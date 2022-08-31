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Євросоюз не визнаватиме паспорти РФ, видані на окупованих територіях України

россия,паспорт,рф

Європейський Союз не визнаватиме російські паспорти, які видають на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

На зустрічі узгодили, що російські паспорти, які видають на тимчасово окупованих територіях України, не визнаватимуть у країнах ЄС.

Окрім того, за словами Борреля, у ЄС є занепокоєння щодо вже виданих мільйонів віз росіянам. На зустрічі було вирішено доручити розібратися з цим питанням Європейській комісії та надати рекомендації.

Також читайте: Міністри закордонних справ ЄС домовились зупинити спрощений візовий режим з Росією, - Боррель

Автор: 

паспорт (1150) Євросоюз (13300) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
Это оголтелая русофобия!
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31.08.2022 22:33
+1
вот смешные, так они по украинским паспортам будут в Европу ездить. У них как у особенных. два паспорта, а может и больше.
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31.08.2022 22:17
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вот смешные, так они по украинским паспортам будут в Европу ездить. У них как у особенных. два паспорта, а может и больше.
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31.08.2022 22:17 Відповісти
российские паспорта, выдаваемые на временно оккупированных территориях Украины, не будут признаваться в странах ЕС. Источник: вообще то в европу по загранпаспорту ездят
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01.09.2022 04:01 Відповісти
Кроме непризнания паспортов РФ, выданных оккупантами, Евросюоз также запретил выдавать визы всем тем россиянцам, которые незаконно посещали Крым или иные оккупированные украинские территории без разрешения властей Украины.

А вот это уже очень и очень эффективное "защемление" визовой мошонки совково-россияцким жлобам, которое нагло, как мародёры, шастали в оккупированный Крым, нарушая законы Украины о порядке посещения этой суверенной украинской территории.

Теперь совково-ымперцовое жлобьё никогда не ступит своей ногой на "Старые, священные камни старой Европы, которые нам дороги до сердечных сжатий, которые мы восхищенно любим, как грандиозные творения человеческого гения, вдохновленного Божьим замыслом." (Ф.М.Достоевский)
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01.09.2022 09:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mE7047amF1U&fbclid=IwAR3wQNWLGqKZdNlz2oK0sCwUIAOnlg7CHCergBSCWcMEP4l7XJBRyJ_DcFw https://www.youtube.com/watch?v=mE7047amF1U





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Посредник - СОТРУДНИК Роскосмоса.. Спутник Притулы.. ЗАВРАЛИСЬ! - Тарас Чорновил
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31.08.2022 22:19 Відповісти
Потом выяснится что этот спутник вообще за ВСУ будет следить

Не удивит
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31.08.2022 23:08 Відповісти
Тарасік пішов до сраки! Огидне створіння
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01.09.2022 03:32 Відповісти
Мощьно!
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31.08.2022 22:25 Відповісти
Это оголтелая русофобия!
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31.08.2022 22:33 Відповісти
Пфф. Даже у крымчан паспорта выданы в Краснодаре. Ваши санкции смех
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31.08.2022 23:01 Відповісти
и те которые выданны в ростове ещё
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31.08.2022 23:48 Відповісти
От дійсно не начасі
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01.09.2022 02:22 Відповісти
 
 