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Протягом 31 серпня російські окупанти випустили по Сумщині пів сотні мін та снарядів, - ОВА

сумщина,обстріл,живицький

Протягом дня 31 серпня російські агресори обстріляли три громади Сумської області, випустивши понад пів сотні снарядів та мін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Живицький написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Сумщина. Ситуація станом на 22 годину. 31 серпня 2022. Понад півсотні мін та снарядів прилетіло по нам зі сторони росії.

Після 15 години у Білопільській громаді розпочався мінометний обстріл, 28 приходів.

У той же час росіяни 8 мін випустили по Шалигінській громаді.

О 18 годині у Краснопільській громаді був обстріл із ствольної артилерії, 15 прильотів.

Обійшлося без жертв та руйнувань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби 30 серпня ворог здійснив 133 обстріли Сумщини, - Живицький

Автор: 

Сумська область (3534) Живицький Дмитро (466)


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Там у орків вже ракети проси**ть починають і на бєлгород падати)
https://twitter.com/2uwmp/status/1565072064784076800
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31.08.2022 23:34 Відповісти
Мабуть ті ракети системи "Бумеранг".
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01.09.2022 08:05 Відповісти
Фігня, ефіопа голодує
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01.09.2022 00:56 Відповісти
 
 