На 11 вілл російського олігарха Кантора накладено адміністративний арешт в Італії
Влада Італії наклала адміністративний арешт на 11 вілл російського олігарха, власника компанії "Акрона" В’ячеслава Кантора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на L’Unione Sarda.
Під арешт потрапили, в тому числі, вілли, куплені у сім'ї колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.
Вілли розташовані на курорті Порто-Ротондо на північно-східному узбережжі Сардинії. Одна з них раніше належала матері Берлусконі, інша - його молодшому брату Паоло.
Рада Європи розпорядилася конфіскувати активи Кантора ще у квітні, коли бізнесмен підпав під європейські санкції. Після цього В'ячеслав Кантор вирішив позбутися контролю в "Акроні": частку в 45,1% він передав в управління трьом своїм топменеджерам.
Топ коментарі
+8 Karl Ferdinand
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+6 Вася Быколог
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Віллу Володимира і Олени Зеленських в італійському містечку Форте-дей-Мармі категорично заборонено здавати росіянам.--Шах і мат!
Тепер хер ординці позагорають в Італії!
По Марафону не розказують про те, що пише італійська преса стосовно вілли преЗедента в Італії.
у зе є вілла в Іспанії - чи в Італії? так італійська преса пронюхала, що він цю віллу здав в оренду за добрячі гроші. і не кому-небудь, а росіянам. тепер італійці обурюються, чому всі повинні чимсь жертвувати, економити, відзивати візи, посилати допомогу, а тут такі подвійні стандарти.
https://www.facebook.com/ludmilaasemcukk
Це ж найчесніші, найпринциповіші журналісти на планеті.
Чи ні?
Італійська преса:
В його декларації ці доходи не значаться.
Але найгірше, що така дволичність і фальш підкинули аргументів недругам України та друзям ***** в Італійському істеблішменті. Скандал розгорається. Кілька місцевих газет в Тоскані вже опублікували своє розслідування; незабаром про це напишуть у кожному великому і навіть найменшому виданні Італії та світу... В Європі, в Італії, зокрема діє сильне рашистське лобі; низка партій, в т.ч. проурядових коаліцій не бажають обмежувати рашиків. А приклад непослідовності, фальшивості й нечесності політика на Заході є страшним злочином.
https://t.me/Chornovil_official/8146 Кому цікаво: за цією ссиллю інф.фото і скріни до цього повідомлення від Тараса Чорновола