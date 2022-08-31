Російські окупанти поширюють у мережі фейк про мобілізацію жінок у Харкові, - Нацполіція

Російські окупанти поширюють у мережі фейк про мобілізацію жінок у Харкові.

Цю інформацію підтвердив в ефірі національного марафону новин начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми на ці провокації не реагуємо. Ми чули про це. Вже багато мемів із цього приводу. Харків’яни гуморять, піднімають настрій (загарбники фейками, - ред.) харків’янам. Усе ж таки треба знаходити приводи посміятися. Отак Харків реагує на ці "новини", - сказав Тимошко.

Фото, начебто, повісток, виписаних харків’янкам, днями почали з’являтися в пропагандистських Телеграм-каналах. При цьому повідомляється, що жінок мобілізують через "великі втрати укропів" і що "напевне, в місті чоловіків не лишилося".

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