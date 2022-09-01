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Новини
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На 11 вілл російського олігарха Кантора накладено адміністративний арешт в Італії

італія

Влада Італії наклала адміністративний арешт на 11 вілл російського олігарха, власника компанії "Акрона" В’ячеслава Кантора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на L’Unione Sarda.

Під арешт потрапили, в тому числі, вілли, куплені у сім'ї колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.

Вілли розташовані на курорті Порто-Ротондо на північно-східному узбережжі Сардинії. Одна з них раніше належала матері Берлусконі, інша - його молодшому брату Паоло.

Рада Європи розпорядилася конфіскувати активи Кантора ще у квітні, коли бізнесмен підпав під європейські санкції. Після цього В'ячеслав Кантор вирішив позбутися контролю в "Акроні": частку в 45,1% він передав в управління трьом своїм топменеджерам.

Також читайте: У США видали ордер на арешт літака російського олігарха Скоча вартістю $90 мільйонів

Автор: 

Італія (1564) олігарх (930) росія (64895) санкції (11760) арешт майна (349)


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Топ коментарі
+8
І тільки в Україні зелені ничого кацапського неарештовують ні фрідмановського ні ротенбергськог
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01.09.2022 07:48
+6
Кацапам не місце в Європейських краінах , а тільки на паРаші 🙂
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01.09.2022 07:38
+6
І завершаючий штрих -
Віллу Володимира і Олени Зеленських в італійському містечку Форте-дей-Мармі категорично заборонено здавати росіянам.--Шах і мат!
Тепер хер ординці позагорають в Італії!
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01.09.2022 08:07
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Кацапам не місце в Європейських краінах , а тільки на паРаші 🙂
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01.09.2022 07:38 Відповісти
Ви що дійсно думаєте що КАНТОР дійсно "кацап"-?
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01.09.2022 10:27 Відповісти
І тільки в Україні зелені ничого кацапського неарештовують ні фрідмановського ні ротенбергськог
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01.09.2022 07:48 Відповісти
А на фига ему 11-ть вилл в Италии, никто не задавался вопросом
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01.09.2022 08:04 Відповісти
Здача в оренду.
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01.09.2022 08:08 Відповісти
І завершаючий штрих -
Віллу Володимира і Олени Зеленських в італійському містечку Форте-дей-Мармі категорично заборонено здавати росіянам.--Шах і мат!
Тепер хер ординці позагорають в Італії!
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01.09.2022 08:07 Відповісти
Только украинским беженцам. Бесплатно
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01.09.2022 08:22 Відповісти
Не всі можуть зрозуміти сарказм вашого коментаря.
По Марафону не розказують про те, що пише італійська преса стосовно вілли преЗедента в Італії.
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01.09.2022 09:08 Відповісти
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01.09.2022 14:09 Відповісти
А я прочитала на фб таке:
у зе є вілла в Іспанії - чи в Італії? так італійська преса пронюхала, що він цю віллу здав в оренду за добрячі гроші. і не кому-небудь, а росіянам. тепер італійці обурюються, чому всі повинні чимсь жертвувати, економити, відзивати візи, посилати допомогу, а тут такі подвійні стандарти.
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01.09.2022 08:39 Відповісти
Я так само не підтримую ЗЕ, як і ви. Але хотілось би побачити посилання на цю інформацію, бажано із поважних джерел.
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01.09.2022 08:50 Відповісти
ось, будь ласка. прокрутіть на один пост нижче:

https://www.facebook.com/ludmilaasemcukk
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01.09.2022 08:58 Відповісти
То нехай Ткачі, Бігуси, Лещенки проведуть розслідування.
Це ж найчесніші, найпринциповіші журналісти на планеті.
Чи ні?

Італійська преса:

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01.09.2022 09:01 Відповісти
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01.09.2022 09:02 Відповісти
Щодо вілли? Вона у Зе в декларації є, це не секрет...
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01.09.2022 09:41 Відповісти
в декларації є, це правда. Відображення доходів від здачі в оренду не знайшли... Ну, там, може і податки не платяться, можливо. Ще треба розбиратися з цим.
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01.09.2022 09:52 Відповісти
Та само собою, просто там "румун" зверху не вірить, що у Зе віла в Італії є...
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01.09.2022 10:02 Відповісти
Мене здивувало зовсім інше, а саме, хтось там почув російську мову... Крім того, лівоцентриська Il Tirreno - ще та газетка...
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01.09.2022 11:03 Відповісти
https://www.iltirreno.it/toscana/2022/08/31/news/villa-zelensky-affittata-ai-russi-viaggio-a-forte-dei-marmi-la-testimonianza-ho-sentito-parlare-russo-ma-non-fate-il-mio-nome-1.100082310
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01.09.2022 09:19 Відповісти
Влада Італії дала відпочити олігарху влітку на віллах, і першого вересня наклала арешт. Яка гуманна та дружня влада Італії . От італійці реально ********** ***** разом з його *********.
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01.09.2022 09:24 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/8144 Зеленський здає росіянам (яких вимагає позбавити права відвідувати країни Європи, Євросоюзу, зокрема) в котеджному мікрорайоні італійського містечка Форте-дей-Мармі (де осіла чимала рашистська олігархічна й владна команда, аж до друзів нинішньої влади - олігархів Дерипаски й Абрамовича та навіть сестри *****) провінції Тоскана свою вілу за 50-70 тисяч євро на місяць .

В його декларації ці доходи не значаться.
Але найгірше, що така дволичність і фальш підкинули аргументів недругам України та друзям ***** в Італійському істеблішменті. Скандал розгорається. Кілька місцевих газет в Тоскані вже опублікували своє розслідування; незабаром про це напишуть у кожному великому і навіть найменшому виданні Італії та світу... В Європі, в Італії, зокрема діє сильне рашистське лобі; низка партій, в т.ч. проурядових коаліцій не бажають обмежувати рашиків. А приклад непослідовності, фальшивості й нечесності політика на Заході є страшним злочином.

https://t.me/Chornovil_official/8146 Кому цікаво: за цією ссиллю інф.фото і скріни до цього повідомлення від Тараса Чорновола
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01.09.2022 09:49 Відповісти
А чому не арештовують майно "українських олігархів". вони також є невідємною частиною єдиного кримінального світу колишнього СССР
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01.09.2022 10:36 Відповісти
 
 