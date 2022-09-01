Закликаю Євросоюз підтримувати Україну якомога більше і якомога швидше, - керівник МЗС Польщі Рау
Україна має виграти війну розв’язану Росією, і Європа повинна активно допомагати зробити це якнайшвидше.
Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау на конференції "Форум 2000" у Празі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Українці виграють цю війну, вони це роблять. Це надзвичайна робота, яка демонструє боротьбу за свободу, незалежність, суверенітет і просто людську гідність кожного дня. І вони йдуть цим шляхом із величезною рішучістю та героїзмом. Але щоб якнайшвидше виграти цю війну, необхідно допомогти їм, наскільки ми можемо", - сказав очільник МЗС Польщі.
Зокрема, за його словами, йдеться про допомогу на військовому, дипломатичному та економічному фронтах.
"Час пасивності закінчився, і я вважаю це девізом нашого мислення та дій. Ми повинні підтримувати одне одного… Ми повинні підтримувати Україну якомога більше і якомога швидше. І що мене також непокоїть у ЄС, що є країни, які намагаються зробити якомога менше і якомога пізніше, тому настає момент прощання з пасивністю", - переконаний Рау.
Він наголосив, що Україна зробила все, аби показати свою відданість європейським цінностям, адже українці щодня борються за них.
"Питання в тому, чи ЄС готовий до цього виклику? Я маю на увазі членство в Європейському Союзі. Ми зробили багато помилок під час процесу приєднання країн Західних Балкан. Він тривав надто довго ми не були відверті, тож вони та ми платили за це ціну", - зазначив польський міністр.
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Шановні друзі!
Колишні прем'єри Великобританії, Джон Мейджор та Гордон Браун, з групою відомих вчених та юристів виступили з ініціативою розпочати роботу з організації міжнародного "Нюрнберзького трибуналу" над військовим злочинцем Путіним!!!
У зв'язку з цим вони виставили для підписання петицію, яка має зібрати 2 мільйони підписів для початку практичної роботи. За перші два дні, петицію підписало понад 796 тисяч людей із різних країн світу. Станом на зараз, вже зібрано 1 834 192 людини.
Пропоную всім приєднатися до цього заклику та підписати петицію. Крім того, розішліть, будь ласка, цей заклик на всі відомі вам адреси.
Для підписання потрібно вийти на наступну сторінку, ввести свою електронну адресу, написати своє ім'я і прізвище та натиснути на link
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?fpla https://secure.avaaz.org/campaign/…
Прохання зробити максимальний репост. Зло має бути знищене докорінно.
(с)