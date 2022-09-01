Зеленський відзначив державними нагородами ще 149 військових, із них 15 - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 149 українських захисників, 15 з яких посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Підписав сьогодні указ про нагородження наших воїнів. 149 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 15 – посмертно. Завжди пам’ятатимемо наших героїв", - повідомив він.

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