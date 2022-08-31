Дуже тяжкими залишаються бої на Донбасі, гарячі точки регіону не змінилися, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 189 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, про її розвиток.

Озвучувати деталі зараз не буду. Одне лише скажу: хочу подякувати від імені нашої розвідки всім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні країни, а особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію. І відпрацюють її по максимуму. Нехай вороги не забувають, на чиєму півострові вони перебувають. Тимчасово перебувають.

Дуже тяжкими залишаються бої на Донбасі, гарячі точки регіону не змінилися. Наши хлопці міцно тримають позиції. Дчкую кожному воїну за стійкість", - сказав Зеленський.

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