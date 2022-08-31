УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4643 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 978 12

Російські окупанти поширюють у мережі фейк про мобілізацію жінок у Харкові, - Нацполіція

фейк

Російські окупанти  поширюють у мережі фейк про мобілізацію жінок у Харкові.

Цю інформацію підтвердив в ефірі національного марафону новин начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми на ці провокації не реагуємо. Ми чули про це. Вже багато мемів із цього приводу. Харків’яни гуморять, піднімають настрій (загарбники фейками, - ред.) харків’янам. Усе ж таки треба знаходити приводи посміятися. Отак Харків реагує на ці "новини", - сказав Тимошко.

Фото, начебто, повісток, виписаних харків’янкам, днями почали з’являтися в пропагандистських Телеграм-каналах. При цьому повідомляється, що жінок мобілізують через "великі втрати укропів" і що "напевне, в місті чоловіків не лишилося".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ застерегли українців від фейкових акаунтів Залужного у соцмережах: Головнокомандувач має лише один офіційний телеграм-канал

Автор: 

Харків (5546) фейк (742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Всі раша опозиціонери не є нашими союзниками у повному сенсі цього слова. Вчора натрапив на інтерв'ю Гудкова (тіпа хороший руцкий), то він каже, що їх ціль перехопити владу у Путіна, щоб вберегти рашу від розпаду. Вдумайтесь на скільки це далеко від цілей України. І ці все Фейгіни, Ілларіонови, Каспарови, Латиніни хочуть влади в раші, а ніяк не її повного розвалу. Навіть, якщо хтось із них сам би віддав України Крим, то рашисти на наступних виборах виберуть собі нового путю і будуть готувати реванш. Тільки повний розвал раші влаштує Україну і ніяк не влаштовує всіх без виключення рашиських "опозиціонерів", які руками українців хочуть сісти в теж крісло царя і правити.
показати весь коментар
31.08.2022 21:19
+2
это не фейк... это новости с дурдома!!!
///
сердобольная парашка решила помочь лднр

https://t.me/glavcomua/14230 https://t.me/glavcomua/14230

і у Северодонецьк з мацкви відправили 8 тис... сосисок у тісті
Тобто кожному по сосисці..... які ще і точно зіпсуються дорогою
показати весь коментар
31.08.2022 21:23
+1
"...сиськи в тесте - это вкусно..."(с)
показати весь коментар
31.08.2022 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі раша опозиціонери не є нашими союзниками у повному сенсі цього слова. Вчора натрапив на інтерв'ю Гудкова (тіпа хороший руцкий), то він каже, що їх ціль перехопити владу у Путіна, щоб вберегти рашу від розпаду. Вдумайтесь на скільки це далеко від цілей України. І ці все Фейгіни, Ілларіонови, Каспарови, Латиніни хочуть влади в раші, а ніяк не її повного розвалу. Навіть, якщо хтось із них сам би віддав України Крим, то рашисти на наступних виборах виберуть собі нового путю і будуть готувати реванш. Тільки повний розвал раші влаштує Україну і ніяк не влаштовує всіх без виключення рашиських "опозиціонерів", які руками українців хочуть сісти в теж крісло царя і правити.
показати весь коментар
31.08.2022 21:19 Відповісти
Щось у Росії змінюється. Нічого не відомо конкретно, але треба читати між рядками.
Як для прикладу, всім відомий Гіркін кілька днів тому публічно заявив, що "Путіна треба повісити".
Те, що цей персонаж (Гіркін) "великого стратеха" Шойгу вже з півроку називає "солом'яним опудалом" та "фанерним маршалом", відомо давно.
Але на Путіна він пащу поки не роззявав. А тут роззяв і так відразу різко. Здається, що кремлівська "аккела" починає втрачати владу над своєю зграєю
показати весь коментар
31.08.2022 21:26 Відповісти
Гіркін може бути як мишоловка для тих, хто дійсно бажає приймати участь у супротиві владі. Такі завжди є (як прп Гапон), які підбурюють, а потім всіх викритий здають.
показати весь коментар
31.08.2022 21:40 Відповісти
Із серії «голь на видумкі хітра»
показати весь коментар
31.08.2022 21:22 Відповісти
это не фейк... это новости с дурдома!!!
///
сердобольная парашка решила помочь лднр

https://t.me/glavcomua/14230 https://t.me/glavcomua/14230

і у Северодонецьк з мацкви відправили 8 тис... сосисок у тісті
Тобто кожному по сосисці..... які ще і точно зіпсуються дорогою
показати весь коментар
31.08.2022 21:23 Відповісти
"...сиськи в тесте - это вкусно..."(с)
показати весь коментар
31.08.2022 21:26 Відповісти
Два чекиста в чёрных куртках, в галифе и с сапогами...
показати весь коментар
31.08.2022 21:29 Відповісти
Ja-Ja
показати весь коментар
31.08.2022 21:32 Відповісти
Ну то й шо?
показати весь коментар
31.08.2022 21:35 Відповісти
Дебіли бл**дь!!!
Кацапи *****, із за вАс, пішли воювати: моя теща, дочка, внучки, правнучки і одна пра-правнучка, а ще мої ТРИ пра-бабусі...)))
Боже, які ви *****нуті!!!
Дякую Боже , що я не москаль!!!
показати весь коментар
31.08.2022 22:32 Відповісти
Їб**ашить до останнього Івана на українській землі!!!!!!!!!
Кацапи....в майбутньому вАм піз**ец

вИ будете в усіх куточках світу БОЯТИСЯ розмовляти пАрУсскі......
Даю ГАРАНТІЮ(made in UKRAINE)
показати весь коментар
31.08.2022 22:37 Відповісти
А саме смішне, що на фоні "рівних прав" фемінітивів, міль"ярдних грантів на привілеї для жінок і народжуваність втричі ничжу за мінімальну це все одно працює... Таке відчуття що жінки - це такі вічні діти і ідоли, у яких можуть бути лише права і привілеї і НІЯКИХ повинностей, а у чоловіків одні повинності і ніяких прав...
показати весь коментар
31.08.2022 23:09 Відповісти
 
 