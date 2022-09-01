З п’ятої години ранку тривають постійні мінометні обстріли Енергодара, пошкоджено житлові будинки, магазин, дитсадки, - мер Орлов. ФОТОрепортаж (оновлено)

Із самого ранку місто - під постійними мінометними обстрілами.

Про це мер Енергодара Дмитро Орлов написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергодар. З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чути автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо", - написав він.

Він також просить людей залишатися вдома та обов’язково дотримуватися правила двох стін.

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Пізніше мер додав, що окупанти повідомили про загиблих і поранених, а над містом кружляють російські гелікоптери: "Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери). Вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів".



Крім того, він зазначив, що надходить інформація про влучання в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова; в приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті; в приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки.





















