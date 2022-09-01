Закликаю Євросоюз підтримувати Україну якомога більше і якомога швидше, - керівник МЗС Польщі Рау

Україна має виграти війну розв’язану Росією, і Європа повинна активно допомагати зробити це якнайшвидше.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау на конференції "Форум 2000" у Празі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці виграють цю війну, вони це роблять. Це надзвичайна робота, яка демонструє боротьбу за свободу, незалежність, суверенітет і просто людську гідність кожного дня. І вони йдуть цим шляхом із величезною рішучістю та героїзмом. Але щоб якнайшвидше виграти цю війну, необхідно допомогти їм, наскільки ми можемо", - сказав очільник МЗС Польщі.

Зокрема, за його словами, йдеться про допомогу на військовому, дипломатичному та економічному фронтах.

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"Час пасивності закінчився, і я вважаю це девізом нашого мислення та дій. Ми повинні підтримувати одне одного… Ми повинні підтримувати Україну якомога більше і якомога швидше. І що мене також непокоїть у ЄС, що є країни, які намагаються зробити якомога менше і якомога пізніше, тому настає момент прощання з пасивністю", - переконаний Рау.

Він наголосив, що Україна зробила все, аби показати свою відданість європейським цінностям, адже українці щодня борються за них.

"Питання в тому, чи ЄС готовий до цього виклику? Я маю на увазі членство в Європейському Союзі. Ми зробили багато помилок під час процесу приєднання країн Західних Балкан. Він тривав надто довго ми не були відверті, тож вони та ми платили за це ціну", - зазначив польський міністр.

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