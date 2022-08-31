Окупанти готують на Запорізькій АЕС масовку для зустрічі з місією МАГАТЕ, - ГУР
Російські окупанти готують на Запорізькій АЕС масовку для зустрічі з місією МАГАТЕ, яка має прибути на станцію 1 вересня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.
"Співробітники станції зазнають нищівних репресій. Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо "благонадійними" зникли. Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі.
Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами та спеціально підготовлена "масовка" мають створити у членів Місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів. Наразі з ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для кремля "картинки", - йдеться у повідомленні ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***** НАШЕ *****ВОЕ ЖИТИЕ НАШЕ
НО МЫ АДАБРЯМС ВЯЛИКОГО ПУ И ЕГО ******** ОРДЫНСКОГО ПЛЕМЕНИИ ДЕГЕНЕРАТОВ...
главное комиссии не забывать - какого хера оккупанты делают на Украинской земле и АЭС в частности? и от кого они собрались охранять нашу АЭС спокойно стоявшую и работающую десятилетия без их вошивой охраны???
Якщо лохи повірять у цей спектакль, тоді Європа реально заслуговує, щоб одічалиє знищили їхнє беспечне та сите життя.
А от звіт в стилі на станції все більш/менш безпечно буде трактовано як підтримка МАГАТЕ окупації. Нажаль.