Зеленський відзначив державними нагородами ще 149 військових, із них 15 - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 149 українських захисників, 15 з яких посмертно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Підписав сьогодні указ про нагородження наших воїнів. 149 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 15 – посмертно. Завжди пам’ятатимемо наших героїв", - повідомив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но
При зельоной власти награды окончательно потеряли свою ценность и значение.
На сколько килограммов метала уже наградил ЗЄ?
А еще ж не все друзья типа Кошевого награждены.
Еще Юзик без ордена и Безугла, Тищенко и Верещук...