) чи потрібно виділяти кошти (по доцільним статтям)? - так потрібно, там не тільки орки.
Що тобі з цього не зрозуміло?
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31.08.2022 23:29 Відповісти
Головлікар?
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31.08.2022 23:37 Відповісти
)))) вже давно не відробляю нікому, писав же, а з бюджетом ніколи і справу мати не хотів. Ні працювати, ні співпрацювати))) по зрозумілим причинам.
ні, навіть не лікар, хоча міг стати…але зв'язаний з медициною.
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31.08.2022 23:41 Відповісти
Ще бридкіше, на обладнанні лікарні, часне, ну наприклад мрт
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31.08.2022 23:45 Відповісти
Зупиніться, не вигадуйте. Я з бюджетом ні в якому вигляді (заробітна плата, господарські операції)справи не маю, не мав, і поки що не бажаю мати.
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01.09.2022 00:07 Відповісти
Так, не помилилась. Коли до тебе до війни ті діти, інваліди, пенсіонери без мзди приходили, що теж гіпократом був? **** корупціонна, диви волонтер намалювався, а скоріше ботяра мозошна
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31.08.2022 23:43 Відповісти
Пищати ти можеш! А хворобливу уяву виключай, якщо тобе якийсь головлікар скривдив, то це не до мене.
Але якщо ти вирішила нівелювати зараз професію лікаря, спираючись на свій можливо і гіркий досвід (всяке є… не без урода) то назвати тебе розумною мені складно.
щоб ти не вигадувала собі дал - я не лікар, але з родини лікарів, і не захотів бути лікарем, бо ти не знаєш, яка вона, зворотня сторона медалі.
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31.08.2022 23:59 Відповісти
Родина лікарів пристроїла свого геть еі до чого не степного нащадка ''при'' медицині рубати бабло, чим воно до цих пір, особливо вдало під час війни і займається. Запалало, значить в яблучко
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01.09.2022 00:06 Відповісти
Я не жидівка, тому, звісно, не розумна. У вас хитрожопість розумом називається
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01.09.2022 00:08 Відповісти
Лікар який тебе скривдив був євреєм?
і заздрість, то не гарне почуття. Позбавляйся цього, стане легше.
На все добре, «панно».)))
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01.09.2022 00:23 Відповісти
Лікар, не смішно. Бюджет, це грамотний звіт, а ви і цьому не степні, тому аптека часна при лікарні, і тільки їй дозволено працювати цілодобово при реанімації, а в лікарів звісно потрібного немає. Обідили, баранчик, це тебе мало ''плотють'' за таку скот ьку службу
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01.09.2022 00:32 Відповісти
З тобою не цікаво))) ти не уважна, чи..,? я ж написав - господарських операцій з бюджетом (можеш постібатися ще з «бюджетом» ))) ) не мав. А аптека в лікарні - то вже як мінімум оренда.
Випий пілюлю, відпочинь. Все буде добре
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01.09.2022 00:45 Відповісти
Аренда, коли мамка нач кадрами? При медицині, в морзі чтолі?
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01.09.2022 01:12 Відповісти
А заздрість тут до чого. Ну ти лось надувний, кінь педальний. Про совкову ''мед цину'', як і про українську я знаю все, так що коньяку, сонце і люлі. Заробітки зменьш лись, тут підробляєш, ну то сім'ю тре годувати,
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01.09.2022 00:42 Відповісти
Знаєш все - такіди працюй в МОЗ, і не «тошни».
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01.09.2022 00:51 Відповісти
Не спиться, чебурашка? Не при надії часом? Нудить щось вас. Буває, коли в дзеркало глянитесь. Про моз, більшого нонкомформіста за мене ви не знайдете. Щасти, надобраніч
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01.09.2022 01:09 Відповісти
Пищати не можу, голос низький звабливий
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31.08.2022 22:41 Відповісти
)))
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31.08.2022 22:47 Відповісти
Так як крадуть з бюджету жидобільшовики Зє не крав навіть янукович. Він там десь в ростові вже лікті кусає що втік, а "не очолив національний спротив окупантам"...
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31.08.2022 20:54 Відповісти
За це має бути порушена справа і винні притягнуті, витрачені гроші повернуті шляхом продажі вілл в Італії і Англії. Я думаю, що ДБР вже відреагувало, як колись по Тетяні Чорновіл?
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31.08.2022 20:55 Відповісти
ну а кто будет орков лечить если не мы ? за то на наших раненых денег нет !
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31.08.2022 20:55 Відповісти
"оперативность", кацаполюбие, предательство и тупость отличает тупорылую зелёную власть
.. неплохо так вумный нарид прикололся в 2019м, тепер постоянно ржёт, не может никак успокоится.. чи то плачет?.. а какая разница?
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31.08.2022 20:56 Відповісти
сьогодні день дебільних новин???
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31.08.2022 20:59 Відповісти
Лохи блд..
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31.08.2022 20:59 Відповісти
*****
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31.08.2022 21:01 Відповісти
Так може всі ці роки і в орділо фінансували?
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31.08.2022 21:04 Відповісти
А ви не знали?
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31.08.2022 21:32 Відповісти
Так може не тіко лікарні, а і поліцію,суди,прокурвтури?
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31.08.2022 21:06 Відповісти
Чомусь навіть немаю жодних сумнівів, варто лише поцікавитися.....
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01.09.2022 06:30 Відповісти
Я так розумію що лікарні фінансуються і на Кримі? Адже це теж окупована територія.
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31.08.2022 21:09 Відповісти
Головне, що це перевірити неможливо. Тупо сказали, що фінансують, а гроші забрали, або реально частину і фінансують, а чистаину просто крадуть. Дійсно так ще не крали ні при одній владі. Тут крадуть, мародерать, грабують, гопстоп з кожної статті бюджету. Які не бризгливі "маладіє і нє варующіє мальчікі". Це реальна хупца-безпредєл! Щира подяка лохам 73%, платіть побільше податків в бюджет на все, хай вам повишають ціни на все і постійно, щоб аж пищали до всирачки. Боневтіку і його команді буде житися як в раю. Дали їм інструмент маніпуляцій, особливо у Верховній Раді, де опозиція в меншості. Боневтіку потрібно під час війни прийняти закон, що його не можна критикувати, перевіряти, вносити якийсь конструктив, бо зразу тюрма і воші. Доголосувалися?
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31.08.2022 21:37 Відповісти
Не вірю! Ні одному слову, а з огляду на зазначену суму - тим більше не вірю.
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31.08.2022 21:25 Відповісти
Ось як тепер називається у МОЗ слово спиз:ити - "витратити"
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31.08.2022 21:44 Відповісти
Йоханий Клондайк!
Так вони ще й напевно в мішках гроші "возять", чи на картки отримують "хто треба" )) ?
Ляшки тут з усіх швидко лошків зроБлять.
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31.08.2022 21:59 Відповісти
Шановні!Так ми ВОСЬМИЙ РІК утримуємо лугандон,через МінСоц.Нараховуємо виплати які потім йдуть в бюджети недодежав лугандону.Але такого як зараз з лікарнями не було мабудь за всю історію людства.
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31.08.2022 22:01 Відповісти
...смішними квартальні клоуни перестали бути давно.Але,нажаль,цього багато "мудрого наріту" не замітили і по тінерції ржуть дотепер.
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31.08.2022 22:01 Відповісти
Я думаю, що взагалом треба збільшити дотації з бюджету всім окупованим територіям. Маємо думати про завтрашній день раші - економити їх бюджет. Люди в раші мають знати, що Зелені про них дбають.
Ще краще - припинити стріляти в ту сторону. Адже ж, тим самим, ми руйнуємо інфраструктуру, та й зачіпити когось може.
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31.08.2022 22:12 Відповісти
Який тільки зеленський і його люди дебіли... За наші гроші ці лікарні лікують російських окупантів..... одні мати щодо зеленського... мало того що запустили росіян на південь з Криму, так знову ще відкривається правда про гімняні вчинки зеленського і його команди...

Вчиіть англійську і тікайте від цих дебілів або міняйте владу на виборах на проукраїнську... https://www.youtube.com/watch?v=RJSLN1cQXhc&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl https://www.youtube.com/watch?v=RJSLN1cQXhc&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl

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31.08.2022 22:42 Відповісти
мільярди кудись в трубу а населення давай кошти збирай бо нема грошей на переселенців і зсу
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31.08.2022 23:02 Відповісти
Боже, Ви як дитя ,якась труба, банкова труба конкретно
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31.08.2022 23:21 Відповісти
Ша! Зради нема! Ні на які окупаційні лікарні гроші не йдуть, а скеровуються суто в широкі кишені тих, хто керує потоками - списати ж якось зекономлені на українських госпіталях фіті-міті треба?
Бізнес - це важливо!
Рік тому міністр Ляшко анонсував ше один цікавий бізнес - вилучення на користь всіх охочих людських органів у абонентів застосунку "Дія", де планується ввести спеціальну опцію з галочкою про цифрову згоду на посмертне донорство: https://portal.lviv.ua/news/2021/08/27/davaty-zhodu-na-posmertne-donorstvo-mozhna-bude-cherez-diiu

Тепер дійшло навіщо того Ляшка до сих пір там тримають?
Га?..
Отож бо.
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31.08.2022 23:51 Відповісти
Косервацію прошу не турбуватися. Бавовна, палитеся, не цікаво з вами, а скоріш огидно, смердючі квітки кактуса комахолова
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01.09.2022 00:01 Відповісти
Должны будут присесть за финансирование терроризма
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01.09.2022 00:31 Відповісти
Б*****Ь!!!!!!
Опять непоготовы понять - шо значит понятие ВОЙНА, ВРАГ и ОККУПАЦИЯ???? И неготовы сжигать мосты. Снова продаем маски в предверии эпидемии. Опять шахерочки с махерочкой в комитете по делам здравохренения.
Не знаю, сколько лекарств досталось многострадальному жителю оккупированного Мариуполя но не сомневаюсь, что на цепочке от МОЗ Украины до т.н. оккупационного управления по медобеспечению Мариупольской управы много кошельков электронных задействовано с обеих сторон.
И фэйс вроде знакомый...
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01.09.2022 04:49 Відповісти
это что еще за галиматья?
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01.09.2022 05:44 Відповісти
Ми ще суддям платим до цього часу і може навіть тим що виносять вироки нашим полоненим...

А взагалі чим ця х...ня відрізняється від виплат на окуповані Крим ЛНР і ДНР усі 8 років... Ті хто там лишились ненавидять Україну а ми їм платимо... А скільки скандалів було про те що всякі чиновники колоборанти отримували виплати і не сумніваюсь що багато з тих хто воюють зараз теж отримують виплати або члени їх сімей....

Чи те що ми поставляли електронергію на окуповані території і там перед нами міліардні борги...
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01.09.2022 08:25 Відповісти
Вопрос простой - считаем ли мы оккупированные территории частью Украины или нет?
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01.09.2022 09:44 Відповісти
 
 