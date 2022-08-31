Російські окупанти поширюють у мережі фейк про мобілізацію жінок у Харкові, - Нацполіція
Російські окупанти поширюють у мережі фейк про мобілізацію жінок у Харкові.
Цю інформацію підтвердив в ефірі національного марафону новин начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми на ці провокації не реагуємо. Ми чули про це. Вже багато мемів із цього приводу. Харків’яни гуморять, піднімають настрій (загарбники фейками, - ред.) харків’янам. Усе ж таки треба знаходити приводи посміятися. Отак Харків реагує на ці "новини", - сказав Тимошко.
Фото, начебто, повісток, виписаних харків’янкам, днями почали з’являтися в пропагандистських Телеграм-каналах. При цьому повідомляється, що жінок мобілізують через "великі втрати укропів" і що "напевне, в місті чоловіків не лишилося".
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Як для прикладу, всім відомий Гіркін кілька днів тому публічно заявив, що "Путіна треба повісити".
Те, що цей персонаж (Гіркін) "великого стратеха" Шойгу вже з півроку називає "солом'яним опудалом" та "фанерним маршалом", відомо давно.
Але на Путіна він пащу поки не роззявав. А тут роззяв і так відразу різко. Здається, що кремлівська "аккела" починає втрачати владу над своєю зграєю
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сердобольная парашка решила помочь лднр
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і у Северодонецьк з мацкви відправили 8 тис... сосисок у тісті
Тобто кожному по сосисці..... які ще і точно зіпсуються дорогою
Кацапи *****, із за вАс, пішли воювати: моя теща, дочка, внучки, правнучки і одна пра-правнучка, а ще мої ТРИ пра-бабусі...)))
Боже, які ви *****нуті!!!
Дякую Боже , що я не москаль!!!
Кацапи....в майбутньому вАм піз**ец
вИ будете в усіх куточках світу БОЯТИСЯ розмовляти пАрУсскі......
Даю ГАРАНТІЮ(made in UKRAINE)