Окупанти готують на Запорізькій АЕС масовку для зустрічі з місією МАГАТЕ, - ГУР

Російські окупанти готують на Запорізькій АЕС масовку для зустрічі з місією МАГАТЕ, яка має прибути на станцію 1 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Співробітники станції зазнають нищівних репресій. Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо "благонадійними" зникли. Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі.

Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами та спеціально підготовлена "масовка" мають створити у членів Місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів. Наразі з ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для кремля "картинки", - йдеться у повідомленні ГУР.

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