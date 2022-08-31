Протягом 31 серпня російські окупанти випустили по Сумщині пів сотні мін та снарядів, - ОВА
Протягом дня 31 серпня російські агресори обстріляли три громади Сумської області, випустивши понад пів сотні снарядів та мін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Живицький написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Сумщина. Ситуація станом на 22 годину. 31 серпня 2022. Понад півсотні мін та снарядів прилетіло по нам зі сторони росії.
Після 15 години у Білопільській громаді розпочався мінометний обстріл, 28 приходів.
У той же час росіяни 8 мін випустили по Шалигінській громаді.
О 18 годині у Краснопільській громаді був обстріл із ствольної артилерії, 15 прильотів.
Обійшлося без жертв та руйнувань".
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https://twitter.com/2uwmp/status/1565072064784076800