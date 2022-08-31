Протягом 31 серпня російські окупанти випустили по Сумщині пів сотні мін та снарядів, - ОВА

Протягом дня 31 серпня російські агресори обстріляли три громади Сумської області, випустивши понад пів сотні снарядів та мін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Живицький написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Сумщина. Ситуація станом на 22 годину. 31 серпня 2022. Понад півсотні мін та снарядів прилетіло по нам зі сторони росії.

Після 15 години у Білопільській громаді розпочався мінометний обстріл, 28 приходів.

У той же час росіяни 8 мін випустили по Шалигінській громаді.

О 18 годині у Краснопільській громаді був обстріл із ствольної артилерії, 15 прильотів.

Обійшлося без жертв та руйнувань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби 30 серпня ворог здійснив 133 обстріли Сумщини, - Живицький