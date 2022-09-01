РФ відчуває нестачу живої сили і почне вербувати на війну засуджених в Україні злочинців, - Associated Press

Згідно з новими даними американської розвідки, Росія відчуває "серйозну нестачу живої сили" у війні проти України і почне вербувати засуджених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Associated Press із посиланням на американського чиновника.

За його словами, Росія прагне вирішити проблему дефіциту військ частково шляхом примусу солдатів, поранених раніше на війні, повертатися до бойових дій, найму персоналу з приватних охоронних компаній і навіть вербування з в'язниць.

Чиновник додав, що розвідка США визначила, що один із кроків, який Міністерство оборони Росії, як очікується, зробить найближчим часом, це вербування засуджених в Україні злочинців для призову "в обмін на помилування та фінансову компенсацію".

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