США отримали ордер на арешт літака російського "Лукойлу" вартістю $45 млн

Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії "Лукойл".

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, передає Цензор.НЕТ.

Ордер видав суд Південного округу штату Техас.

Мін'юст зазначає, що підставою для ордеру на арешт літака стало те, що він здійснював рейси в Росію і з неї "в порушення запроваджених Міністерством торгівлі США санкцій щодо Росії".

Востаннє Boeing літав у США в березні 2019 року.

Вважається, що Boeing перебуває в Росії і коштує приблизно 45 мільйонів доларів.

Відомство нагадує також, що компанія "Лукойл" перебуває під санкціями США з вересня 2014 року.

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