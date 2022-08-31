Євросоюз не визнаватиме паспорти РФ, видані на окупованих територіях України

Європейський Союз не визнаватиме російські паспорти, які видають на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

На зустрічі узгодили, що російські паспорти, які видають на тимчасово окупованих територіях України, не визнаватимуть у країнах ЄС.

Окрім того, за словами Борреля, у ЄС є занепокоєння щодо вже виданих мільйонів віз росіянам. На зустрічі було вирішено доручити розібратися з цим питанням Європейській комісії та надати рекомендації.

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