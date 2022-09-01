Глава МАГАТЕ Гроссі назвав візит на Запорізьку АЕС "технічною місією", спрямованою на запобігання ядерній аварії

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що запланований візит агентства на Запорізьку атомну електростанцію буде "технічною місією", спрямованою на запобігання ядерному вибуху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Місія прибула раніше в середу в українське місто Запоріжжя, за 55 км від станції.

На запитання журналістів про плани створення демілітаризованої зони на АЕС Гроссі сказав, що "це питання політичної волі".

"Це місія, мета якої - запобігти ядерній аварії. І важливо зберегти атомну електростанцію", - сказав він.

За його словами, перший візит місії на станцію може тривати кілька днів.

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Нагадаємо, останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

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Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною. З усім тим в Україні наголошували, що місія має прямувати неокупованими територіями.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво. Паралельно російські загарбники обстрілюють Енергодар, щоб створити відповідну "картинку" для місії МАГАТЕ.