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США отримали ордер на арешт літака російського "Лукойлу" вартістю $45 млн

лукойл

Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії "Лукойл".

Про це повідомляє Міністерство юстиції США, передає Цензор.НЕТ.

Ордер видав суд Південного округу штату Техас.

Мін'юст зазначає, що підставою для ордеру на арешт літака стало те, що він здійснював рейси в Росію і з неї "в порушення запроваджених Міністерством торгівлі США санкцій щодо Росії".

Востаннє Boeing літав у США в березні 2019 року.

Вважається, що Boeing перебуває в Росії і коштує приблизно 45 мільйонів доларів.

Відомство нагадує також, що компанія "Лукойл" перебуває під санкціями США з вересня 2014 року.

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Автор: 

літак (2897) США (22455) арешт майна (349) Лукойл (122)


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01.09.2022 07:11 Відповісти
які такі платформи США в юрисдикції підараши? шо ти мелеш, троляко! Якщо русофашисто зазіхнуть на власність американців, то отримають по зубах на ділі
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01.09.2022 09:52 Відповісти
Ти чув про такого Рекс Тіллерсона? Колишній держсекретар США, при Трампі, ну і ще вiн голова ради директорів і головний керуючий нафтової компанії "ExxonMobil", ну і ще кавалер російського ордена "Дружби народів" чому і за що? "ExxonMobil" займається видобутком нафти в російській Арктиці. Їх активи оцінюються в 30 млрд $
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01.09.2022 16:19 Відповісти
А про зуби? США король, але вже не туз. Ти знаєш таку острівну державу Соломонові Острови? Так ось Соломонові Острови заборонили американським кораблям заходити в свої порти. Чому? Вони не підтримують політику США щодо Тайваню. Років 10 тому, таке уявити було неможливо, США хотіли там військову базу розташувати. Ось ти точно знаєш, що США і ЄС заморозили понад 300 млрд доларів Раші. Що Раша? Вони заморозили активи США і ЄС на 450 млрд $. Повторюю, не конфіскували, а заморозили, тобто це Нерухомість, заводи, які знаходяться в Раші, але продати їх власники не можу. А ось нафтову платформу" Сахалін-2", серед акціонерів якої Японія, Англія, Раша націоналізувала, тобто забрала, 2 млрд $, мотивуючи тим, що зазначені країни завдали їм збитків. Не все так просто в цьому житті.
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01.09.2022 16:35 Відповісти
А я ще собі думаю-як це так віце президент Лукойла і послизнувся на підвіконнику?Він виглядав літак,а свідомі льотчики не злітали-бо ж арештоване майно.Суд Техасу довів до нещасного випадку.Чи може Аннушка тепер розливає масло і по підвіконикам?
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01.09.2022 11:35 Відповісти
 
 