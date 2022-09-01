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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ відчуває нестачу живої сили і почне вербувати на війну засуджених в Україні злочинців, - Associated Press

решетка

Згідно з новими даними американської розвідки, Росія відчуває "серйозну нестачу живої сили" у війні проти України і почне вербувати засуджених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Associated Press із посиланням на американського чиновника.

За його словами, Росія прагне вирішити проблему дефіциту військ частково шляхом примусу солдатів, поранених раніше на війні, повертатися до бойових дій, найму персоналу з приватних охоронних компаній і навіть вербування з в'язниць.

Чиновник додав, що розвідка США визначила, що один із кроків, який Міністерство оборони Росії, як очікується, зробить найближчим часом, це вербування засуджених в Україні злочинців для призову "в обмін на помилування та фінансову компенсацію".

Також читайте: Росіяни вербують ув'язнених на війну в Україні, - Антон Геращенко

Автор: 

армія рф (17176) росія (64895) в’язні (334)


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Топ коментарі
+10
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01.09.2022 08:08
+8
И еще, как говорится, для полного"счастья", узаконят заградотряды
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01.09.2022 06:57
+8
Мотивація Є! Стара як світ: ГРАБУНОК!!!
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01.09.2022 07:29
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да... а я завжди казав шо у москалів не існує мотивації
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01.09.2022 06:55 Відповісти
Мотивація Є! Стара як світ: ГРАБУНОК!!!
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01.09.2022 07:29 Відповісти
грабунок це не мотивація
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01.09.2022 07:32 Відповісти
Ти що - СЕРЙОЗНО???!!! Та ця "мотивація" рухає людством з тих пір, як наші предки -мавпи, в зграї об"єдналися! Тільки предмети грабунку міняються і зброя стає іншою Починали з дрючків і каміння, а продовжують зараз танками, авіацією і ракетами! І все у всі віки впирається в три постулати: "смачно жрать", "м"яко спать", "гарно одягаться"!
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01.09.2022 07:52 Відповісти
повторюю, грабунок це не мотивація, а процес.
мотивація це спонука дії.
наприклад: самозахист, жага наживи тощо
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01.09.2022 08:10 Відповісти
Синку! І ти пояснюєш це юристу-практику? Та основним мотивом за двома статтями КК України прямо називається корисливий мотив з метою заволодіння чужим майном!!!
Стаття 186. Грабіж

1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -

карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

3. Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

4. Грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

5. Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

{Стаття 186 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/270-17 № 270-VI від 15.04.2008 , https://protocol.ua/go/2617-19 № 2617-VIII від 22.11.2018 , https://protocol.ua/go/2117-20 № 2117-IX від 03.03.2022 }
Стаття 187. Розбій
1. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

3. Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

{Стаття 187 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2117-20 № 2117-IX від 03.03.2022 }
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01.09.2022 08:18 Відповісти
юристи - дебіли
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01.09.2022 08:21 Відповісти
Ага! Тільки от коли тебе "клюне в зад" - то ти біжиш до юриста з проханням допомогти виплутаться з ситуації!
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01.09.2022 08:28 Відповісти
а шо робить коли навкруг суцільні дебіли
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01.09.2022 09:03 Відповісти
В дзеркало глянуть не пробував? Мені здається - там сидить один з найхарактерніших!
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01.09.2022 10:09 Відповісти
я під захистом юристів
захисники шо піздець
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01.09.2022 11:59 Відповісти
Питає поручик Ржевський денщика:
- И где вас, таких дураков, берут, и к нам назначают?
- Так, "вашбродь", всё по ранжиру: умных - к умным, а меня - к Вам!"
В тебе - така сама історія : який "клієнт" - такі і "юристи"! "Дурне до дурного тягнеться!"
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01.09.2022 12:23 Відповісти
ти взагалі навіщо існуєш на планеті Земля
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01.09.2022 12:26 Відповісти
Тебе не спитався! Ти ж он - живеш? А я тебе не питаю - для чого ти живеш? Їси, сереш і всяку дурь пишеш! Бо знаю - природа передбачила у собі не тільки людей розумних, але й "пітекантропів От і тобі дала можливість жить!
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01.09.2022 12:34 Відповісти
зайве підтвердження
юрист - дебіл
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01.09.2022 12:36 Відповісти
Тобі - з "сортиру" - видніше!
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01.09.2022 12:43 Відповісти
о, вже підарська сутність полізла
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01.09.2022 12:45 Відповісти
Це ти про себе? Співчуваю Хоча - може то твоя справжня сутність? Всі "лузери" по життю стараються лайном оточуючих закидать - щоб на їх фоні виглядіть "крутими"
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01.09.2022 13:46 Відповісти
‼️‼️‼️

Всі "лузери" по життю стараються лайном оточуючих закидать - щоб на їх фоні виглядіть крутими

Блін, пане Яре, 100 балів. ( даже знаю неколько )
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01.09.2022 13:48 Відповісти
ще одна юристка намалювалась, нумо!
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01.09.2022 14:56 Відповісти
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01.09.2022 08:08 Відповісти
«Россіяне вертаються з трофеями зі Львова 1915р»
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01.09.2022 08:10 Відповісти
звернись до холодного яру, він допоможе
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01.09.2022 13:08 Відповісти
по закону!
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01.09.2022 13:12 Відповісти
И еще, как говорится, для полного"счастья", узаконят заградотряды
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01.09.2022 06:57 Відповісти
І виїзді тройкі
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01.09.2022 07:59 Відповісти
Потім знімуть серіал Штрафбат-2: Патєрь нєт.
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01.09.2022 07:20 Відповісти
тому в'язні можуть вибрати їжу та ліжко у в'язниці або стратити на полі бою. але скоріше підіграють але при першій нагоді втечуть чи зрадять.
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01.09.2022 08:23 Відповісти
Ну,новині про масове вербування зеків,-кілька тижнів.
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01.09.2022 08:24 Відповісти
так уже. щось там навербував особисто Пригожин. кажуть, вже й повбивали їх.
я дивилася відео з Осєчкіним, він розказував, що там на параші цілий скандал через це.
мовляв, Пригожин теж займався приписками і крадівництвом, а тоді виявилося, що вагнерівців не вистачає, то він проявив ініціативу і поперся в тюрми за м'ясом. а це чужа парафія, ну і як пішли там павуки битися в банці.
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01.09.2022 08:48 Відповісти
 
 