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З п’ятої години ранку тривають постійні мінометні обстріли Енергодара, пошкоджено житлові будинки, магазин, дитсадки, - мер Орлов. ФОТОрепортаж (оновлено)

Із самого ранку місто - під постійними мінометними обстрілами.

Про це мер Енергодара Дмитро Орлов написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергодар. З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чути автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо", - написав він.

Він також просить людей залишатися вдома та обов’язково дотримуватися правила двох стін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстрілюють Енергодар та в будь-який момент можуть почати обстріл Нікопольського району, - РВА

Пізніше мер додав, що окупанти повідомили про загиблих і поранених, а над містом кружляють російські гелікоптери: "Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери). Вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів".

Крім того, він зазначив, що надходить інформація про влучання в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова; в приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті; в приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки.

З п’ятої години ранку тривають постійні мінометні обстріли Енергодара, пошкоджено житлові будинки, магазин, дитсадки, - мер Орлов 01

З п’ятої години ранку тривають постійні мінометні обстріли Енергодара, пошкоджено житлові будинки, магазин, дитсадки, - мер Орлов 02

З п’ятої години ранку тривають постійні мінометні обстріли Енергодара, пошкоджено житлові будинки, магазин, дитсадки, - мер Орлов 03

З п’ятої години ранку тривають постійні мінометні обстріли Енергодара, пошкоджено житлові будинки, магазин, дитсадки, - мер Орлов 04

З п’ятої години ранку тривають постійні мінометні обстріли Енергодара, пошкоджено житлові будинки, магазин, дитсадки, - мер Орлов 05

З п’ятої години ранку тривають постійні мінометні обстріли Енергодара, пошкоджено житлові будинки, магазин, дитсадки, - мер Орлов 06

Автор: 

обстріл (28183) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+21
Кацапи влаштували шоу щоб МАГАТЕ обісралось і втекло звідти.
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01.09.2022 08:24
+17
Сумно... Цього могло б і не бути, якби зелупа не здав південь України кацапам...
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01.09.2022 09:03
+14
Світ з'їхав з глузду, дивитися як свинособаки готові розхерячити АЕС. Де б не було цих ********* скрізь смерть і розруха, **** цю недоімперію потрібно просто знищити. І хороший москаль це дохлий москаль, будь який
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01.09.2022 09:09
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МАГАТЕ бігає з автоматами
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01.09.2022 07:44 Відповісти
Кацапи влаштували шоу щоб МАГАТЕ обісралось і втекло звідти.
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01.09.2022 08:24 Відповісти
Скажуть, що то все укри стріляли.
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01.09.2022 08:33 Відповісти
Світ з'їхав з глузду, дивитися як свинособаки готові розхерячити АЕС. Де б не було цих ********* скрізь смерть і розруха, **** цю недоімперію потрібно просто знищити. І хороший москаль це дохлий москаль, будь який
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01.09.2022 09:09 Відповісти
а що, хтось мав віру, що їх туди пустять? ну крім МАГАТЕ, МЧХ, ОБСЄ, ООН..хто там ще з імпотентів є..
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01.09.2022 12:51 Відповісти
н..вони тренуються здавати нормативи на заміну підгузків
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01.09.2022 12:49 Відповісти
Ну якщо залишати навіть на АЕС тільки пару десятків війскових, то про що можна ще говорити. Поки сотні тисяч захищали бункер переляканого бубонного шашличника , ************* захопили все що хотіли.
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01.09.2022 08:59 Відповісти
Сумно... Цього могло б і не бути, якби зелупа не здав південь України кацапам...
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01.09.2022 09:03 Відповісти
турчинова за "цапа-відбувайла" тримаєте? Краще пошукайте його у своїй Німеччині серед піонерок-меркелів, шрьодерів та інших друзів-повій пуйла. А ми в Україні зі своїми турчиновими якось самі розберемося. aufiderzein, гер Давід.
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01.09.2022 17:59 Відповісти
І щоб він зробив- це або постановка, або повний ідеотизм.
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01.09.2022 09:29 Відповісти
Иди на *** кацапская гнида.не было никакого десанта.не *** тут ******* разгонять
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01.09.2022 09:30 Відповісти
Приснилось, Шариков?
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01.09.2022 09:32 Відповісти
Работа у него такая.эту шнягу за десант кацапские помойки все утро разгоняют
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01.09.2022 09:39 Відповісти
andi Mir на счет тільки пару десятків війскових ,це ще питання??? Местные говорят , что из персонала станции половина ,это охрана , а это порядка 1500 человек, вопрос ,что они делали?????
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01.09.2022 09:22 Відповісти
Охраняли. Охранниками могут быть и пенсы и женщины,возможно и без оружия.
А защищать атомную оставили 50 человек

нацгвардейцев.
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01.09.2022 09:33 Відповісти
Аналитики сраные! Каких ты "местых" спрашивал? Вонючих очков?На промплощадке работало около 6 тыс.человек.Всего на станции около 10 тысяч. Периметр охраняли в/ч около 200 человек нацгвардия,многие из которых жители окрестных сел!И все!Это борьба с хулиганами,мелкими террористами и все.Тяжелое вооружение - пара РПГ и пара столетних БРДМ.И вообще,неплохо бы знать.о чем п.здишь и посмотри на карту,где это.
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01.09.2022 10:19 Відповісти
Що чутно з Нікополя: з ночі кілька годин глухі вибухи з боку Енергодару(~20-20+ км від центру Нікополя), виходи наших "аграріїв" чутно, наприклад, для порівняння, зовсім не глухо, бо вони зазвичай за 5-10 км, та й з нашого боку водосховища, їх сьогодні вночі і з ранку не спостерігається. Розганяють кацапський фейк про якийсь міфічний "укро-десант" на лівий берег, з півночі від Енергодару. Багато місцевих в місцевому чаті підтверджують обстріл орками міста Енергодар, дуже інтенсивний: міномети, ствольна артилерія, гради, потім ще й гелікоптери, навіть танки по місту вже пустили, вони теж палять куди попало. Зі свідчень мешканки Енергодару: рашистські гелікоптери у кількості 5 штук рухалися у бік нікопольського берегу, потім розвернулися над водосховищем і полетіли назад на Енергодар, продовжилися обстріли. По Нікополю кілька разів зі стволки теж відпрацювали вже з ранку, таке враження "просто так"... Щоб вони там всі здохли, виродки зайвохромосомні!
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01.09.2022 09:46 Відповісти
все можно закончить в одно мгновение, нужно только воля умов мира и B-21

Но всем насрать....
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01.09.2022 10:59 Відповісти
і гвинтокрили ліають безперешкодно))) ага . типу наші гатять по цивільним а віськову техніку не чіпають.
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01.09.2022 12:11 Відповісти
Сами себя обстреливают? Смешно. И две баржи с десантом тоже сами потопили ?
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01.09.2022 13:02 Відповісти
орки всіляко намагаються перед членами МАГАТЕ намалювати яскраву картину "звірств фашиствующіх бєндєравцев", котрі буцімто обстрілюють мирняк та АЕС.
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01.09.2022 18:03 Відповісти
Кацапський сценарій ні в ....ду. Тупий, як самі кацапи
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02.09.2022 08:20 Відповісти
 
 