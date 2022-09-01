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Зеленський відзначив державними нагородами ще 149 військових, із них 15 - посмертно

зеленський,нагорода

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 149 українських захисників, 15 з яких посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Підписав сьогодні указ про нагородження наших воїнів. 149 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 15 – посмертно. Завжди пам’ятатимемо наших героїв", - повідомив він.

Читайте: Зеленський нагородив орденами і медалями 141 українського воїна

Автор: 

Зеленський (23659) нагорода (1256) військовослужбовці (4703)


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Українським захисникам слава!
Но
При зельоной власти награды окончательно потеряли свою ценность и значение.
На сколько килограммов метала уже наградил ЗЄ?
А еще ж не все друзья типа Кошевого награждены.

Еще Юзик без ордена и Безугла, Тищенко и Верещук...
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01.09.2022 07:05 Відповісти
а люсі ?? подгенерала??
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01.09.2022 07:08 Відповісти
И Лєнка Кравец без награды. Столько своих кумов продвинула на гос должности и каких. Один Мацгер чего стоит, который профинансирова терористов ДНР с госбанка на 60 млн. доларов.
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01.09.2022 09:36 Відповісти
 
 