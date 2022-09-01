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Росія хоче, щоб світ звик до війни і змирився з нею, - Зеленський звернувся до учасників Венеціанського фестивалю . ВIДЕО

Росія хоче, щоб світ зробив три помилки: звик до війни, змирився з війною і забув про війну. Цей задум ніколи не має здійснитися.

Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників Венеціанського кінофестивалю, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський звернувся до учасників фестивалю із такими словами: "Пані та панове! Шановні учасники та гості Венеціанського кінофестивалю!

Я ціную можливість звернутися сьогодні до вас і розповісти нашу історію. Про Україну, її народ і війну, яку росія веде проти нас 189 днів. Історія – поза конкурсом і поза межами людяності та здорового глузду. Драма, заснована на реальних подіях. Втілена в життя реальними нелюдами, вбивцями, катами, терористами. Трагедія не в супроводі геніальної музики Морріконе, а бридких частівок і звуків вибухів, пострілів, сирен повітряної тривоги. Хорор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів. 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомились Європа та світ. Так каже росія. Цього хоче росія. Цього росія домагається. Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну. Цей задум ніколи не має втілитись у життя.

Діячі культури, режисери, продюсери, актори, драматурги, оператори, композитори, художники, дизайнери, кінокритики й тисячі інших людей із різних країн світу й однієї кінематографічної родини! Ваша позиція важлива, ваш голос впливовий, ваше слово гучне. Найменше, що ви можете сьогодні зробити, а точніше не зробити, – це не мовчати, не боятися, не відвертатись, не проходити повз і не бути байдужим до війни в Україні, яку розв’язала росія.

Пані та панове! Для когось сила – це тільки ракети та ядерні боєголовки. Для нас сила – у філософії, ментальності. Це сенси й слова. Для нас це також зброя. Я хочу, щоб кожна країна у світі, кожен народ, кожна інституція та спільнота мали чітке уявлення про те, що переживає зараз Україна.

Чути про цю війну максимально зрозумілою мовою. Для вас такою є мова кіно. Але ви не побачите далі моторошні кадри: вибухи, постріли, руйнування, дим, біль і сльози. Ви побачите те, що більшість зазвичай не бачить. Невід’ємна частина кожного фільму, на яку далеко не кожен звертає увагу. Важливі імена, які йдуть у забуття й невідомість, бо в мить, коли вони з’являються на екрані, більшість глядачів робить дві речі: встає і йде. Знаю, що перше сьогодні – важливо. Друге – неможливо.

To be continued… To be continued?

Відповідь на це питання сьогодні залежить від усіх нас.

Щоразу, коли хтось каже про втому від України, слід згадати ці титри. Втомитися від України – означає відмахнутися від цих імен. Забути ці імена.

Я впевнений, що весь цивілізований світ не зробить цього ніколи, не здасться, буде з Україною до кінця, до переможного кінця, коли правда й справедливість почують оплески!"

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Автор: 

Венеція (27) Зеленський (23642) кінофестиваль (106)


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Топ коментарі
+18
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01.09.2022 04:27
+13
Давайте чесно.
Якщо б не війна, ЗЄ вже не був би президентом.

Може саме тому він брехав про початок вторгнення.
Може саме тому був розмінований Чонгар.
Може саме тому за 3 роки не було закуплено для ЗСУ:
- жодного снаряда,
- жодної ракети,
- жодної каски,
- жодного бронежилета.
А може ЗЄ просто наївний але жадібний дурник. Ну от просто так співпало все чудовим образом. І продовжує співпадати.

Як вважаєте, на що більше схожа 3-річна діяльність ЗЄ?
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01.09.2022 02:17
+11
как можно такой голос слушать, это же угроза массового отравления
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01.09.2022 02:23
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БЫВАЮТ ЛИ "ХОРОШИЕ РУССКИЕ"? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/4lcFMawACOk
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01.09.2022 02:00 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/8144 Зеленський здає росіянам (яких вимагає позбавити права відвідувати країни Європи, Євросоюзу, зокрема) в котеджному мікрорайоні італійського містечка Форте-дей-Мармі (де осіла чимала рашистська олігархічна й владна команда, аж до друзів нинішньої влади - олігархів Дерипаски й Абрамовича та навіть сестри *****) провінції Тоскана свою вілу за 50-70 тисяч євро на місяць .

В його декларації ці доходи не значаться.
Але найгірше, що така дволичність і фальш підкинули аргументів недругам України та друзям ***** в Італійському істеблішменті. Скандал розгорається. Кілька місцевих газет в Тоскані вже опублікували своє розслідування; незабаром про це напишуть у кожному великому і навіть найменшому виданні Італії та світу... В Європі, в Італії, зокрема діє сильне рашистське лобі; низка партій, в т.ч. проурядових коаліцій не бажають обмежувати рашиків. А приклад непослідовності, фальшивості й нечесності політика на Заході є страшним злочином.
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01.09.2022 02:00 Відповісти
Так, не його грошва нас муляє, він підставляє всіх Українців, просто паскудить нас
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01.09.2022 02:11 Відповісти
Саме головне, піддає тортурам нас і вбиває нас . Ну чого він не президент егіпту, ну зрозуміло, мстя, вони дико мстиві (див біблію), а українці що зробили цьому покидьку, чи просто бізнес. В голові пересічної людини ніколи не навіть якась жар нка не мелькне, щоб осяяти розумінням дії цих збо,енців. Стівен Кінг жалкій графоман
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01.09.2022 02:20 Відповісти
у немцев есть пословица "еврей за пфенинг в церкви пёрнет". я не расист если шо
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01.09.2022 02:59 Відповісти
Я теж,якщо що😜
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01.09.2022 11:04 Відповісти
Это уже достаточный повод для импичмента или надо подождать, пока Лохбонэвтик ещё больше нам на головы насрёт?
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01.09.2022 09:33 Відповісти
Знову ж таки про терористів, з задоволенням навідалась в цей маєток з гарною зброєю та поліцейським з Беверлі Гілз
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01.09.2022 02:07 Відповісти
Давайте чесно.
Якщо б не війна, ЗЄ вже не був би президентом.

Може саме тому він брехав про початок вторгнення.
Може саме тому був розмінований Чонгар.
Може саме тому за 3 роки не було закуплено для ЗСУ:
- жодного снаряда,
- жодної ракети,
- жодної каски,
- жодного бронежилета.
А може ЗЄ просто наївний але жадібний дурник. Ну от просто так співпало все чудовим образом. І продовжує співпадати.

Як вважаєте, на що більше схожа 3-річна діяльність ЗЄ?
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01.09.2022 02:17 Відповісти
Дурник, не дурник, але дайте хоч за горло потримати
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01.09.2022 03:05 Відповісти
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01.09.2022 06:35 Відповісти
как можно такой голос слушать, это же угроза массового отравления
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01.09.2022 02:23 Відповісти
Боже, когда ОНО уже заткнётся.
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01.09.2022 02:40 Відповісти
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01.09.2022 03:24 Відповісти
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01.09.2022 04:27 Відповісти
Мені цікаво, вибор українців президентом Зеленського, це вже дно, або українці ще "не починали"?
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01.09.2022 05:36 Відповісти
Як же мене бісить ця зелена маєчка "я тоже із народа-***".
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01.09.2022 06:07 Відповісти
если бы я поймал золотую рыбку, что я попросил бы навсегда закрыть приговору Украины все эфиры навсегда... гнусавость надоела... дебилизм речей достиг пика, но кто-то его все-равно толкает толочь воду в ступе...
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01.09.2022 06:09 Відповісти
А я б зажадав, щоб рашка зникла і повернулись ті, кого вона вбила.
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01.09.2022 06:37 Відповісти
Розуму! Розуму бажайте всім, кого природа обділила. Щоб не пішли ті, хто ще живі!
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01.09.2022 07:27 Відповісти
Виллу Владимира и Елены Зеленских в итальянском городке Форте-дей-Марми категорически запрещено сдавать россиянам.Источник: https://www.lastampa.it/cronaca/2022/08/31/news/lagenzia_di_forte_dei_marmi_villa_di_zelenskyaffittata_ai_russi_no_ci_e_vietato-7885715/ La Stampa Детали: Как отмечается, несколько дней на побережье Версилия ходили слухи о том, что, вероятно, российская пара арендовала виллу Виттория Апуана в тосканском Форте-дей-Марми. Газета https://www.iltirreno.it/toscana/2022/08/31/news/forte-dei-marmi-la-villa-di-zelensky-affittata-ai-russi-la-nostra-telefonata-alla-titolare-del-contratto-e-la-risposta-dell-agenzia-audio-1.100082177 Il Tirreno распространила новость, что Зеленские сдали свою виллу в Форте-дей-Марми за 50 тысяч евро в месяц супругам - гражданам РФ. Il Tirreno также сообщило, что были открыты переговоры по дому с несколькими корейскими туристами, которые хотели арендовать его на август за сумму от 50 до 70 тысяч евро. Однако торг закончился патовой ситуацией. Выбор тогда пал на российских арендаторов, супругов, которые сейчас живут и работают в Лондоне. Женщина, которую перехватили журналисты местной газеты у виллы, отказалась от комментариев.Агент по недвижимости Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини в La Stampa опроверг это. По его словам, Елена Зеленская дала компании мандат на аренду виллы с пунктом "без россиян". Сальвини сказал, что "возможно, кто-то случайно услышал, как кто-то говорит по-русски, и предположил, что в доме есть россияне. Но я это категорически отрицаю. Возможно, они были гостями, но не теми, кто арендовал". Отмечается, что вилла действительно была сдана в аренду паре на лето, но Сальвини не может сказать, живут они в Лондоне или нет.Прямая речь Сальвини: "Вилла не сдавалась россиянам, потому что у нас есть ордер от владельца, который категорически запрещает нам это делать. Можем сдать кому-либо, чтобы они были другой национальности: европейцы, американцы и так далее".
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01.09.2022 06:44 Відповісти
вірити кожному агенту... це як *****.
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01.09.2022 09:56 Відповісти
Зєлєнскій ще не виступав перед міжнародною лігою захисту летючих мишей, всесвітнім зібранням християн-баптистів, великим курултаєм Кабо-Верде (чи що там у них), міжнародною виставкою кишенькових собак і ще багато перед ким... Не початий край роботи. Насправді ці виступи вже не приносять того ефекту, який мали на початку вторгнення, бо всі, хто хотів чути про жорстокість кацапія, вже знають і про Бучу, і про Маріуполь. Але ці виступи, особливо перед кіношниками, яким в принципі це не цікаво (видно за малою кількістю глядачів у залі) - гарна імітація роботи.
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01.09.2022 07:41 Відповісти
👍))
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01.09.2022 09:24 Відповісти
А зелені в той час будуть красти як крали раніше падлюки забирають гроші ЗСУ на велике крадівництв
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01.09.2022 07:52 Відповісти
ще перед пінгвінами не виступав
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01.09.2022 09:25 Відповісти
Иди в отставку, пока тебя не выкинули с Банковой силой
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01.09.2022 09:37 Відповісти
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01.09.2022 11:58 Відповісти
 
 