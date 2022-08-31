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Новини Війна
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Дуже тяжкими залишаються бої на Донбасі, гарячі точки регіону не змінилися, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 189 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, про її розвиток.

Озвучувати деталі зараз не буду. Одне лише скажу: хочу подякувати від імені нашої розвідки всім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні країни, а особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію. І відпрацюють її по максимуму. Нехай вороги не забувають, на чиєму півострові вони перебувають. Тимчасово перебувають.

Дуже тяжкими залишаються бої на Донбасі, гарячі точки регіону не змінилися. Наши хлопці міцно тримають позиції. Дчкую кожному воїну за стійкість", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активні бойові дії тривають по всій лінії фронту, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23659) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+24
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31.08.2022 23:19
+22
Ти придурок та зрадник Оманський ! За життя людей з півдня відповідать прийдеться ! Маріуполь також Донецька область яку ти ска злила !
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31.08.2022 23:14
+20
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31.08.2022 23:18
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а накуя ты приказ давал если так тяжко. не подготовился нифуя
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31.08.2022 23:13 Відповісти
А он кокса перебрал,и силенки не подразчетал и обосрался
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01.09.2022 09:49 Відповісти
Ти придурок та зрадник Оманський ! За життя людей з півдня відповідать прийдеться ! Маріуполь також Донецька область яку ти ска злила !
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31.08.2022 23:14 Відповісти
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31.08.2022 23:18 Відповісти
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31.08.2022 23:19 Відповісти
де майбутній хенерал арестович ?
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31.08.2022 23:42 Відповісти
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31.08.2022 23:53 Відповісти
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31.08.2022 23:23 Відповісти
Мразь ,,,
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31.08.2022 23:25 Відповісти
Жодна офіційна особа тим більше президент не записує так 'роліки -аля малолєтка для тіктока"-айфончик десь на столі лежить і харя зверху.. Позор в футболці
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31.08.2022 23:26 Відповісти
Сколько горя,этот клоун принес людям.парадокс.
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01.09.2022 09:51 Відповісти
народ форумний! Що, "не заходять" вам відосіки-гундосіки?
Набридло, ага...
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31.08.2022 23:28 Відповісти
Європейська Солідарність Івано-Франківськ

@es_ivanofr

·

https://twitter.com/es_ivanofr/status/1564904617967771648 11 ч

ЦЕЙ ГЕНЕРАЛ ДАРУЄ УКРАЇНІ НАДІЮ, - німецьке видання «Bild»

«Генерал-герой Залужний відіграв величезну роль у тому, що Україна все ще існує, і країна не була захоплена протягом кількох днів, як планував кремлівський деспот володимир путін", - пише видання

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31.08.2022 23:28 Відповісти
От навіщо таке писати крихітка цахес Залужного сжере
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01.09.2022 01:45 Відповісти
Подивитися може....
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01.09.2022 11:14 Відповісти
Вдавиться **** гундоса
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01.09.2022 11:20 Відповісти
Дай боже
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01.09.2022 11:25 Відповісти
тіктокер... в кого ми перетворюємося...
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31.08.2022 23:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nvFxp_2vnbk&fbclid=IwAR3yo-oxsxnC8lnYX5FKSR3Xfjn5AgsiOpou17AmodPAbqKs_KmyrcRwFKw https://www.youtube.com/watch?v=nvFxp_2vnbk





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Ми вистояли, бо в Чернігові та Харкові військові не чекали команд з Києва боронити свій дім-Кривонос.
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31.08.2022 23:37 Відповісти
Зе-чмо! - це все через тебе👇

так виглядає окупація. Маріуполь

Necro Mancer

@666_mancer

·

https://twitter.com/666_mancer/status/1565075402212663296 4 мин

Так выглядит окупація



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31.08.2022 23:41 Відповісти
ну і як довго вони будуть займаться до весни чи літа все одно деокупуемо зечмо виноват що ***** напав тобто зебіл винен що ***** напало на Україну?не ***** путін а зеленський і по вашому якщоб був замінований південь ***** ніяк б и не нашов шпаринки і південь був би наш і Бучі не було і взагалі війни би не було би? судячи тих єкспердів що торочать про південь
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01.09.2022 00:24 Відповісти
їж шашлики - не відволікайся
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01.09.2022 00:28 Відповісти
Пан КоцькийЄС

@panCotscii

·

https://twitter.com/panCotscii/status/1564998059825795074 5 ч

Цікаво сапля в долі? Саме цю Злату він нагородив орденом у березні... А сьогодні вона змішана у розкраданні гуманітарки!

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01.09.2022 00:01 Відповісти
А то
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01.09.2022 01:47 Відповісти
Відкрила фото, знову сосна, і такі робоча. Держслужбовці, мля, хоча про що це я
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01.09.2022 02:00 Відповісти
Вечірній балабол за розкладом. Нашорошуйте вуха, я вам чучу отчубучу.
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01.09.2022 00:01 Відповісти
Кому і для чого це опудало каже?

Для інформування про війну є Міноборони та Генштаб.
Кловани та радники клованів тут ні до чого.
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01.09.2022 00:15 Відповісти
а мене це трохи заспокоює. що це опудало хоча б розуміє, що там робиться на сході.
хоча це ні на що не вплине, звичайно. як крали, так і крастимуть. як брехали, так і брехатимуть.
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01.09.2022 09:25 Відповісти
у Пісках бої в рукопашну почти ..Є відео як наші біля мосту впритул с кацапами перестрілювались відстань була 5 метрів ...
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01.09.2022 01:10 Відповісти
були
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01.09.2022 07:55 Відповісти
Воно тебе @бе, якщо чесно?
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01.09.2022 01:51 Відповісти
спасіба зрітєлям квартала
за сцикуна із сєріала
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01.09.2022 09:26 Відповісти
Ну не РОЗУМІЮ,чого ви смієтесь і матюкаєтесь на "найвеличнішого" шпанюка---ну не вміє нічого він більше робити ніж відосики показувати і базікати та брехати. НІЧОГО Бо він такий народився і так вихований.Ви ж вибирали артиста, клоуна--то аін і зараз на сцені 95 кварталу. Їжте ,те що вибрали.Правда,а чому повинні інші через вас їсти це лайно. Просто вас баранів багато НАЖАЛЬ.
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01.09.2022 09:25 Відповісти
краще б ти нікуди не ліз
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01.09.2022 12:29 Відповісти
 
 