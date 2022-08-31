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Новини Війна
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Окупанти готують на Запорізькій АЕС масовку для зустрічі з місією МАГАТЕ, - ГУР

заес,аес,запорізька

Російські окупанти готують на Запорізькій АЕС масовку для зустрічі з місією МАГАТЕ, яка має прибути на станцію 1 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Співробітники станції зазнають нищівних репресій. Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо "благонадійними" зникли. Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі.

Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами та спеціально підготовлена "масовка" мають створити у членів Місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів. Наразі з ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для кремля "картинки", - йдеться у повідомленні ГУР.

Також читайте: Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме кілька днів, але за можливості буде продовжена, - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (708) розвідка (3854) Запорізька АЕС (1400)


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Топ коментарі
+13
а как думали? канешно и массовку подгонят и веником поработают...и технику из машинного зала возможно вывезут... и бабуль благодарных подгонят и транспаранты напишут и "потемкинские деревни" покажут... благодать руцкогомира...такая же фальшивая, как и сам руцкиймир...
главное комиссии не забывать - какого хера оккупанты делают на Украинской земле и АЭС в частности? и от кого они собрались охранять нашу АЭС спокойно стоявшую и работающую десятилетия без их вошивой охраны???
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31.08.2022 23:41
+7
надія на магате занадто перебільшена
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31.08.2022 23:40
+4
ну такі наївні орки і що якщо не побачать там зброї можливо приберуть всі радісно зустрінуть масовка счасливих дюдей що магате скаже все ок залишайтесь шановні террористи на аєс на чужій аєс і захопленій ми нічого не побачили сидіть тамі і надалі
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31.08.2022 23:40
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к приезду миссии все приберут, и это типа правда
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31.08.2022 23:35 Відповісти
Можна з жмурів велику букву Z викласти...
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31.08.2022 23:37 Відповісти
ну такі наївні орки і що якщо не побачать там зброї можливо приберуть всі радісно зустрінуть масовка счасливих дюдей що магате скаже все ок залишайтесь шановні террористи на аєс на чужій аєс і захопленій ми нічого не побачили сидіть тамі і надалі
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31.08.2022 23:40 Відповісти
ага як у совковому кіно, шагають маршем, у всіх посмішкі на обличчах та й всі співають, шагають в ногу та співають радісними голосами, с російськими гончірьями та портретами путіна, а по переду батюшка рпц с фсб кадилом маше
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31.08.2022 23:43 Відповісти
ГЛАВНОЕ ПЛАКАТ ОГРОМНЫЙ
***** НАШЕ *****ВОЕ ЖИТИЕ НАШЕ
НО МЫ АДАБРЯМС ВЯЛИКОГО ПУ И ЕГО ******** ОРДЫНСКОГО ПЛЕМЕНИИ ДЕГЕНЕРАТОВ...
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01.09.2022 00:29 Відповісти
надія на магате занадто перебільшена
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31.08.2022 23:40 Відповісти
а как думали? канешно и массовку подгонят и веником поработают...и технику из машинного зала возможно вывезут... и бабуль благодарных подгонят и транспаранты напишут и "потемкинские деревни" покажут... благодать руцкогомира...такая же фальшивая, как и сам руцкиймир...
главное комиссии не забывать - какого хера оккупанты делают на Украинской земле и АЭС в частности? и от кого они собрались охранять нашу АЭС спокойно стоявшую и работающую десятилетия без их вошивой охраны???
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31.08.2022 23:41 Відповісти
я знаю для кацапов понты дороже всего они миллиарды на мост они миллиарды на олимпиаду потратили чтоб показать шик фальшивое богатство а за мкадом газа нет и нищета вот и тут могут авсе прибрать масовка и тд а магате просто нужно задать один единственный вопрос кацапам а че вы тут делаете?на чужой аэс в чужой стране какая безопасность если начнут пургу нести что они защищают украинскую аэс от самих украинцев так как украинцы хотят взорвать и обстреливают собственную аэс тут уже не переговоры надо а принимать 5 статью нато так как это проблему душевнобольных и опасность безумцы захватили аэс и угроза всей Европе
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01.09.2022 00:13 Відповісти
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01.09.2022 01:20 Відповісти
Невже ця хєрня спрацює?

Якщо лохи повірять у цей спектакль, тоді Європа реально заслуговує, щоб одічалиє знищили їхнє беспечне та сите життя.
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31.08.2022 23:42 Відповісти
в США чай не ідіоти 100%
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31.08.2022 23:45 Відповісти
Да они сами засомневались и уже с самого утра себя обстреливают
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01.09.2022 09:07 Відповісти
Пока ты сцышься своей тряпки-ты идешь на ***.
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01.09.2022 00:05 Відповісти
А чого тільки 2 коми? Давай ще 5!
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01.09.2022 00:27 Відповісти
Це буде черговий спектакль для внутрішнього споживання. Місія МАГАТЕ жодного відношення не має до визначення юридичного статусу окупації станції. Цей статус очевидний і ні в кого крім задурманених ящиком зомбаків сумнівів не викликає.
А от звіт в стилі на станції все більш/менш безпечно буде трактовано як підтримка МАГАТЕ окупації. Нажаль.
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31.08.2022 23:47 Відповісти
Зелю в склад магатє, груша в мене вже вся опала, так що хай там хоть щось зробить
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01.09.2022 00:55 Відповісти
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01.09.2022 01:21 Відповісти
ща блогери і пропагандони намалюють радосную встречу рускагаварящего насєлєнія
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01.09.2022 00:55 Відповісти
Ляльки для масовки готові

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01.09.2022 06:42 Відповісти
магате прикуплено ряснявими, в звіті буде все на користь ********** без реакції на присутність бандитів в чужій хаті.
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01.09.2022 07:05 Відповісти
 
 