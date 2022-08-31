Євросоюз не визнаватиме паспорти РФ, видані на окупованих територіях України
Європейський Союз не визнаватиме російські паспорти, які видають на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомив Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
На зустрічі узгодили, що російські паспорти, які видають на тимчасово окупованих територіях України, не визнаватимуть у країнах ЄС.
Окрім того, за словами Борреля, у ЄС є занепокоєння щодо вже виданих мільйонів віз росіянам. На зустрічі було вирішено доручити розібратися з цим питанням Європейській комісії та надати рекомендації.
Топ коментарі
+3 Kitti Kitti
показати весь коментар31.08.2022 22:33
+1 Aleks_15
показати весь коментар31.08.2022 22:17
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А вот это уже очень и очень эффективное "защемление" визовой мошонки совково-россияцким жлобам, которое нагло, как мародёры, шастали в оккупированный Крым, нарушая законы Украины о порядке посещения этой суверенной украинской территории.
Теперь совково-ымперцовое жлобьё никогда не ступит своей ногой на "Старые, священные камни старой Европы, которые нам дороги до сердечных сжатий, которые мы восхищенно любим, как грандиозные творения человеческого гения, вдохновленного Божьим замыслом." (Ф.М.Достоевский)
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